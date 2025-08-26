Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Το νέο Lynk&Co 08 έφτασε στην Ελλάδα με 200 km ηλεκτρική αυτονομία – ρεκόρ για plug-in hybrid. Δείτε τιμές, εξοπλισμό και όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Το Lynk&Co 08 είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, αποκλειστικά σε plug-in hybrid έκδοση

Διαθέτει μπαταρία 39,5 kWh με αυτονομία έως 200 km ηλεκτρικά (WLTP) – ρεκόρ για PHEV

Ο συνδυασμός 1.5 turbo βενζίνης + ηλεκτροκινητήρα αποδίδει 347 PS και έως 1.100 km συνολικής αυτονομίας.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Core και More

Το νέο μεγάλο βήμα της Lynk&Co στην Ελλάδα

Η Lynk&Co, η premium μάρκα της Geely που ανήκει στην ίδια οικογένεια με Volvo και Polestar, λανσάρει και στη χώρα μας το νέο 08, ένα μεσαίο SUV plug-in hybrid που έρχεται να ταράξει τα νερά.

Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από την καθαρά ηλεκτρική αυτονομία των 200 km (WLTP) – η μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε plug-in υβριδικό όχημα παραγωγής. Στόχος της Lynk&Co είναι να προσελκύσει οδηγούς που θέλουν την καθημερινή ευκολία ενός EV, αλλά χωρίς το άγχος αυτονομίας, χάρη στον συνδυασμό με τον θερμικό κινητήρα.

Σχεδίαση και τεχνολογία

Το 08 ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, με LED ημέρας που θυμίζουν νύχια γερακιού, κρυφές χειρολαβές και coupe γραμμή οροφής που δίνει δυναμισμό. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα LED φώτα και ο έντονα σπορτίφ διαχύτης.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία κυριαρχεί:

12,3’’ ψηφιακός πίνακας

15,4’’ κεντρική οθόνη infotainment

και το εντυπωσιακό 92’’ head-up display, μια από τις μεγαλύτερες στην αγορά.

Η ποιότητα υλικών και ο premium εξοπλισμός το φέρνουν απέναντι σε μοντέλα όπως τα BMW X3, Audi Q5 και Volvo XC60 – αλλά με σαφώς πιο επιθετική τιμή για την κατηγορία.

Κινητήρας και επιδόσεις

Το Lynk&Co 08 βασίζεται στην πλατφόρμα CMA Evo (την ίδια που χρησιμοποιούν τα Polestar 2 και Volvo XC40). Συνδυάζει:

1.5 turbo βενζινοκινητήρα 137 PS ,

ηλεκτροκινητήρα 211 PS ,

και μπαταρία 39,5 kWh.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 347 PS, με ηλεκτρική αυτονομία 200 km και συνολική αυτονομία έως 1.100 km. Η φόρτιση από 10–80% γίνεται σε μόλις 33 λεπτά σε DC ταχυφορτιστή, ενώ με φορτιστή 11 kW διαρκεί περίπου 4 ώρες.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Lynk&Co 08 διατίθεται στη χώρα μας σε δύο εκδόσεις:

Core : από 52.490 €

More: από 59.990 € (με 21’’ ζάντες, Harman Kardon ηχοσύστημα, Matrix LED φώτα)

Προαιρετικά, τα μεταλλικά χρώματα Sunset Copper, Mineral Green, Crystal White, Sparkling Black κοστίζουν 980 €.

Τι κρατάμε;

Το Lynk&Co 08 είναι διαθέσιμο πλέον και στην Ελλάδα.

Ξεχωρίζει για την ηλεκτρική αυτονομία 200 km WLTP , κορυφαία για PHEV.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 52.490 € , με πλήρη εξοπλισμό και premium στόχευση.

Ανταγωνίζεται ευθέως μοντέλα όπως τα Peugeot 508 PSE, BMW X3 PHEV και Volvo XC60 Recharge, με ισχυρό πλεονέκτημα το value for money.

