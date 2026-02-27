Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km

Η νέα έκδοση full hybrid E-Tech 160 στην Ελλάδα με δελεαστική τιμή, κατανάλωση 4,3 lt/100 km, μηδενικά Τέλη και πορτμπαγκάζ έως 624 λίτρα.

Η Renault φέρνει στην Ελλάδα το νέο Symbioz full hybrid E-Tech 160, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία C με ένα οικογενειακό SUV που τοποθετείται ανάμεσα στα Captur και Austral. Το νέο υβριδικό σύνολο ανεβάζει την ισχύ, ρίχνει την κατανάλωση και βελτιώνει τις επιδόσεις, με τιμή εκκίνησης 27.900 €.

Τι αλλάζει με το νέο full hybrid E-Tech 160

Το Symbioz περνά σε νέο full hybrid κινητήριο σύνολο 1,8 λίτρων, με συνολική απόδοση 160 PS και μπαταρία 1,4 kWh. Η κατανάλωση αναφέρεται στα 4,3 lt/100 km (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 100 g/km.

Στην πράξη, το σύστημα ξεκινά αποκλειστικά ηλεκτρικά και ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για πάνω από 80% του χρόνου σε αστικές διαδρομές, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης.

Κινητήρας 1.8 βενζίνης, δύο ηλεκτροκινητήρες και multi-mode κιβώτιο

Η αρχιτεκτονική λειτουργίας περιγράφεται ως σειριακή-παράλληλη και συνδυάζει:

δύο ηλεκτροκινητήρες (ηλεκτροκινητήρας 36 kW και HSG 15 kW ),

4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων ισχύος 80 kW (109 hp) ,









αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη ,

μπαταρία 1,4 kWh.

Αναφέρεται επίσης νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού για πιο αποδοτική καύση και χαμηλότερη κατανάλωση/εκπομπές.

Η ροπή του κινητήρα εσωτερικής καύσης αναφέρεται στα 172 Nm, αυξημένη κατά 25%, διαθέσιμη από περίπου 2.000 σ.α.λ.. Η επιτάχυνση 0–100 km/h βελτιώνεται στα 9,1 δλ. (από 10,6 δλ.).

Νέα μπαταρία 1,4 kWh και οικονομία στην πόλη

Η μπαταρία αυξάνεται σε 1,4 kWh (από 1,2 kWh), με στόχο μεγαλύτερη ηλεκτρική χρήση σε αστικές διαδρομές. Η κατανάλωση αποδίδεται στη συνδυαστική λειτουργία αναγεννητικής πέδησης, με τελική τιμή 4,3 lt/100 km και 100 g/km CO₂.

Πρακτικότητα

Με μήκος 4,41 m, το Symbioz στοχεύει στην «καρδιά» της κατηγορίας C. Η πρακτικότητα είναι βασικό στοιχείο της πρότασης, με πορτμπαγκάζ που αναφέρεται έως 624 λίτρα, καθώς και συρόμενο πίσω κάθισμα που διευκολύνει την αρθρωτή διαμόρφωση. Με αναδίπλωση, δημιουργείται επίπεδο δάπεδο φόρτωσης.

Το νέο full hybrid E-Tech 160 δίνει αυξημένη ικανότητα έλξης από 750 έως 1.000 kg, ανάλογα με τη χρήση, για τρέιλερ ή μικρό τροχόσπιτο.

Τιμή στην Ελλάδα και κάλυψη εγγύησης

Το Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160 είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή από 27.900 €. Συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

