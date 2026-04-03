quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το μονοθέσιο της Mercedes F1 από LEGO που χρησιμοποιήθηκε στο GP του Μαϊάμι – Πού θα το δεις από κοντά;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.04.2026
Autotypos Team
stin-ellada-to-monothesio-tis-mercedes-f1-apo-lego-pou-chrisimopoiithike-sto-gp-tou-maiami-pou-tha-to-deis-apo-konta-798440

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα του LEGO® FORMULA 1® MIAMI GRAND PRIX 2025 έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η LEGO Hellas φέρνει στην Αθήνα το LEGO F1 Mercedes-AMG Petronas σε πραγματικό μέγεθος, το οποίο θα εκτίθεται στο The Mall Athens από τις 31 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου 2026. Το μονοθέσιο είναι φτιαγμένο από σχεδόν 400.000 LEGO τουβλάκια, ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά και μπορεί να φτάσει ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο του LEGO Group στο Kladno της Τσεχίας από ομάδα 26 σχεδιαστών, μηχανικών και LEGO builders. Έχει σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με ένα πραγματικό μονοθέσιο της F1 και περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως αυθεντικά λογότυπα χορηγών, ελαστικά Pirelli και λειτουργικό κινητήρα.

Το εν λόγω μονοθέσιο οδηγήθηκε από τους, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλλι, στο επίσημο Drivers’ Parade στο περσινό Γκραν Πρι του Μαϊάμι. Μετά τον αγώνα, διατηρήθηκε στην αυθεντική του κατάσταση και τώρα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το event στο Μαϊάμι αποτέλεσε ορόσημο για τη LEGO, καθώς για πρώτη φορά και οι 20 οδηγοί της Formula 1 έκαναν έναν γύρο με μονοθέσια φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από LEGO τουβλάκια.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα τόσα πολλά λειτουργικά LEGO F1 αυτοκίνητα.

«Με την ίδρυση της LEGO Hellas, είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέρνουμε αυτό το εντυπωσιακό μονοθέσιο Formula 1 στην Αθήνα», δήλωσε ο Miroslav Říha, Country Manager της LEGO Hellas. «Προσφέρουμε στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη δημιουργικότητα της LEGO με τον ενθουσιασμό της Formula 1».

Ο Péter Oláh, Marketing Director LEGO HUGREAD, πρόσθεσε: «Στο LEGO Group πάντα ψάχνουμε νέους τρόπους να συνδυάσουμε δημιουργικότητα και μηχανική. Με αυτό το event θέλουμε να δώσουμε κάτι ξεχωριστό στους φίλους της LEGO και της Formula 1 στην Ελλάδα».


Πέρα από το απίθανο μονοθέσιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Formula 1 και της LEGO.

Η είσοδος είναι δωρεάν και το έκθεμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του The Mall Athens. Είναι ανοιχτό για όλους: οικογένειες, φίλους της LEGO και λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η παρουσίαση αυτού του μονοθεσίου σηματοδοτεί παράλληλα την επίσημη έναρξη λειτουργίας της LEGO Hellas, ενισχύοντας τη δέσμευση του LEGO Group στην ελληνική αγορά και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του brand στη χώρα.

Τι κρατάμε:

  • Το LEGO® F1® Mercedes-AMG Petronas στο The Mall Athens έως τις 11 Απριλίου
  • Φτιαγμένο από σχεδόν 400.000 LEGO τουβλάκια, βάρος πάνω από 1.500 κιλά και τελική 20 χλμ./ώρα
  • Οδηγήθηκε από τους, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλλι, στο επίσημο Drivers’ Parade στο Μαϊάμι 
  • Διαδραστικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Formula 1 και της LEGO
car-prices
google-news
Tags
#F1#Lego#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Τζορτζ Ράσελ
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-germaniki-marka-pou-eftase-ta-65-dis-se-esoda-to-2025-dinei-bonus-se-kathe-ergazomeno-2-840-evro-787878

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Η γερμανική μάρκα που έφτασε τα 65 δις. σε έσοδα το 2025 – Δίνει bonus σε κάθε εργαζόμενο 2.840 ευρώ
i-ferrari-perase-kai-ston-tomea-tis-ygeias-anoixe-diagnostiko-kentro-796330

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.03.2026

Η Ferrari πέρασε και στον τομέα της υγείας – Άνοιξε διαγνωστικό κέντρο
i-marka-pou-molis-apelyse-to-20-ton-ergazomenon-ti-synevi-778544

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.03.2026

Η μάρκα που μόλις απέλυσε το 20% των εργαζομένων – Τι συνέβη;
trakare-o-19chronos-odigos-tis-f1-to-aftokinito-ton-355-000-evro-2-imeres-afou-to-parelave-fotografia-792616

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.02.2026

Τράκαρε ο 19χρονος οδηγός της F1 το αυτοκίνητο των 355.000 ευρώ, 2 ημέρες αφού το παρέλαβε (Φωτογραφία)
o-pitsirikas-tis-red-bull-ta-evale-me-ton-ferstapen-nikise-video-791850

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.02.2026

Ο πιτσιρικάς της Red Bull τα έβαλε με τον Φερστάπεν – Νίκησε; (video)
des-tin-exofreniki-emfanisi-tou-hypercar-tis-red-bull-tha-grapsei-istoria-788496

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.01.2026

Δες την εξωφρενική εμφάνιση του hypercar της Red Bull – Θα γράψει ιστορία;

Πρόσφατες Ειδήσεις