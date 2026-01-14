quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το SUV με την 8ετή εγγύηση και τιμή από 399 €/μήνα – Δώρο τα πρώτα γεμίσματα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.01.2026
AutoTypos Team
stin-ellada-to-suv-me-tin-8eti-engyisi-kai-timi-apo-399-e-mina-doro-ta-prota-gemismata-784301

Το ηλεκτρικό AION V ήρθε με 8ετή εγγύηση, αυτονομία έως 510 km, χρηματοδότηση από 399 €/μήνα και κάρτα φόρτισης 300 €. Δες τιμή και παροχές.

Το GAC AION V είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που εστιάζει στην πρακτικότητα και το χαμηλό κόστος χρήσης. Προσφέρει αυτονομία έως 510 km (WLTP), ευρύχωρη καμπίνα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, με στόχο μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς.

Τιμή με επιδότηση και e-bonus

Με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το e-bonus 1.000 € της Inchcape Hellas, η τιμή διαμορφώνεται στις 29.900 €. Έτσι, το AION V γίνεται ανταγωνιστικό ακόμη και έναντι θερμικών SUV αντίστοιχου μεγέθους.

Δώρο τα πρώτα γεμίσματα: περιλαμβάνεται κάρτα φόρτισης 300 €, για να καλύψεις τα πρώτα σου χιλιόμετρα με ελάχιστο κόστος.

Πρόγραμμα Level Up!

Η AION λανσάρει το Level Up!, ένα «πακέτο» που μειώνει το κόστος απόκτησης και βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία:

  • e-bonus 1.000 € (Inchcape Hellas).

  • Κάρτα φόρτισης 300 € για άνετα πρώτα χιλιόμετρα.

  • Χρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο 4,9% (+0,6% εισφορά Ν.128/75) και δόση από 399 €/μήνα μέσω Inchcape Financing.

  • Leasing από 347 €/μήνα (χωρίς ΦΠΑ) για ξέγνοιαστη χρήση χωρίς δέσμευση ιδιοκτησίας.

Απόδοση και αυτονομία

Καρδιά του μοντέλου είναι η μπαταρία LFP 75,26 kWh που προσφέρει 510 km WLTP (έως 708 km σε αστικό κύκλο). Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 PS) και 210 Nm με κίνηση μπροστά και τελική ταχύτητα 160 km/h. Η κατανάλωση στον μικτό κύκλο ορίζεται στα 16,7 kWh/100 km. Στη φόρτιση, η αρχιτεκτονική 400 V με τεχνολογία 3C επιτρέπει 30–80% σε 18’ (ή 10–80% σε 24’), με μέγιστη ισχύ DC 180 kW. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσθέσεις έως 370 km αυτονομίας. Για το σπίτι/γραφείο, ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW γεμίζει από 0 στο 100% σε περίπου 8,5 ώρες. Η στάνταρ αντλία θερμότητας διασφαλίζει αποδοτικότητα στο κρύο, ενώ η πατενταρισμένη Magazine Battery 2.0 (διπλές πλάκες υγρής ψύξης, εξελιγμένη θερμική διαχείριση) εστιάζει στην ασφάλεια και στη σταθερή απόδοση.

Εσωτερικό & πρακτικότητα

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Aion V σε κερδίζει αμέσως με το minimal design και τη χρησιμοποίηση ποιοτικών υλικών. Ο σχεδιασμός ακολουθεί την τάση των ηλεκτρικών μοντέλων, με μεγάλη κεντρική οθόνη 15,6’’, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’ και μια αιωρούμενη κονσόλα που θυμίζει premium κατασκευές. Οι χώροι είναι εντυπωσιακοί, με άνετα καθίσματα εμπρός και πίσω, επίπεδο πάτωμα και πορτμπαγκάζ 427 λίτρων, το οποίο αυξάνεται σημαντικά με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Στην καμπίνα κυριαρχεί η ησυχία και η αίσθηση στιβαρότητας, ενώ οι λεπτομέρειες (όπως ο ambient φωτισμός και η επένδυση των θυρών) αποπνέουν αέρα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Ασφάλεια & συστήματα υποβοήθησης

Η GAC Aion έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην ασφάλεια. Το Aion V εφοδιάζεται με 10 αερόσακουςενισχυμένο αμάξωμα από ατσάλι υψηλής αντοχής και πληθώρα ενεργών συστημάτων υποβοήθησης. Ανάμεσά τους, το AEB με ανίχνευση πεζώνAdaptive Cruise ControlLane Keeping AssistDriver Monitoring System και 360° κάμερα για ασφαλέστερους ελιγμούς. Το επίπεδο αυτονομίας οδήγησης φτάνει το Level 2, με το σύστημα να επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και την επιτάχυνση όταν χρειάζεται. Σε αυτό το επίπεδο εξοπλισμού, λίγα μοντέλα της κατηγορίας προσφέρουν τόση τεχνολογία σε αυτή την τιμή.

Πού το βλέπεις από κοντά

Η εμπειρία AION ξεκινά στο νέο κατάστημα GAC AION: Νεαπόλεως 1, Μαρούσι. Εκεί θα βρεις πλήρη ενημέρωση, φιλοξενία, καθώς και test drive για να δεις στην πράξη την απόδοση, την άνεση και τη φόρτιση.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή από 29.900 €με «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και e-bonus 1.000 €.

  • Χρηματοδότηση από 399 €/μήνα και Leasing από 347 €/μήνα (χωρίς ΦΠΑ).

  • Δώρο κάρτα φόρτισης 300 € για τα πρώτα γεμίσματα.

  • 8ετής εργοστασιακή εγγύηση σε μηχανικά μέρη και μπαταρία.

  • Αυτονομία έως 510 km (WLTP) και πλούσιος εξοπλισμός άνεσης/ασφάλειας.

