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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το νέο FIAT 500 Hybrid με έκπτωση 1.800 ευρώ – Τιμή

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Το νέο FIAT 500 Hybrid είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε Hatchback και Cabrio εκδόσεις, με εγγύηση 8 ετών και δελεαστική τιμή.

Το νέο FIAT 500 Hybrid έφτασε στην ελληνική αγορά, με την τιμή της βασικής έκδοσης να διαμορφώνεται κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ.

Με προωθητικό όφελος που φτάνει έως τα 1.800 ευρώ, το ιταλικό μοντέλο ξεκινά από τις 18.990 ευρώ στην έκδοση Hatchback Pop. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τα επίπεδα εξοπλισμού Icon και la Prima, καθώς και δύο εκδόσεις με ηλεκτρικά αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή.

Όλα τα νέα FIAT 500 Hybrid συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση διάρκειας οκτώ ετών ή 120.000 km.

Πόσο κοστίζει το νέο FIAT 500 Hybrid

Η τιμή των 18.990 ευρώ αφορά τη βασική έκδοση Pop στο hatchback αμάξωμα. Η πλουσιότερη Icon ξεκινά από 19.990 ευρώ, ενώ για την κορυφαία la Prima απαιτούνται 22.490 ευρώ.

Οι Cabrio επιλογές είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στις εκδόσεις Icon και la Prima, με τιμές 21.790 και 24.290 ευρώ αντίστοιχα.

Έκδοση Αμάξωμα Τιμή
FIAT 500 Hybrid Pop Hatchback 18.990 €
FIAT 500 Hybrid Icon Hatchback 19.990 €
FIAT 500 Hybrid la Prima Hatchback 22.490 €
FIAT 500 Hybrid Icon Cabrio 21.790 €
FIAT 500 Hybrid la Prima Cabrio 24.290 €

Τι περιλαμβάνει η έκδοση Icon

Η έκδοση Icon τοποθετείται μόλις 1.000 ευρώ πάνω από τη βασική Pop και ενισχύει σημαντικά τον εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών
  • αυτόματο κλιματισμό
  • οθόνη αφής 10,25 ιντσών
  • ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto
  • ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών
  • θύρες USB Type-A και Type-C
  • αισθητήρες φωτός και βροχής
  • πίσω αισθητήρες στάθμευσης
  • cruise control.

Προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί με σταθερή γυάλινη ηλιοροφή, η οποία προσθέτει περισσότερο φυσικό φως στην καμπίνα.

Πληρέστερη η κορυφαία la Prima

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση la Prima, η οποία διαφοροποιείται τόσο αισθητικά όσο και σε επίπεδο άνεσης.

Προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, χρωμιωμένες λεπτομέρειες και full LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση. Στο εσωτερικό υπάρχουν θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο παρμπρίζ, κεντρικό υποβραχιόνιο και ειδική διακόσμηση του ταμπλό.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει επίσης:

  • ασύρματη φόρτιση smartphone
  • κάμερα οπισθοπορείας
  • σκούρα πίσω κρύσταλλα
  • πίσω κάθισμα με αναδίπλωση 50:50
  • διαφορετικές επενδύσεις στην καμπίνα.

Η τιμή της διαμορφώνεται στις 22.490 ευρώ για το Hatchback και στις 24.290 ευρώ για το Cabrio.

Υβριδικό μοτέρ 1,0 lt με 65 PS

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης FireFly χωρητικότητας 1,0 lt, ο οποίος συνεργάζεται με υβριδικό σύστημα και αποδίδει 65 PS.

Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ υπάρχει και λειτουργία Stop&Start για τον περιορισμό της κατανάλωσης στις αστικές μετακινήσεις.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα τις υψηλές επιδόσεις. Ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου πόλης, όπου η ευελιξία, το χαμηλό κόστος χρήσης και η εύκολη μετακίνηση έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Hatchback ή Cabrio

Η έκδοση Hatchback αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή και διατίθεται και στα τρία επίπεδα εξοπλισμού.

fiat 500e fiat Stellantis

Όσοι θέλουν τον πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα του 500 μπορούν να επιλέξουν το Cabrio, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά ελεγχόμενη υφασμάτινη οροφή. Η ανοικτή έκδοση δεν προσφέρεται ως Pop, αλλά ξεκινά από την Icon με τιμή 21.790 ευρώ.

Η διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο Hatchback Icon είναι 1.800 ευρώ, ενώ στην έκδοση la Prima το Cabrio κοστίζει 1.800 ευρώ περισσότερο από το κλειστό αμάξωμα.

Εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών

Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών ή 120.000 km, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο.

Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη, επομένως εξακολουθεί να ισχύει και σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου πριν από τη λήξη της, ενισχύοντας και τη μελλοντική μεταπωλητική του αξία.

Το νέο FIAT 500 Hybrid είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

  • Το νέο FIAT 500 Hybrid ξεκινά από 18.990 ευρώ.
  • Το προωθητικό όφελος φτάνει έως τα 1.800 ευρώ.
  • Διατίθεται σε Hatchback και Cabrio αμάξωμα.
  • Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Pop, Icon και la Prima.
  • Ο υβριδικός κινητήρας 1,0 lt αποδίδει 65 PS.
  • Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.
  • Η έκδοση Cabrio ξεκινά από 21.790 ευρώ.
  • Η εργοστασιακή εγγύηση έχει διάρκεια οκτώ ετών ή 120.000 km.

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Tags
#Fiat#Fiat 500#FIAT 500 Hybrid
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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