Στην Ελλάδα το εντυπωσιακό Audi A6 allroad – Τιμές

Το νέο Audi A6 allroad έφτασε στην Ελλάδα με τετρακίνηση quattro, έως 367 PS και δύο κινητήρες. Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές του.

Το νέο Audi A6 allroad είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, επαναφέροντας μία από τις πιο ιδιαίτερες εκδόσεις της γερμανικής μάρκας.

Βασίζεται στο A6 Avant, αλλά συνδυάζει τον χώρο και την άνεση ενός μεγάλου premium station wagon με αυξημένες δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο. Η τετρακίνηση quattro είναι στάνταρ, ενώ η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει έναν V6 diesel 299 PS και ένα plug-in hybrid σύστημα 367 PS.

Το παράδοξο είναι ότι και οι δύο εκδόσεις κοστίζουν ακριβώς το ίδιο, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στις 96.980 ευρώ.

Station wagon με πιο περιπετειώδη χαρακτήρα

Το A6 allroad δεν αποτελεί απλώς ένα A6 Avant με διαφορετικούς προφυλακτήρες. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον συνδυασμό ενός πολυτελούς αυτοκινήτου μεγάλων αποστάσεων με χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να κινηθεί πιο άνετα σε κακό οδόστρωμα, χωματόδρομο ή χιόνι.

Ξεχωρίζει από:

την αυξημένη απόσταση από το έδαφος

τα προστατευτικά γύρω από τους θόλους των τροχών

τους ειδικά σχεδιασμένους προφυλακτήρες

τις ράγες οροφής

την τετρακίνηση quattro

την αερανάρτηση με δυνατότητα προσαρμογής του ύψους.

Διατηρεί παράλληλα τη μακριά και χαμηλή σιλουέτα του A6 Avant, αποφεύγοντας τον όγκο και το αυξημένο ύψος ενός μεγάλου SUV.

Με V6 diesel 299 PS

Η πρώτη επιλογή είναι το A6 allroad TDI Hybrid quattro, το οποίο χρησιμοποιεί V6 diesel κινητήρα 3,0 lt. Αποδίδει 299 PS και συνδυάζεται με mild hybrid τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο S tronic και τετρακίνηση quattro.

Η επίσημη κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,8 και 6,4 lt/100 km, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση. Πρόκειται για την έκδοση που ταιριάζει περισσότερο στον παραδοσιακό χαρακτήρα του allroad, ειδικά για οδηγούς που πραγματοποιούν συχνά μεγάλα ταξίδια.

Plug-in hybrid με 367 PS

Στην ίδια ακριβώς τιμή προσφέρεται και το A6 allroad e-hybrid quattro, το οποίο χρησιμοποιεί τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 lt, ηλεκτροκινητήρα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 367 PS, καθιστώντας το ισχυρότερο από τα δύο μοντέλα της ελληνικής γκάμας.

Χάρη στο plug-in hybrid σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί τις καθημερινές μετακινήσεις αξιοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η μπαταρία φορτίζεται συστηματικά. Η σταθμισμένη εργοστασιακή κατανάλωση κυμαίνεται περίπου από 2,6 έως 2,9 lt/100 km.

Όπως ισχύει σε κάθε plug-in hybrid, η πολύ χαμηλή κατανάλωση προϋποθέτει τακτική φόρτιση. Με άδεια μπαταρία, η κατανάλωση του βενζινοκινητήρα αυξάνεται αισθητά.

Γιατί κοστίζουν το ίδιο;

Παρότι το e-hybrid είναι ισχυρότερο και διαθέτει μεγαλύτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα, οι χαμηλότερες εκπομπές CO₂ περιορίζουν σημαντικά το τέλος ταξινόμησης.

Στη diesel έκδοση, η λιανική τιμή προ φόρων είναι 69.561 ευρώ και το τέλος ταξινόμησης φτάνει τα 10.724 ευρώ.

Στην plug-in hybrid, η τιμή προ φόρων είναι ελαφρώς υψηλότερη, στα 69.949 ευρώ, αλλά το τέλος ταξινόμησης περιορίζεται στα 10.243 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι και οι δύο εκδόσεις να καταλήγουν στην ίδια τελική τιμή των 96.980 ευρώ.

Τι κρατάμε;