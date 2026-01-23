quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το νέο οικογενειακό SUV της Volvo – Αναλυτικά τιμές και εκδόσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.01.2026
AutoTypos Team
stin-ellada-to-neo-oikogeneiako-suv-tis-volvo-analytika-times-kai-ekdoseis-790286

Νέο Volvo EX60 στην Ελλάδα με εκδόσεις Plus και Ultra, τιμές από 60.900 € και έως 810 km αυτονομία. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και επιδόσεις.

Το Volvo EX60 είναι το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, πενταθέσιο οικογενειακό SUV της μάρκας. Τοποθετείται στην καρδιά της μεσαίας κατηγορίας, με εστίαση στην αυτονομία, την απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας της Volvo. Στη χώρα μας διατίθεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμούPlus και Ultra – και με τρεις εκδόσεις συστήματος κίνησης (P6, P10 AWD, P12 AWD).

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Σημείωση διαθεσιμότητας: Η P12 AWD συνοδεύεται από μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.
Υπάρχει και προαναγγελθείσα έκδοση EX60 Cross Country (παράδοση από τα μέσα του 2027).

Κινητήρια συστήματα, επιδόσεις και αυτονομία

P6 Electric (RWD, αυτόματο)

  • Ισχύς: 275 kW (≈374 PS)

  • 0–100 km/h: 5,9 s

  • Αυτονομία (μικτή): 620 kmπόλη: 740 km

  • Κατανάλωση (μικτή): 14,7 kWh/100 km

  • CO₂: 0 g/km | Euro 6e

  • Ρυμούλκηση: 2.000 kg

P10 AWD Electric (AWD, αυτόματο)

  • Ισχύς: 375 kW (≈510 PS)

  • 0–100 km/h: 4,6 s

  • Αυτονομία (μικτή): 660 kmπόλη: 790 km

  • Κατανάλωση (μικτή): 15,7 kWh/100 km

  • CO₂: 0 g/km | Euro 6e

  • Ρυμούλκηση: 2.400 kg

P12 AWD Electric (AWD, αυτόματο)

  • Ισχύς: 500 kW (≈680 PS)

  • 0–100 km/h: 3,9 s

  • Αυτονομία (μικτή): 810 kmπόλη: 980 km

  • Κατανάλωση (μικτή): 16,0 kWh/100 km

  • CO₂: 0 g/km | Euro 6e

  • Ρυμούλκηση: 2.400 kg

Εξοπλισμός ανά επίπεδο

EX60 Plus (από 60.900 €)

  • 15″ οριζόντια κεντρική οθόνη με νεότερη πλατφόρμα infotainment.

  • Προβολείς Matrix LED.

  • Υποστήριξη οδηγού με σουίτα προηγμένων βοηθημάτων.

  • Premium Sound by Bose.

EX60 Ultra (από 68.000 €)

  • Premium Sound Bowers & Wilkins για κορυφαία ακουστική εμπειρία.

  • Ηλεκτροχρωμική πανοραμική οροφή.

  • Κάμερα 360° με τρισδιάστατη προβολή για ευκολότερους ελιγμούς.

Τι σημαίνουν οι επιλογές P6 / P10 / P12 για τον αγοραστή

  • Η P6 (RWD) στοχεύει στη μεγιστοποίηση αυτονομίας/κόστους κτήσης με ήδη πολύ γρήγορες επιταχύνσεις για οικογενειακό SUV.

  • Η P10 (AWD) ισορροπεί επιδόσεις και εμβέλεια, προσφέροντας υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης (2.400 kg).

  • Η P12 (AWD) είναι η ναυαρχίδα: επιτάχυνση 3,9 s, αυτονομία έως 810 km και πλήρες δυναμικό για μεγάλες αποστάσεις.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή εκκίνησης 60.900 € για το EX60 Plus, με πλήρη βασικό εξοπλισμό.

  • Τρεις εκδόσεις κίνησης: P6, P10 AWD, P12 AWD για διαφορετικές ανάγκες.

  • Αυτονομία έως 810 km (WLTP) στην P12 AWD, με 0 g/km CO₂.

  • Υψηλή τεχνολογία: 15″ οθόνη, Matrix LED, 360° 3D κάμερα, Bose ή B&W.

  • Σημείωση διαθεσιμότητας: η P12 AWD έχει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Tags
#SUV#Volvo#Volvo EX60
