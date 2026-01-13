Στην Ελλάδα το BYD ATTO 2 Comfort με 7.000 ευρώ έκπτωση – Δες τιμή και εξοπλισμό

Νέο BYD ATTO 2 Comfort με μπαταρία 64,8 kWh, 430 km αυτονομία και τελική τιμή που εντυπωσιάζει. Δες φόρτιση, εξοπλισμό και εγγυήσεις.

Η BYD λανσάρει στην ελληνική αγορά το ATTO 2 Comfort ως την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του compact ηλεκτρικού της. Με μεγαλύτερη μπαταρία 64,8 kWh, αυτονομία 430 km, ταχύτερη DC φόρτιση 155 kW και αναβαθμισμένο πακέτο άνεσης/ασφάλειας, το νέο ATTO 2 στοχεύει να προσφέρει ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς συμβιβασμούς—και σε τελική τιμή 29.990 € χάρη σε συνδυαστική έκπτωση 7.000 € (Electric Bonus + «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Βασισμένο στην e-Platform 3.0 και με Blade Battery 64,8 kWh, το ATTO 2 Comfort πετυχαίνει 430 km σε WLTP (και >600 km σε αστική χρήση). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 PS (150 kW) και 310 Nm, για 0–100 km/h σε 7,9’’ και τελική 160 km/h.

Φόρτιση

DC 155 kW: 30% → 80% σε 19’ .

AC 11 kW (τριφασικό στάνταρ): πλήρης φόρτιση σε 7+ ώρες.

Εσωτερικό, χώροι & εργονομία

Η έκδοση Comfort φέρνει αλλαγές στην καμπίνα: ξεχωριστά προσκέφαλα εμπρός, τρίτο προσκέφαλο πίσω και μεταφορά του επιλογέα στην κολόνα για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο στην κονσόλα. Το επίπεδο πίσω δάπεδο διευκολύνει τη μετακίνηση των 5 επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών 450 L (έως 1.370 L με αναδίπλωση) καλύπτει άνετα οικογενειακές ανάγκες.

Οδική συμπεριφορά & ασφάλεια

Γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω βελτιώνουν τον έλεγχο του αμαξώματος και την άνεση. Δισκόφρενα περιμετρικά (αεριζόμενα εμπρός) ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας στο φρενάρισμα. Στάνταρ >25 συστήματα ενεργητικής/παθητικής ασφάλειας.

Εξοπλισμός άνεσης & τεχνολογίας (ενδεικτικά)

Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Vegan δερμάτινες επενδύσεις , θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (ηλεκτρ. ρυθμίσεις 6 κατευθύνσεων), θερμαινόμενο τιμόνι

Ζάντες 17’’ , LED εμπρός/πίσω

Ασύρματη φόρτιση smartphone με ψύξη, αντλία θερμότητας

Κάμερα 360° , αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω

Πίνακας 8,8″ & infotainment 12,8″ με πλοήγηση

Προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Τιμή, έκπτωση & εγγυήσεις

Τιμή τιμοκαταλόγου: 36.990 €

Electric Bonus Ομίλου Σφακιανάκη: −4.000 €

Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: −3.000 €

Τελική τιμή πελάτη: 29.990 €

Εγγυήσεις: 6 έτη/150.000 km οχήματος, 8 έτη/150.000 km ηλεκτροκινητήρα, 8 έτη/250.000 km μπαταρίας.

Τι κρατάμε;