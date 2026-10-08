Στην Ελλάδα το full hybrid Dacia Sandero Stepway με τους 155 ίππους – Πόσο κοστίζει;

Το Dacia Sandero Stepway αποκτά για πρώτη φορά full hybrid έκδοση 155 ίππων στην Ελλάδα. Δείτε κατανάλωση, εξοπλισμό και τιμές.

Μία από τις σημαντικότερες εκδόσεις στην ιστορία του Dacia Sandero Stepway έφτασε στην ελληνική αγορά. Το δημοφιλές crossover αποκτά για πρώτη φορά full hybrid σύστημα κίνησης, ανεβάζοντας την ισχύ στους 155 ίππους και υποσχόμενο μέση κατανάλωση μόλις 4,3 lt/100 km.

Η προσθήκη του Hybrid 155 αλλάζει αρκετά και τον χαρακτήρα της γκάμας, καθώς το Sandero Stepway συνδυάζει πλέον την οικονομία που αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα με αυτόματο κιβώτιο, σημαντικά αυξημένη ισχύ και δυνατότητα εκτεταμένης ηλεκτρικής κίνησης μέσα στην πόλη.

Πόσο κοστίζει το Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 στην Ελλάδα

Το νέο full hybrid Sandero Stepway προσφέρεται στην ελληνική αγορά σε δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Έκδοση Τιμή Sandero Stepway Hybrid 155 Expression 21.900 € Sandero Stepway Hybrid 155 Extreme 22.900 €

Η βασική Expression ξεκινά από 21.900 ευρώ, ενώ με επιπλέον 1.000 ευρώ ο αγοραστής μπορεί να περάσει στην πλουσιότερη Extreme.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από πλευράς Dacia, καθώς ουσιαστικά μεταφέρει ένα σύγχρονο full hybrid σύστημα κίνησης σε ένα από τα πιο προσιτά crossover της αγοράς.

Το Sandero αποτελεί άλλωστε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της εταιρείας. Από το 2017 βρίσκεται στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων λιανικής σε ιδιώτες, ενώ το 2025 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη ανεξαρτήτως καναλιού πώλησης.

Πώς λειτουργεί το νέο full hybrid σύστημα των 155 ίππων

Στην καρδιά του νέου Sandero Stepway βρίσκεται το Hybrid 155, το ισχυρότερο υβριδικό σύστημα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η Dacia. Βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων με 109 PS, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η κύρια ηλεκτρική μονάδα αποδίδει 50 PS, ενώ υπάρχει και ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας που λειτουργεί ως μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης.

Την ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύει μία μπαταρία 1,4 kWh και 230 V, η οποία φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση και την επιβράδυνση. Επομένως, όπως συμβαίνει σε ένα κανονικό full hybrid, δεν απαιτείται φόρτιση από πρίζα.

Το σύστημα συνεργάζεται με ένα εξηλεκτρισμένο αυτόματο κιβώτιο χωρίς συμβατικό συμπλέκτη. Διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο για την ηλεκτρική λειτουργία, επιλέγοντας αυτόματα τον κατάλληλο συνδυασμό ανάλογα με τις συνθήκες.

Η συνολική απόδοση φτάνει τους 155 PS, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκδοση όχι μόνο την οικονομικότερη σε κατανάλωση, αλλά και μία από τις ισχυρότερες προτάσεις που έχουν φορέσει μέχρι σήμερα το όνομα Sandero.

Κατανάλωση 4,3 lt/100 km και έως 80% ηλεκτρική κίνηση στην πόλη

Το Sandero Stepway ξεκινά πάντοτε με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σύμφωνα με την Dacia μπορεί στις αστικές διαδρομές να κινείται χωρίς τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα έως και για το 80% του χρόνου οδήγησης, ανάλογα φυσικά με τις συνθήκες.

Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση φτάνει μόλις τα 4,3 lt/100 km, με την Dacia να αναφέρει σημαντική μείωση της κατανάλωσης στην πόλη χάρη στην αξιοποίηση της ηλεκτρικής λειτουργίας και της ανάκτησης ενέργειας. Οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 100 g/km, κάτι που με το ισχύον σύστημα υπολογισμού για τα νέα αυτοκίνητα σημαίνει ότι το Sandero Stepway Hybrid 155 δεν επιβαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δεν πρόκειται για μία έκδοση που θυσιάζει τις επιδόσεις στον βωμό της οικονομίας. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,3 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως γύρω από την καθημερινή χρήση και το χαμηλό κόστος μετακίνησης, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν σημαντική αναβάθμιση.

Περισσότερη τεχνολογία στο ανανεωμένο Sandero Stepway

Η άφιξη του Hybrid 155 συνοδεύεται από το ανανεωμένο Sandero Stepway, το οποίο έχει αποκτήσει και τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia. Μπροστά ξεχωρίζει η νέα LED φωτιστική υπογραφή σε σχήμα ανεστραμμένου «Τ», η οποία συνδέεται οπτικά με τη νέα μάσκα και τα λευκά στοιχεία τύπου pixel. Αντίστοιχη λογική ακολουθούν και τα νέα πίσω LED φωτιστικά σώματα.

Στο εσωτερικό η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το infotainment, με κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto και, ανάλογα με την έκδοση, δικτυωμένη πλοήγηση και ασύρματη φόρτιση smartphone. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει επίσης ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών με ανανεωμένο interface.

Ήδη από την έκδοση Expression, το Hybrid 155 διαθέτει μεταξύ άλλων αυτόματο κλιματισμό και σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί με Dacia Card.

Στον βασικό εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων και σύστημα παρακολούθησης του οδηγού.

Θυμίζουμε ότι η υπόλοιπη γκάμα του μοντέλου ξεκινά από τις 17.350 ευρώ για το βασικό κινητήριο σύνολο βενζίνης με τους 110 ίππους και το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ πιο πάνω έχουμε την έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G 120 με τιμή εκκίνησης τις 18.900 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο και 20.600 ευρώ με αυτόματο EDC.

Τι κρατάμε;