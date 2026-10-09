Στην Ελλάδα το full hybrid Dacia Jogger των 155 ίππων – Τιμές

Το νέο Dacia Jogger Hybrid 155 έφτασε στην Ελλάδα με 155 ίππους, κατανάλωση 4,3 lt/100 km και έως 7 θέσεις. Δείτε τις τιμές του.

Με ισχυρότερο full hybrid σύστημα, αυτόματο κιβώτιο και τη δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών, το ανανεωμένο Dacia Jogger Hybrid 155 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή που ξεκινά από τα 28.400 ευρώ.

Μαζί του έφτασε και το νέο Sandero Stepway Hybrid 155, το οποίο αποκτά για πρώτη φορά πλήρως υβριδική έκδοση. Στην περίπτωση του Jogger, όμως, η αλλαγή αφορά την εξέλιξη μιας ήδη υπάρχουσας πρότασης, αφού το νέο Hybrid 155 αντικαθιστά το προηγούμενο Hybrid 140, προσφέροντας περισσότερη ισχύ και καλύτερη αποδοτικότητα.

Πόσο κοστίζει το Dacia Jogger Hybrid 155 στην Ελλάδα

Το νέο υβριδικό Jogger διατίθεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Expression και Extreme, και αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο.

Έκδοση Κιβώτιο Τιμή Jogger Hybrid 155 Expression Αυτόματο 28.400 € Jogger Hybrid 155 Extreme Αυτόματο 29.400 €

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις περιορίζεται επομένως στα 1.000 ευρώ, με την πλουσιότερη Extreme να παραμένει κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ.

Το Jogger εξακολουθεί παράλληλα να βασίζει μεγάλο μέρος της ταυτότητάς του στην πρακτικότητα, καθώς προσφέρει έως επτά θέσεις και τρεις σειρές καθισμάτων, κάτι που το διαφοροποιεί σημαντικά από τα περισσότερα μοντέλα αντίστοιχου κόστους.

Νέο Hybrid 155 με κινητήρα 1,8 λίτρων

Το νέο Hybrid 155 αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου υβριδικού συστήματος της Dacia και συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων και 109 PS με δύο ηλεκτρικές μηχανές. Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 50 PS, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη ηλεκτρική μονάδα που λειτουργεί ως μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης. Το σύστημα συμπληρώνεται από μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh στα 230 V. Συνολικά, η απόδοση φτάνει τους 155 PS, από 140 PS της προηγούμενης υβριδικής έκδοσης.

Η μετάδοση γίνεται μέσω του γνωστού αυτόματου κιβωτίου της Renault Group, το οποίο δεν χρησιμοποιεί συμβατικό συμπλέκτη και διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για την ηλεκτρική λειτουργία.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται φυσικά να φορτίζει την μπαταρία από εξωτερική πηγή. Όπως σε κάθε full hybrid, αυτή ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα και το σύστημα αποφασίζει αυτόματα πότε θα χρησιμοποιήσει τον βενζινοκινητήρα, τον ηλεκτροκινητήρα ή τον συνδυασμό των δύο.

Κατανάλωση 4,3 lt/100 km για το 7θέσιο Jogger

Παρά το μεγαλύτερο αμάξωμα και τη δυνατότητα φιλοξενίας επτά επιβατών, η Dacia ανακοινώνει για το Jogger Hybrid 155 μέση κατανάλωση μόλις 4,3 lt/100 km. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο σύστημα προσφέρει περίπου 10% χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές CO2 σε σχέση με το προηγούμενο Jogger Hybrid 140, ενώ απέναντι σε έναν αντίστοιχης απόδοσης συμβατικό θερμικό κινητήρα η εξοικονόμηση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η λειτουργία του στην πόλη. Το Jogger μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 80% του χρόνου μιας αστικής διαδρομής, ενώ η εκκίνηση πραγματοποιείται πάντοτε με τον ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, το υβριδικό σύστημα αξιοποιεί περισσότερο το ηλεκτρικό του σκέλος ακριβώς εκεί όπου ένας θερμικός κινητήρας εμφανίζει συνήθως τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

0-100 km/h σε 9 δευτερόλεπτα

Οι επιπλέον 15 ίπποι δεν έχουν στόχο μόνο τη μείωση της κατανάλωσης. Το Dacia Jogger Hybrid 155 επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 9,0 sec, ενώ για την επιτάχυνση από τα 80 στα 120 km/h χρειάζεται 6,5 sec.

Οι αριθμοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου. Ένα επταθέσιο Jogger μπορεί να ταξιδεύει φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές, επομένως η πρόσθετη ισχύς είναι χρήσιμη κυρίως στις προσπεράσεις και στις μετακινήσεις εκτός πόλης και όχι μόνο ως αριθμός στο τεχνικό φυλλάδιο.

Χώρος αποσκευών έως 2.085 λίτρα

Η υβριδική τεχνολογία δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία του Jogger, που παραμένει ένα από τα πλέον πρακτικά μοντέλα της Dacia. Με τις τρεις σειρές καθισμάτων σε χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 212 λίτρα.

Σε πενταθέσια διάταξη η χωρητικότητα αυξάνεται στα 631 λίτρα, ενώ με την τρίτη σειρά εκτός και τις πλάτες της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένες μπορεί να φτάσει έως τα 2.085 λίτρα. Ακριβώς αυτή η δυνατότητα μετατροπής του εσωτερικού αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν βοηθήσει το Jogger να βρει τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς μπορεί να λειτουργήσει άλλοτε ως επταθέσιο οικογενειακό και άλλοτε ως αυτοκίνητο με ιδιαίτερα μεγάλο χώρο φόρτωσης.

Ανανεωμένη εμφάνιση και οθόνη 10 ιντσών

Το Hybrid 155 έρχεται μαζί με τη συνολική ανανέωση του Jogger. Μπροστά συναντάμε τη νέα LED φωτιστική υπογραφή σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ», η οποία συνδέεται οπτικά με τη νέα μάσκα μέσω λευκών στοιχείων τύπου pixel. Αντίστοιχα νέα LED γραφικά έχουν προστεθεί στο πίσω μέρος, ενώ αλλαγές υπάρχουν και στους προφυλακτήρες.

Η ίδια σχεδιαστική λογική περνά και στο εσωτερικό, με τους αεραγωγούς του ταμπλό να ακολουθούν το μοτίβο του ανεστραμμένου «Τ». Στο τεχνολογικό κομμάτι υπάρχει πλέον νέο σύστημα infotainment με κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρεται ασύρματη φόρτιση smartphone. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών με νέο γραφικό περιβάλλον.

Περισσότερα συστήματα ασφαλείας

Η ανανέωση φέρνει παράλληλα το Jogger πιο κοντά στις νεότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικύκλων και προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού.

Διατίθεται επίσης προαιρετικό πακέτο με κάμερα περιμετρικής θέασης Multiview, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. Το πλήκτρο My Safety επιτρέπει παράλληλα στον οδηγό να αποκτά γρήγορη πρόσβαση στις προσωπικές ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης χωρίς να χρειάζεται να περνά διαρκώς μέσα από διαφορετικά μενού.

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