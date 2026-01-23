Στην Ελλάδα το νέο οικογενειακό SUV της Volvo – Αναλυτικά τιμές και εκδόσεις

Νέο Volvo EX60 στην Ελλάδα με εκδόσεις Plus και Ultra, τιμές από 60.900 € και έως 810 km αυτονομία. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και επιδόσεις.

Το Volvo EX60 είναι το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, πενταθέσιο οικογενειακό SUV της μάρκας. Τοποθετείται στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας, με εστίαση στην αυτονομία, την απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της Volvo. Στη χώρα μας διατίθεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού – Plus και Ultra – και με τρεις εκδόσεις συστήματος κίνησης (P6, P10 AWD, P12 AWD).

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Σημείωση διαθεσιμότητας: Η P12 AWD συνοδεύεται από μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Υπάρχει και προαναγγελθείσα έκδοση EX60 Cross Country (παράδοση από τα μέσα του 2027).

Κινητήρια συστήματα, επιδόσεις και αυτονομία

P6 Electric (RWD, αυτόματο)

Ισχύς: 275 kW ( ≈374 PS )

0–100 km/h: 5,9 s

Αυτονομία (μικτή): 620 km — πόλη: 740 km

Κατανάλωση (μικτή): 14,7 kWh/100 km

CO₂: 0 g/km | Euro 6e

Ρυμούλκηση: 2.000 kg

P10 AWD Electric (AWD, αυτόματο)

Ισχύς: 375 kW ( ≈510 PS )

0–100 km/h: 4,6 s

Αυτονομία (μικτή): 660 km — πόλη: 790 km

Κατανάλωση (μικτή): 15,7 kWh/100 km

CO₂: 0 g/km | Euro 6e

Ρυμούλκηση: 2.400 kg

P12 AWD Electric (AWD, αυτόματο)

Ισχύς: 500 kW ( ≈680 PS )

0–100 km/h: 3,9 s

Αυτονομία (μικτή): 810 km — πόλη: 980 km

Κατανάλωση (μικτή): 16,0 kWh/100 km

CO₂: 0 g/km | Euro 6e

Ρυμούλκηση: 2.400 kg

Εξοπλισμός ανά επίπεδο

EX60 Plus (από 60.900 €)

15″ οριζόντια κεντρική οθόνη με νεότερη πλατφόρμα infotainment.

Προβολείς Matrix LED .

Υποστήριξη οδηγού με σουίτα προηγμένων βοηθημάτων.

Premium Sound by Bose.

EX60 Ultra (από 68.000 €)

Premium Sound Bowers & Wilkins για κορυφαία ακουστική εμπειρία.

Ηλεκτροχρωμική πανοραμική οροφή .

Κάμερα 360° με τρισδιάστατη προβολή για ευκολότερους ελιγμούς.

Τι σημαίνουν οι επιλογές P6 / P10 / P12 για τον αγοραστή

Η P6 (RWD) στοχεύει στη μεγιστοποίηση αυτονομίας/κόστους κτήσης με ήδη πολύ γρήγορες επιταχύνσεις για οικογενειακό SUV.

Η P10 (AWD) ισορροπεί επιδόσεις και εμβέλεια , προσφέροντας υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης ( 2.400 kg ).

Η P12 (AWD) είναι η ναυαρχίδα: επιτάχυνση 3,9 s, αυτονομία έως 810 km και πλήρες δυναμικό για μεγάλες αποστάσεις.

Τι κρατάμε;