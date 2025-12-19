quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα το υβριδικό Omoda 5 SHS-H με 7 χρόνια εγγύηση – Τιμές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.12.2025
AutoTypos Team
stin-ellada-to-yvridiko-omoda-5-shs-h-me-7-chronia-engyisi-times-787178

Το νέο Omoda 5 SHS-H ήρθε στην Ελλάδα. Full hybrid με 224 PS, 5,3 lt/100 km και 0-100 σε 7,9’’. Δύο εκδόσεις, 7ετής εγγύηση.

Η έκδοση SHS-H (Super Hybrid System – HEV) ενισχύει τη γκάμα του Omoda 5 με μια λύση πλήρως υβριδική, χωρίς ανάγκη φόρτισης. Απευθύνεται σε οδηγούς που κινούνται κυρίως αστικά ή περιαστικά και ζητούν χαμηλή κατανάλωση, ήσυχη λειτουργία και άμεση απόκριση, χωρίς το άγχος υποδομών. Το σύστημα δίνει ηλεκτρική αίσθηση στην εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ ο θερμικός κινητήρας παρεμβαίνει ομαλά όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς ή σε ταξίδι.

Κινητήριο σύνολο, κατανάλωση και επιδόσεις

Καρδιά του μοντέλου είναι ο 1.5 TGDi που αποδίδει 143 PS και 215 Nm, σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα 204 PS. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS και τη ροπή 295 Nm, με αυτόματο κιβώτιο να αναλαμβάνει τη μετάδοση για ομαλές αλλαγές και συνεχή διαθεσιμότητα ροπής. Οι επιδόσεις είναι ανταγωνιστικές: 0-100 km/h σε 7,9’’ και τελική 175 km/h. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η μέση κατανάλωση 5,3 lt/100 km, που διαμορφώνει πραγματικό όφελος στην καθημερινή χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχεδίαση και καμπίνα

Το Omoda 5 SHS-H διατηρεί τον κουπέ χαρακτήρα, με δυναμικές αναλογίες και νέα μάσκα που φρεσκάρει την εικόνα. Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα είναι σύγχρονη και ψηφιακή, με ποιοτικά υλικά, καλή εργονομία και διασύνδεση Apple CarPlay/Android Auto. Ο ψηφιακός πίνακας και η μεγάλη οθόνη infotainment υποστηρίζουν καθαρή απεικόνιση πληροφοριών, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) συμπληρώνουν το επίπεδο ασφάλειας.

Εκδόσεις, τιμές και εγγύηση

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με δύο επίπεδα εξοπλισμού: Comfort στα 24.900 € και Premium στα 27.500 €. Και οι δύο εκδόσεις έρχονται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ενεργητικής ασφάλειας, διαμορφώνοντας ισχυρή πρόταση σε σχέση με το κόστος. Το πακέτο ολοκληρώνεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, που ενισχύει την προβλεψιμότητα κόστους και την αξία μεταπώλησης.

Τι κρατάμε;

  • 224 PS full hybrid, 5,3 lt/100 km, 0-100 σε 7,9’’.

  • Τιμές: Comfort 24.900 €, Premium 27.500 €.

  • Πλούσιος εξοπλισμός και ADAS από τη βάση.

  • 7ετής/150.000 km εγγύηση για ισχυρό value for money.

