EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το Ford Explorer που σε βοηθά να μην φας κλήση για κόκκινο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.03.2026
AutoTypos Team
stin-ellada-to-ford-explorer-pou-se-voitha-na-min-fas-klisi-gia-kokkino-795742

Το Ford Explorer αναβαθμίζεται και έρχεται Ελλάδα τον Ιούνιο, με αναγνώριση φαναριών, αυτονομία έως 602 km και νέα έκδοση Collection.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer έρχεται ανανεωμένο με νέες εκδόσεις, περισσότερη αυτονομία και επιπλέον τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη για την καθημερινότητα είναι η λειτουργία αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει ή ακόμη και να σταματά αυτόματα όταν ανιχνεύει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα τον Ιούνιο.

Αναγνώριση φαναριών και πιο “έξυπνο” adaptive cruise control

Το Intelligent Adaptive Cruise Control εμπλουτίζεται με λειτουργία Traffic Light Recognition. Η λογική είναι απλή. Όταν το σύστημα αναγνωρίσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι, το Explorer μπορεί να επιβραδύνει ή να σταματήσει αυτόματα.

Χρειάζεται καθαρή σημείωση για να μην δημιουργηθεί λάθος συμπέρασμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο σε “γλιτώνει” από παράβαση από μόνο του. Η τελική ευθύνη παραμένει πάντα στον οδηγό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι προστίθεται ένα ακόμη δίχτυ υποστήριξης, ειδικά σε αστική κίνηση όπου η κόπωση και ο περισπασμός παίζουν ρόλο.

Νέα έκδοση Collection με διαφορετική αισθητική

Στη γκάμα μπαίνει η έκδοση περιορισμένης παραγωγής Explorer Collection, με σχεδίαση που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του αθλητισμού και του σπορ εξοπλισμού.

Εξωτερικά ξεχωρίζει με χρώμα Cactus Grey, ζάντες 20 ιντσών σε Satin Black, μαύρη οροφή, εμπρός και πίσω προστατευτικές ποδιές, καθώς και γραφικά σε πόρτες και πίσω κολόνες. Στο εσωτερικό κυριαρχεί το Black Onyx, με πορτοκαλί λεπτομέρειες σε καθίσματα, μπάρα ήχου και ζώνες ασφαλείας, μαζί με ιδιαίτερο πλεκτό ένθετο στα καθίσματα.


Standard Range με νέα LFP μπαταρία και μεγαλύτερη αυτονομία

Οι εκδόσεις Standard Range γίνονται πιο αποδοτικές χάρη σε νέα μπαταρία υψηλής τάσης με χημεία LFP και βελτιωμένο ηλεκτροκινητήρα. Η αυτονομία αυξάνεται πάνω από 60 km σε σχέση με πριν και φτάνει έως 444 km, με αύξηση που ξεπερνά το 17%. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 140 kW, δηλαδή 190 PS, με 350 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0 έως 100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,0 δλ.

Το Explorer συνεχίζει να προσφέρεται σε εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και αυτονομία έως 602 km.

One Pedal Drive στάνταρ και νέα συστήματα ευκολίας

Όλες οι εκδόσεις αποκτούν στάνταρ One Pedal Drive, ώστε η οδήγηση στην πόλη να γίνεται πιο ξεκούραστη με αυξημένη ανάκτηση ενέργειας. Παράλληλα, μπαίνουν και επιπλέον τεχνολογίες που εστιάζουν σε ελιγμούς και σε καταστάσεις όπου ο οδηγός χρειάζεται βοήθεια.

  • Το Reversing Assist καταγράφει αυτόματα την πορεία του αυτοκινήτου έως 50 μέτρα και αναλαμβάνει το τιμόνι στην οπισθοπορεία, αφήνοντας στον οδηγό φρένο και γκάζι.
  • Το Trained Park Assist μπορεί να αναπαράγει προηγούμενους ελιγμούς στάθμευσης, αναλαμβάνοντας επιτάχυνση, φρενάρισμα και πορεία για έως 50 μέτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης έως πέντε σεναρίων στάθμευσης.
  • Το Driver State Assist παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και, αν δεν ανιχνεύσει ενέργεια, μπορεί να προχωρήσει σε κλιμακωτές ενέργειες, από προειδοποίηση με φρένα, έως ενεργοποίηση αλάρμ και ελεγχόμενο φρενάρισμα, ξεκλείδωμα θυρών και κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Pro Power Onboard, το Explorer ως κινητή πηγή ρεύματος

Το Pro Power Onboard δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών με συνολική ισχύ έως 2,3 kW, αξιοποιώντας την μπαταρία του αυτοκινήτου. Υπάρχει πρίζα στον χώρο αποσκευών και προαιρετικά αντάπτορας που συνδέεται στη θύρα φόρτισης για χρήση με εξωτερικές συσκευές, όπως e bike ή εξοπλισμό outdoor.

SYNC Move με οθόνη 14,6 ιντσών και νέο λογισμικό

Το SYNC Move λειτουργεί με κινητή οθόνη 14,6 ιντσών και ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto. Η αναβάθμιση φέρνει νέο λογισμικό βασισμένο σε Android και ανασχεδιασμένη διεπαφή, με δυνατότητα οργάνωσης εφαρμογών σε φακέλους και πιο μεγάλη απεικόνιση για κάμερα στάθμευσης και πλοήγση.

Η νέα γκάμα εκδόσεων, μαζί με την έκδοση Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην Ελλάδα τον Ιούνιο.

Τι κρατάμε;

  • Το Ford Explorer έρχεται Ελλάδα τον Ιούνιο σε ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων

  • Το Intelligent Adaptive Cruise Control αποκτά αναγνώριση φαναριών και μπορεί να επιβραδύνει ή να σταματά όταν ανιχνεύει κόκκινο ή πορτοκαλί

  • Standard Range με νέα LFP μπαταρία και αυτονομία έως 444 km, ισχύ 190 PS και 350 Nm

  • Extended Range με αυτονομία έως 602 km

  • Pro Power Onboard με έως 2,3 kW για τροφοδοσία συσκευών

  • SYNC Move με οθόνη 14,6 ιντσών και νέο λογισμικό βασισμένο σε Android

