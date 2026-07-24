Στην κυκλοφορία δόθηκε το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 – Πού βρίσκεται και πόσο κοστίζουν τα διόδια;

Ολοκληρώθηκε ο Ε65 με την παράδοση του τελευταίου τμήματος προς την Εγνατία Οδό. Πού βρίσκεται και ποιες είναι οι νέες τιμές διοδίων.

Στην κυκλοφορία δόθηκε το τελευταίο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, ολοκληρώνοντας τον Ε65 σε συνολικό μήκος περίπου 181 km.

Το νέο κομμάτι βρίσκεται στο βόρειο άκρο του αυτοκινητοδρόμου και ενώνει την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό. Με την παράδοσή του δημιουργείται ένας ενιαίος σύγχρονος οδικός άξονας που συνδέει πλέον την ΠΑΘΕ με την Εγνατία, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις προς τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Παράλληλα, ξεκινά η λειτουργία των νέων σταθμών διοδίων της Οξύνειας και του Αγιοφύλλου. Για τα επιβατικά ΙΧ, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,50 ευρώ στο μετωπικό σταθμό της Οξύνειας και στα 1,55 ευρώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου.

Πού βρίσκεται το νέο τμήμα του Ε65

Ο Ε65 αποτελείται από τρία βασικά τμήματα:

το Νότιο Τμήμα από τη σύνδεση με την ΠΑΘΕ έως την Ξυνιάδα

το Μεσαίο Τμήμα από την Ξυνιάδα έως τα Τρίκαλα

το Βόρειο Τμήμα από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό

Το πρώτο κομμάτι του Βόρειου Τμήματος, από τον κόμβο Τρικάλων μέχρι τον κόμβο Καλαμπάκας, είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 23 Απριλίου 2024.

Με τη λειτουργία και του υπόλοιπου δρόμου μετά την Καλαμπάκα, το σύνολο του Βόρειου Τμήματος, μήκους 70,5 km, είναι πλέον διαθέσιμο στους οδηγούς. Ο Ε65 φτάνει μέχρι τον νέο ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή των Γρεβενών.

Ποιους κόμβους περιλαμβάνει

Το Βόρειο Τμήμα διαθέτει έξι ανισόπεδους κόμβους, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών:

Βασιλικής

Καλαμπάκας

Γρεβενών

Οξύνειας

Αγιοφύλλου – Καρπερού

Εγνατίας

Έτσι, η Καλαμπάκα και τα Γρεβενά συνδέονται απευθείας μέσω αυτοκινητοδρόμου, ενώ η πρόσβαση προς την Εγνατία γίνεται χωρίς να απαιτείται η χρήση του παλαιού οδικού δικτύου.

Οι τιμές στα νέα διόδια

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος τίθενται σε εφαρμογή οι χρεώσεις στο μετωπικό σταθμό της Οξύνειας και στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου.

Μετωπικά διόδια Οξύνειας

Κατηγορία οχήματος Τιμή Δίκυκλα και τρίκυκλα 3,15 € Επιβατικά ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά 4,50 € Φορτηγά και λεωφορεία 2-3 αξόνων 11,25 € Βαρέα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 15,75 €

Πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου

Κατηγορία οχήματος Τιμή Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 € Επιβατικά ΙΧ και ελαφρά επαγγελματικά 1,55 € Φορτηγά και λεωφορεία 2-3 αξόνων 3,90 € Βαρέα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 5,50 €

Η τελική χρέωση για κάθε οδηγό εξαρτάται από το σημείο εισόδου και εξόδου. Τα πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου δεν προστίθενται υποχρεωτικά στο μετωπικό τέλος της Οξύνειας σε κάθε διαδρομή, αλλά χρεώνονται όταν χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος κόμβος.

Αθήνα – Γρεβενά σε περίπου τέσσερις ώρες

Η ολοκλήρωση του Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά υπολογίζεται πλέον σε περίπου τέσσερις ώρες. Από τη Λαμία μέχρι τα Γρεβενά ο χρόνος περιορίζεται στη μία ώρα και 45 λεπτά, από περίπου τρεις ώρες και 15 λεπτά πριν από την κατασκευή του Ε65.

Αντίστοιχα, η διαδρομή από την Καλαμπάκα μέχρι το Μέτσοβο μπορεί πλέον να πραγματοποιείται σε περίπου μία ώρα, μέσω της σύνδεσης του Ε65 με την Εγνατία Οδό.

Τι περιλαμβάνει το Βόρειο Τμήμα

Η κατασκευή του βόρειου άξονα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας του ορεινού αναγλύφου και των γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής.

Στα 70,5 km του Βόρειου Τμήματος κατασκευάστηκαν:

6 ανισόπεδοι κόμβοι

3 σήραγγες

17 γέφυρες μήκους άνω των 50 m

9 άνω και 46 κάτω διαβάσεις

3 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης και ανάπαυσης

89 κιβωτοειδείς οχετοί και διαβάσεις πανίδας

2 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Το τμήμα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση.

Οι νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Στο Βόρειο Τμήμα προβλέπονται δύο νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών:

στη Ράξα Τρικάλων

στο Αγιόφυλλο

Το τεχνικό δελτίο του έργου επιβεβαιώνει την κατασκευή των δύο εγκαταστάσεων, χωρίς όμως να αναφέρει ότι έχουν ήδη τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία μαζί με τον δρόμο. Οι οδηγοί είναι επομένως χρήσιμο να προγραμματίζουν εγκαίρως τον ανεφοδιασμό τους.

Κόστος 468 εκατ. ευρώ

Το Βόρειο Τμήμα του Ε65 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό 468 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτασε τα 452 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες, οι απαλλοτριώσεις και οι αρχαιολογικές έρευνες.

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και λειτουργεί ως σύνδεση μεταξύ των λιμανιών του Βόλου και της Ηγουμενίτσας, αλλά και ως συντομότερη διαδρομή από τον Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

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