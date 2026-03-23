Στην Ελλάδα το Audi Q3 με το “απαγορευμένο” καύσιμο και τους 193 ίππους

Το Audi Q3 απέκτησε νέα ισχυρότερη τετρακίνητη diesel έκδοση με κατανάλωση 6,1 lt/100 km. Δες πως διαμορφώνεται η τιμή της στην Ελλάδα.

Η Audi προσθέτει στην ελληνική γκάμα του Q3 μια νέα έκδοση που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Το premium C-SUV της μάρκας είναι πλέον διαθέσιμο και με diesel κινητήρα 193 ίππων, τετρακίνηση quattro και αυτόματο κιβώτιο, σε μια περίοδο όπου το πετρέλαιο έχει περιοριστεί αισθητά σε επίπεδο νέων λανσαρισμάτων, ενώ χάρη στις τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις έχει καταλήξει να είναι και αισθητά ακριβότερο σε σχέση με πριν λίγο καιρό.

Η άφιξη της συγκεκριμένης έκδοσης έχει ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή προσθέτει μια ακόμη επιλογή στη γκάμα του Q3, αλλά και επειδή απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Σε οδηγούς που συνεχίζουν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα, θέλουν χαμηλή κατανάλωση στο ταξίδι και δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ροπή, αυτονομία και ευχέρεια σε μεγάλες διαδρομές.

Τι φέρνει η νέα diesel έκδοση του Audi Q3

Η νέα προσθήκη βασίζεται στον νεότερο TDI κινητήρα της Audi και τοποθετείται στην κορυφή των diesel επιλογών για το Q3. Η απόδοση φτάνει τους 193 PS, ενώ η ροπή αγγίζει τα 400 Nm και αποδίδεται από χαμηλά, συγκεκριμένα από τις 1.750 rpm έως τις 3.250 rpm.

Αυτό είναι και το στοιχείο που δίνει τον χαρακτήρα της έκδοσης. Δεν μιλάμε για μια απλή diesel παραλλαγή με στόχο μόνο την οικονομία, αλλά για μια έκδοση που συνδυάζει ικανοποιητικές ρεπρίζ, καλή ελαστικότητα και ταξιδιωτική άνεση με χαμηλή κατανάλωση.

Η μετάδοση της ισχύος γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου και συστήματος quattro, κάτι που ενισχύει τόσο την πρόσφυση όσο και τον premium χαρακτήρα του πακέτου.

Παρά το γεγονός ότι η πετρελαιοκίνητη έκδοση έχει βάρος περίπου 1.750 kg, οι επιδόσεις παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές για τα δεδομένα της κατηγορίας. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 7,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 220 km/h.

Το μεγάλο ατού παραμένει η κατανάλωση

Το πιο σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αυτής είναι, αναμενόμενα, η αποδοτικότητα. Η μέση κατανάλωση αναφέρεται στα 6,1 lt/100 km, τιμή που για ένα premium SUV με 193 PS, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε δύο πράγματα.

Το πρώτο είναι χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για όσους γράφουν πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Το δεύτερο είναι η μεγάλη χιλιομετρική αυτονομία, που παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ των diesel, ειδικά όταν το αυτοκίνητο προορίζεται για εθνική οδό, επαγγελματική χρήση ή συχνές αποδράσεις εκτός πόλης.

Γιατί έχει σημασία ότι έρχεται τώρα ένα νέο diesel Audi Q3

Η άφιξη αυτής της έκδοσης έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι δείχνει με την πρώτη ματιά. Το diesel τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πίεση, τόσο λόγω ρυθμιστικών επιλογών όσο και λόγω της στροφής προς hybrid και plug-in hybrid λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, στην πραγματική αγορά εξακολουθεί να υπάρχει κοινό που το αναζητά, ειδικά στις premium κατηγορίες.

Στο Q3, η Audi φαίνεται να αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για ένα ισχυρό και αποδοτικό πετρελαιοκίνητο SUV. Και μάλιστα όχι ως βασική λύση, αλλά ως έκδοση με πλήρες τεχνολογικό και μηχανολογικό πακέτο.

Για την ελληνική αγορά αυτό έχει λογική. Το Q3 είναι ήδη ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στην premium compact SUV κατηγορία και μια τέτοια έκδοση μπορεί να έχει απήχηση σε οδηγούς που δεν ενδιαφέρονται να μπουν ακόμη στην πρίζα, αλλά θέλουν σοβαρές επιδόσεις και χαμηλό κόστος καυσίμου.

Διαθέσιμο και σε Sportback

Η νέα diesel έκδοση των 193 PS δεν περιορίζεται σε ένα μόνο αμάξωμα. Είναι διαθέσιμη τόσο στο Q3 όσο και στο Q3 Sportback, αμφότερα στην έκδοση εξοπλισμού Advanced.

Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει είτε την πιο κλασική SUV εκδοχή, είτε τη sportier αισθητική του Sportback, χωρίς να χάσει κάτι από το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο.

Τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές εκκίνησης στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται ως εξής:

Audi Q3 Advanced 2.0 TDI 193 PS quattro DSG από 54.980 €

από Audi Q3 Sportback Advanced 2.0 TDI 193 PS quattro DSG από 56.980 €

Εξοπλισμός που ενισχύει τον premium χαρακτήρα

Η έκδοση Advanced δεν έρχεται “γυμνή”. Αντίθετα, από τα στοιχεία που έχουν δοθεί, περιλαμβάνει ένα σύγχρονο και πλήρες πακέτο άνεσης και υποβοήθησης. Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν βρίσκουμε:

Park Assist Plus

κάμερα 360 μοιρών

adaptive cruise control

κάμερα οπισθοπορείας

Πού τοποθετείται μέσα στη γκάμα του Q3

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του Q3 είναι ότι συνεχίζει να προσφέρεται με πολλές διαφορετικές λογικές κίνησης. Υπάρχουν πιο συμβατικές επιλογές, πιο εξηλεκτρισμένες προτάσεις και πλέον αυτή η ισχυρή diesel έκδοση για όσους έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Το εμπορικό της νόημα είναι ξεκάθαρο. Αν κάποιος κινείται πολύ στην εθνική, θέλει να κάνει χιλιόμετρα χωρίς άγχος για κατανάλωση και δεν επιθυμεί ακόμη να στραφεί σε plug-in hybrid ή EV, αυτή είναι ίσως η πιο “σωστή” έκδοση του Q3 για το δικό του προφίλ.

Τι κρατάμε;