Στην Ελλάδα το Leapmotor B03X: Ηλεκτρικό B-SUV με κάτω από 20.000 ευρώ

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Leapmotor, το B03X, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με εισαγωγική τιμή μόλις 19.990 ευρώ (με κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια 2.500 ευρώ).

Το νέο Leapmotor B03X είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με άκρως ανταγωνιστική τιμή. Το μοντέλο συνδυάζει compact διαστάσεις, μεγάλους χώρους και υψηλή τεχνολογία, δίνοντας τρεις επιλογές στον πελάτη.

Δύο μπαταρίες, τρεις εκδόσεις

Η μπαταρία των 39,8 kWh (EV) προσφέρει αυτονομία 292 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και συνδυάζεται με το επίπεδο εξοπλισμού Life. Η μπαταρία των 53 kWh (EV Max) είναι διαθέσιμη τόσο στο Life όσο και στο Design, με μικτή αυτονομία 382 χλμ. στον κύκλο WLTP.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

B03X Life : 19.990 ευρώ

: 19.990 ευρώ B03X Life Max : 22.490 ευρώ

: 22.490 ευρώ B03X Design Max: 23.990 ευρώ

Εξοπλισμός

Η έκδοση Life διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, κεντρική οθόνη αφής 14,6” με εργοστασιακό online Navigation και Over-The-Air ενημερώσεις, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, βάση ασύρματης φόρτισης 15W, κάρτα-κλειδί NFC και κλειδί Bluetooth, εμπρός και πίσω LED φώτα, ράγες οροφής, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας και 21 συστήματα ADAS.

Η έκδοση Design προσθέτει ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ζάντες αλουμινίου, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, περιμετρικές κάμερες 360°, θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και επενδύσεις οικολογικού και υποαλλεργικού δέρματος OEKO-TEX100.

Διαστάσεις και πρακτικότητα

Το B03X έχει μήκος 4.270 mm, πλάτος 1.810 mm και ύψος 1.635 mm, με κύκλο στροφής διαμέτρου 10 μ. Το μεταξόνιο των 2.605 mm εξασφαλίζει μεγάλους χώρους στην καμπίνα. Ο βασικός χώρος αποσκευών είναι 405 λίτρα, ενώ από κάτω υπάρχει το Leap Box: ένας ξεχωριστός, αδιάβροχος και πλενόμενος χώρος επιπλέον 105 λίτρων, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Συνολικά ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 510 λίτρα.

Στην καμπίνα υπάρχουν 33 αποθηκευτικοί χώροι, ενώ τα Leap Flex Seats επιτρέπουν στα έδρανα του πίσω καθίσματος να ανασηκωθούν ανεξάρτητα σε αναλογία 60:40, διευκολύνοντας τη φόρτωση αντικειμένων μεγάλου ύψους.

Η μπαταρία των 39,8 kWh τροφοδοτεί κινητήρα 177 ίππων, ενώ στην έκδοση των 53 kWh η ισχύς ανεβαίνει στους 197 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Η μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 133 kW, ενώ η μικρότερη έως 100 kW. Η αναπλήρωση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι 11 kW.

Εγγύηση και δίκτυο

Όπως κάθε Leapmotor, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης. Η υποστήριξη πωλήσεων και after sales γίνεται με τη σφραγίδα της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) του Ομίλου Βασιλάκη, σε δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.