Στην Ελλάδα το μονοθέσιο της Mercedes F1 από LEGO που χρησιμοποιήθηκε στο GP του Μαϊάμι – Πού θα το δεις από κοντά;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα του LEGO® FORMULA 1® MIAMI GRAND PRIX 2025 έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η LEGO Hellas φέρνει στην Αθήνα το LEGO F1 Mercedes-AMG Petronas σε πραγματικό μέγεθος, το οποίο θα εκτίθεται στο The Mall Athens από τις 31 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου 2026. Το μονοθέσιο είναι φτιαγμένο από σχεδόν 400.000 LEGO τουβλάκια, ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά και μπορεί να φτάσει ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα.

Δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο του LEGO Group στο Kladno της Τσεχίας από ομάδα 26 σχεδιαστών, μηχανικών και LEGO builders. Έχει σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με ένα πραγματικό μονοθέσιο της F1 και περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως αυθεντικά λογότυπα χορηγών, ελαστικά Pirelli και λειτουργικό κινητήρα.

Το εν λόγω μονοθέσιο οδηγήθηκε από τους, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλλι, στο επίσημο Drivers’ Parade στο περσινό Γκραν Πρι του Μαϊάμι. Μετά τον αγώνα, διατηρήθηκε στην αυθεντική του κατάσταση και τώρα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το event στο Μαϊάμι αποτέλεσε ορόσημο για τη LEGO, καθώς για πρώτη φορά και οι 20 οδηγοί της Formula 1 έκαναν έναν γύρο με μονοθέσια φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από LEGO τουβλάκια.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που κατασκευάστηκαν ταυτόχρονα τόσα πολλά λειτουργικά LEGO F1 αυτοκίνητα.

«Με την ίδρυση της LEGO Hellas, είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέρνουμε αυτό το εντυπωσιακό μονοθέσιο Formula 1 στην Αθήνα», δήλωσε ο Miroslav Říha, Country Manager της LEGO Hellas. «Προσφέρουμε στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη δημιουργικότητα της LEGO με τον ενθουσιασμό της Formula 1». Ο Péter Oláh, Marketing Director LEGO HUGREAD, πρόσθεσε: «Στο LEGO Group πάντα ψάχνουμε νέους τρόπους να συνδυάσουμε δημιουργικότητα και μηχανική. Με αυτό το event θέλουμε να δώσουμε κάτι ξεχωριστό στους φίλους της LEGO και της Formula 1 στην Ελλάδα».









Πέρα από το απίθανο μονοθέσιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Formula 1 και της LEGO.

Η είσοδος είναι δωρεάν και το έκθεμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του The Mall Athens. Είναι ανοιχτό για όλους: οικογένειες, φίλους της LEGO και λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η παρουσίαση αυτού του μονοθεσίου σηματοδοτεί παράλληλα την επίσημη έναρξη λειτουργίας της LEGO Hellas, ενισχύοντας τη δέσμευση του LEGO Group στην ελληνική αγορά και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του brand στη χώρα.

Τι κρατάμε: