Στην Ελλάδα το Leapmotor B10 REEV: To Hybrid EV με τα 900 km αυτονομίας – Τιμές με έκπτωση 3.000 ευρώ

Το Leapmotor B10 REEV ήρθε στην Ελλάδα ως Range Extender EV με 218 PS, μπαταρία 18,8 kWh και έως 900 km αυτονομία.

Η ελληνική αγορά υποδέχεται μια πρόταση που «πατάει» ανάμεσα σε δύο κόσμους: την καθημερινότητα που πλέον έχει χώρο για ηλεκτρική οδήγηση και τα μεγάλα ταξίδια που ακόμη τρομάζουν αρκετούς λόγω φόρτισης. Το Leapmotor B10 στην έκδοση REEV (Range Extender Electric Vehicle) φέρνει τη λογική του Hybrid EV. Οδηγείς ηλεκτρικά, αλλά έχεις και θερμικό σύνολο που λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας», ώστε να μη μένεις ποτέ από ενέργεια όταν φύγεις εκτός πόλης.

Τι είναι το REEV και γιατί έχει νόημα στην πράξη

Η φιλοσοφία του Range Extender διαφέρει από ένα κλασικό υβριδικό. Εδώ οι τροχοί κινούνται από ηλεκτροκινητήρα, άρα η αίσθηση οδήγησης παραμένει ηλεκτρική. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει και ένας κινητήρας βενζίνης, ο οποίος δεν κινεί το αυτοκίνητο, αλλά δουλεύει αποκλειστικά ως γεννήτρια για να φορτίζει την μπαταρία εν κινήσει όταν χρειαστεί.

Στην πράξη, αυτό στοχεύει στο να λύσει το βασικό άγχος αρκετών οδηγών: να έχουν ηλεκτρική χρήση στην καθημερινότητα, χωρίς να «υπολογίζουν» φορτιστές σε κάθε μεγάλη διαδρομή.

Σύστημα κίνησης: ηλεκτρικός χαρακτήρας με “backup” βενζίνης

Το σύνολο βασίζεται σε:

Ηλεκτροκινητήρα 218 PS

Μπαταρία 18,8 kWh









Κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρου σε ρόλο γεννήτριας

Για τις αστικές μετακινήσεις, το μοντέλο μπορεί να καλύψει 82 km αμιγώς ηλεκτρικά με μηδενικούς ρύπους. Όταν όμως προκύψει ταξίδι και αυξηθεί η ανάγκη για αυτονομία, το θερμικό σύνολο παράγει ρεύμα και τροφοδοτεί την μπαταρία, ανεβάζοντας τη συνολική εμβέλεια έως 900 km.

Με απλά λόγια: στην πόλη το αντιμετωπίζεις σαν EV, ενώ στον δρόμο λειτουργεί σαν EV που «παράγει» ενέργεια από βενζίνη όταν το χρειαστείς.

Τιμές στην Ελλάδα και έκπτωση 3.000 ευρώ

Το μοντέλο λανσάρεται με προωθητική ενέργεια 3.000 ευρώ και έρχεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού:

Life Αρχική λιανική: 32.623 € Με έκπτωση 3.000 €: 29.623 €

Design Αρχική λιανική: 34.123 € Με έκπτωση 3.000 €: 31.123 €



Η τοποθέτηση είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστική για SUV αυτής της λογικής, ειδικά αν το ζητούμενο είναι να έχεις ηλεκτρική οδήγηση στην καθημερινότητα, χωρίς να εξαρτάσαι από την υποδομή φόρτισης όταν κάνεις μεγάλες αποστάσεις.

Πού «κουμπώνει» στην αγορά

Το Leapmotor B10 REEV απευθύνεται σε όσους:

θέλουν ηλεκτρική αίσθηση οδήγησης και χρήση στην πόλη,

δεν θέλουν να μπαίνουν σε διαδικασία «προγραμματισμού» φόρτισης για ταξίδια,

κοιτούν SUV με οικογενειακή λογική, χωρίς να πηγαίνουν απευθείας σε αμιγώς ηλεκτρικό.

Τι κρατάμε;