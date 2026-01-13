Στην Ελλάδα το BYD ATTO 2 Comfort με 7.000 ευρώ έκπτωση – Δες τιμή και εξοπλισμό

Νέο BYD ATTO 2 Comfort με μπαταρία 64,8 kWh, 430 km αυτονομία και τελική τιμή που εντυπωσιάζει. Δες φόρτιση, εξοπλισμό και εγγυήσεις.
Η BYD λανσάρει στην ελληνική αγορά το ATTO 2 Comfort ως την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του compact ηλεκτρικού της. Με μεγαλύτερη μπαταρία 64,8 kWh, αυτονομία 430 km, ταχύτερη DC φόρτιση 155 kW και αναβαθμισμένο πακέτο άνεσης/ασφάλειας, το νέο ATTO 2 στοχεύει να προσφέρει ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς συμβιβασμούς—και σε τελική τιμή 29.990 € χάρη σε συνδυαστική έκπτωση 7.000 € (Electric Bonus + «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).
Βασισμένο στην e-Platform 3.0 και με Blade Battery 64,8 kWh, το ATTO 2 Comfort πετυχαίνει 430 km σε WLTP (και >600 km σε αστική χρήση). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 PS (150 kW) και 310 Nm, για 0–100 km/h σε 7,9’’ και τελική 160 km/h.
Φόρτιση
-
DC 155 kW: 30% → 80% σε 19’.
-
AC 11 kW (τριφασικό στάνταρ): πλήρης φόρτιση σε 7+ ώρες.
Εσωτερικό, χώροι & εργονομία
Η έκδοση Comfort φέρνει αλλαγές στην καμπίνα: ξεχωριστά προσκέφαλα εμπρός, τρίτο προσκέφαλο πίσω και μεταφορά του επιλογέα στην κολόνα για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο στην κονσόλα. Το επίπεδο πίσω δάπεδο διευκολύνει τη μετακίνηση των 5 επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών 450 L (έως 1.370 L με αναδίπλωση) καλύπτει άνετα οικογενειακές ανάγκες.
Οδική συμπεριφορά & ασφάλεια
Γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω βελτιώνουν τον έλεγχο του αμαξώματος και την άνεση. Δισκόφρενα περιμετρικά (αεριζόμενα εμπρός) ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας στο φρενάρισμα. Στάνταρ >25 συστήματα ενεργητικής/παθητικής ασφάλειας.
Εξοπλισμός άνεσης & τεχνολογίας (ενδεικτικά)
-
Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο
-
Vegan δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (ηλεκτρ. ρυθμίσεις 6 κατευθύνσεων), θερμαινόμενο τιμόνι
-
Ζάντες 17’’, LED εμπρός/πίσω
-
Ασύρματη φόρτιση smartphone με ψύξη, αντλία θερμότητας
-
Κάμερα 360°, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω
-
Πίνακας 8,8″ & infotainment 12,8″ με πλοήγηση
-
Προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow
Τιμή, έκπτωση & εγγυήσεις
-
Τιμή τιμοκαταλόγου: 36.990 €
-
Electric Bonus Ομίλου Σφακιανάκη: −4.000 €
-
Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: −3.000 €
-
Τελική τιμή πελάτη: 29.990 €
Εγγυήσεις: 6 έτη/150.000 km οχήματος, 8 έτη/150.000 km ηλεκτροκινητήρα, 8 έτη/250.000 km μπαταρίας.
Τι κρατάμε;
-
Μεγαλύτερη μπαταρία 64,8 kWh και 430 km WLTP για πραγματική αυτονομία.
-
DC 155 kW: 30–80% σε 19’· AC 11 kW στάνταρ για καθημερινότητα.
-
Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης/ασφάλειας και χώρος αποσκευών 450 L.
-
Καθαρή τιμή 29.990 € με συνολική έκπτωση 7.000 € (Electric Bonus + KH3).