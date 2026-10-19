Στην Ελλάδα το JAECOO 8: To πολυτελές SUV των έως 7 θέσεων και 428 ίππων

Το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD συστήνεται ως η ναυαρχίδα της μάρκας συνδυάζοντας μεγάλη αυτονομία, τετρακίνηση, υψηλές επιδόσεις και πολυτέλεια

Το νέο 8 SHS-P AWD αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της JAECOO, συνδυάζοντας την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid με αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ., τετρακίνηση, υψηλές επιδόσεις και πολυτέλεια.

To υβριδικό SUV διατίθεται σε 5θέσια ή 7θέσια διάταξη και στοχεύει τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα μεγάλα ταξίδια ή στις διαδρομές εκτός δρόμου.

Super Hybrid με αυτονομία 1.000 χλμ.

Στην καρδιά του νέου JAECOO 8 SHS-P AWD βρίσκεται το Super Hybrid System (SHS-P), Plug-in Hybrid σύστημα που συνδυάζει τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο 3DHT. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 428 hp και η συνδυαστική ροπή τα 580 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,8 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία υψηλής τάσης 34,46 kWh προσφέρει έως 134 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP), ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.000 χλμ. Η φόρτιση DC από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 25 λεπτά. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου είναι 2,1 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ 47 γρ./χλμ. (WLTP).

Παράλληλα, το σύστημα τετρακίνησης AWD εξασφαλίζει πρόσφυση στην άσφαλτο και σε απαιτητικές επιφάνειες, με προγράμματα Eco, Normal και Sport, καθώς και επιλογές για χιόνι, άμμο και εκτός δρόμου. Η ικανότητα διέλευσης από νερό φτάνει τα 600 χιλιοστά και η μέγιστη ρυμούλκηση με φρένα τα 1.600 κιλά.

Η λειτουργία V2L αποδίδει έως 6,6 kW για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Με 5 ή 7 θέσεις και έως 2.021 λίτρα χώρα αποσκευών

Το JAECOO 8 SHS-P AWD έχει μήκος 4.820 χιλ., πλάτος 1.930 χιλ., ύψος 1.710 χιλ. και μεταξόνιο 2.820 χιλ. Στην 5θέσια διάταξη ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 2.021 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα (488–2.021 λίτρα). Στην 7θέσια έκδοση ο χώρος κυμαίνεται από 148 έως 738 λίτρα.

Η φιλοσοφία “Wild Luxury” αποτυπώνεται στο εσωτερικό με επένδυση καθισμάτων από δέρμα Nappa. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και πέντε λειτουργίες μασάζ. Το κάθισμα του συνοδηγού επιτρέπει ρύθμιση κλίσης πλάτης έως 123°. Υπάρχει επίσης θέρμανση και αερισμός στη δεύτερη σειρά.

Το ηχοσύστημα SONY® με 14 ηχεία περιλαμβάνει ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα. Την καμπίνα συμπληρώνουν επεξεργαστής Qualcomm 8155, υπερμεγέθης κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών, διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, 50″ AR-HUD (στην 7θέσια έκδοση), κάμερα 540° με προσομοίωση διαφάνειας και ασύρματη φόρτιση smartphone 50W. Η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC (Continuous Damping Control) προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο την απόσβεση.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Το μοντέλο διαθέτει 10 αερόσακους και 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Προβολείς LED, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών

Ηλεκτρική πανοραμική οροφή με σκίαστρο, keyless είσοδος, ηλεκτρική πίσω πόρτα

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός, ασύρματο Android Auto / Apple CarPlay

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμη

Ατμοσφαιρικός φωτισμός, δερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνι

Τιμές και πρόγραμμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα

JAECOO 8 SHS-P AWD 5 θέσεων: 52.500 ευρώ

Με απαλλαγή ΕΤΤ (τρίτεκνοι – πολύτεκνοι): 49.517 ευρώ

JAECOO 8 SHS-P AWD 7 θέσεων: 53.900 ευρώ

Με απαλλαγή ΕΤΤ (τρίτεκνοι – πολύτεκνοι): 50.841 ευρώ

Διατίθεται το πρόγραμμα Green Credit με σταθερό επιτόκιο 7,9% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,60%), προκαταβολή από 0%, διάρκεια από 12 έως 96 μήνες, διαχειριστικά έξοδα 280 ευρώ και σταθερές μηνιαίες δόσεις. Το πρόγραμμα συνδυάζεται με 12μηνη ασφάλιση οχήματος και Πρόγραμμα Προστασίας Δανείου. Οι λύσεις παρέχονται μέσω Santander Consumer Finance και Eurobank.

Η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται στην Ελλάδα αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey. Προσφέρονται εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια.

Το επίσημο δίκτυο αριθμεί 10 σημεία: Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.