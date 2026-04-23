Στην Ευρώπη το Leapmotor B05 – Πρώτη τιμή

Το νέο Leapmotor B05 ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία με τιμή από 26.900 ευρώ. Δες τι φέρνει το νέο ηλεκτρικό fastback των 218 PS.

Η Leapmotor διευρύνει την ευρωπαϊκή της γκάμα με το νέο B05, το οποίο έκανε την πρώτη του επίσημη ευρωπαϊκή εμφάνιση στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πόζναν στην Πολωνία. Πρόκειται για το πρώτο πιο ξεκάθαρα «σπορ» ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας για την Ευρώπη, με στόχο να συνδυάσει διαφορετικό design, καλές επιδόσεις και καθημερινή χρηστικότητα σε ένα πιο προσιτό πακέτο από αυτό που συνήθως βλέπουμε στην κατηγορία.

Το πιο ουσιαστικό νέο για την αγορά είναι ότι οι παραγγελίες ανοίγουν από τις 23 Απριλίου στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, με τιμή εκκίνησης από 26.900 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το B05 μπαίνει στην αγορά ως μια νέα πρόταση για όσους θέλουν ηλεκτρικό με πιο δυναμικό χαρακτήρα, χωρίς να φύγουν σε πολύ υψηλά budget.

Ένα fastback με πιο σπορ λογική

Η Leapmotor περιγράφει το B05 ως το πρώτο «sporty electric car» της ευρωπαϊκής της γκάμας, και αυτό αποτυπώνεται κυρίως στη σχεδίαση και στη διάταξη του αυτοκινήτου. Το αμάξωμα έχει αναλογίες που παραπέμπουν σε κουπέ, χαμηλή γραμμή οροφής, φαρδύ πάτημα και πόρτες χωρίς πλαίσιο, στοιχεία που το ξεχωρίζουν από πιο ουδέτερα EV της κατηγορίας.

Ένα ακόμη σημείο με ενδιαφέρον είναι ότι το μοντέλο χρησιμοποιεί πισωκίνητη διάταξη, κάτι όχι τόσο συνηθισμένο σε αυτή την τιμολογιακή ζώνη. Η Leapmotor προσπαθεί έτσι να δώσει στο B05 πιο έντονη οδηγική ταυτότητα, χωρίς να εγκαταλείπει τον καθημερινό του ρόλο.

218 PS και 0-100 km/h σε 6,7 sec

Το B05 αποδίδει 218 PS (160 kW) και 240 Nm, με την κίνηση να περνά στους πίσω τροχούς. Η επίσημη επίδοση για το 0-100 km/h είναι 6,7 sec, αριθμός που το τοποθετεί σε ένα αρκετά ζωηρό επίπεδο για τα δεδομένα ενός mainstream ηλεκτρικού fastback.

Η μάρκα δίνει επίσης έμφαση στην κατανομή βάρους 50:50 και στη ρύθμιση της ανάρτησης, η οποία, όπως αναφέρει, έχει εξελιχθεί με τη συμβολή ειδικών του ομίλου Stellantis. Το B05 δεν θέλει να είναι απλώς ένα ακόμα EV με καλές προδιαγραφές, αλλά ένα αυτοκίνητο που να έχει και κάποιο οδηγικό ενδιαφέρον.

Δύο μπαταρίες και έως 482 km αυτονομία

Η ευρωπαϊκή έκδοση του B05 θα διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας:

56,2 kWh, με αυτονομία έως 401 km WLTP

67,1 kWh, με αυτονομία έως 482 km WLTP

Αυτή η δεύτερη έκδοση είναι και η πιο ενδιαφέρουσα για όποιον θέλει μεγαλύτερη ευελιξία σε μικτές διαδρομές ή ταξίδια. Η Leapmotor χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Cell-to-Chassis (CTC), όπου η μπαταρία ενσωματώνεται πιο δομικά στο αυτοκίνητο. Η εταιρεία λέει ότι έτσι βελτιώνεται η ενεργειακή πυκνότητα, μειώνεται το βάρος και αυξάνεται η ακαμψία, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει και η καμπίνα σε διαθέσιμο χώρο.

Στο κομμάτι της φόρτισης, το B05 υποστηρίζει έως 174 kW DC, με την Leapmotor να ανακοινώνει ότι η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 30% έως 80% σε περίπου 17 λεπτά.

Μεγαλύτερο από όσο δείχνει

Το B05 έχει μήκος 4.430 mm και πλάτος 1.880 mm, με τη Leapmotor να υποστηρίζει ότι προσφέρει κορυφαίο πλάτος για την κατηγορία του. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, παρά τη πιο «χαμηλή» και δυναμική σχεδίαση, η μάρκα επιμένει ότι δεν έχει θυσιάσει την πρακτικότητα.

Η καμπίνα υπόσχεται καλό χώρο και για τους πίσω επιβάτες, με την πίσω πλάτη να έχει κλίση 27 μοιρών για καλύτερη άνεση. Παράλληλα, υπάρχουν 25 αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα, ενώ ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει έως 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Design με έμφαση στην αεροδυναμική

Η σχεδίαση δεν γίνεται μόνο για το μάτι. Η Leapmotor έχει ενσωματώσει στοιχεία όπως ενεργή γρίλια μπροστά, αεροκουρτίνες, βελτιστοποιημένους αεροδυναμικούς εκτροπείς και 19άρες αεροδυναμικές ζάντες “Swift-Wing”.

Όλα αυτά συμβάλλουν σε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,26, νούμερο που παίζει άμεσο ρόλο τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αυτονομία. Το μοντέλο θα διατίθεται σε πέντε εξωτερικά χρώματα, με πιο εκφραστικές επιλογές όπως Lightning Yellow και Starry Night Blue.

Ασφάλεια και ψηφιακό περιβάλλον

Η Leapmotor δίνει έμφαση και στην ασφάλεια. Το B05 βασίζεται σε αμάξωμα υψηλής αντοχής με στρεπτική ακαμψία 34.500 Nm/°, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους, ανάμεσά τους και κεντρικό αερόσακο.

Στα συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνονται 21 ADAS λειτουργίες, με υποστήριξη από 14 αισθητήρες και κάμερες, ενώ η εταιρεία στοχεύει σε αξιολόγηση 5 αστέρων Euro NCAP, με τα επίσημα αποτελέσματα να αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Στο εσωτερικό, το digital σκέλος περιλαμβάνει:

κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών 2.5K

ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών

λειτουργικό Leap OS 4.0 Plus

και εφαρμογή Leapmotor App για απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως κλείδωμα, κλιματισμός, προγραμματισμός φόρτισης και προθέρμανση μπαταρίας.

Δύο εκδόσεις εξοπλισμού

Η γκάμα θα δομηθεί σε δύο επίπεδα εξοπλισμού:

LIFE

DESIGN

Η LIFE θα είναι διαθέσιμη και με τις δύο μπαταρίες, 56,2 και 67,1 kWh, ώστε να υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε πιο χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αυτονομία. Η DESIGN θα συνδυάζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh και θα προσφέρει περισσότερο εξοπλισμό άνεσης, πιο προσεγμένα υλικά και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα.

Τι κρατάμε;