Στην παραγωγή το πιο ακραίο supecar της Ford με 820 ίππους

Η Ford Performance εγκαινιάζει την τρίτη και τελευταία φάση παραγωγής για το πιο εμβληματικό σπορ μοντέλο στην ιστορία της.

Ξεκινά η τρίτη και τελική φάση παραγωγής του εμβληματικού Ford GT Mk IV

Αυτό ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής από αγωνιστικά οχήματα και προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις εντός πίστας

Διαθέσιμο σε εξαιρετικά περιορισμένος αριθμό

Η Ford Performance εγκαινιάζει την τρίτη και τελευταία φάση παραγωγής του θρυλικού Ford GT Mk IV, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο σχεδόν δέκα ετών χειροποίητης κατασκευής στις ίδιες εγκαταστάσεις. Αυτή η τελευταία σειρά σηματοδοτεί ουσιαστικά το φινάλε για το πιο εμβληματικό σπορ μοντέλο της Ford.

Με 67 αντίτυπα να έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί στους κατόχους τους, η Ford Performance ανοίγει τώρα τη διαδικασία για νέες παραγγελίες. Το Ford GT Mk IV σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σε στενή συνεργασία με την Multimatic Motorsports – τον μακροχρόνιο αγωνιστικό εταίρό της – και αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία που ξεπερνά τις επιδόσεις των περισσότερων σύγχρονων αγωνιστικών. Παράλληλα, διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπονται σε αγωνιστικά αυτοκίνητα αλλά ούτε και σε εκείνα του δρόμου, προσδίδοντας στο μοντέλο μοναδικό συλλεκτικό χαρακτήρα.

«Η ομάδα μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραγωγή του GT Mk IV. Θα λυπηθούμε όταν να δούμε το τελευταίο αντίτυπό του να κατασκευάζεται, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε χαρούμενοι που γνωρίζουμε ότι θα αποκτηθεί από έναν πολύ ενθουσιασμένο πελάτη», δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director της Ford Performance.

Η εξέλιξη του GT Mk IV βασίστηκε στο αγωνιστικό Ford GT που τερμάτισε πρώτο και τρίτο στις 24 Ώρες του Le Mans το 2016. Το μοντέλο διαθέτει πλήρως νέο αμάξωμα, σύστημα μετάδοσης και ανάρτηση, όλα σχεδιασμένα ειδικά για κορυφαίες επιδόσεις σε track days.

Ο κινητήρας τρίτης γενιάς προέρχεται από τη γνωστή οικογένεια EcoBoost και είναι ένας twin-turbo V6, 3.8 λίτρων. Η μονάδα αυτή, κατασκευασμένη από την Roush-Yates Engines, αποδίδει πάνω από 820 ίππους, οι οποίοι μεταφέρονται στους πίσω τροχούς μέσω εξατάχυτου σειριακού κιβωτίου με paddles και νέο συμπλέκτη – ακόμη πιο εξελιγμένο από εκείνον που χρησιμοποιήθηκε στα Ford GT του Le Mans.

Το πλαίσιο, κατασκευασμένο από ανθρακονήματα (carbon), βασίζεται σε αυτό των αγωνιστικών Ford GT και GT Mk II, αλλά ενισχύεται με έναν ειδικά σχεδιασμένο κλωβό ασφαλείας, μοναδικό για το GT Mk IV. Το σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει τα προηγμένα αμορτισέρ Multimatic Adaptive Spool Valve, ρυθμιζόμενα από τον οδηγό ακόμη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Το Ford GT Mk IV παράγει περισσότερα από 1.088 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 km/h και επιτυγχάνει πλευρική επιτάχυνση άνω των 3g στις στροφές. Στην πράξη, αυτή η έκδοση είναι ταχύτερη στην πίστα από το αγωνιστικό GTLM, ακόμη και όταν το τελευταίο οδηγείται από επαγγελματίες οδηγούς.

Ανταποκρινόμενη στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου, η Ford Performance μαζί με τη Multimatic Motorsports έχουν σχεδιάσει την εμπειρία Multimatic On Track, η οποία προσφέρει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα ενός shakedown με τον δοκιμαστή της εταιρείας, Scott Maxwell. Στη συνέχεια, οι αγοραστές θα οδηγήσουν το GT Mk IV με τη βοήθεια πλοηγού, μαθαίνοντας καλύτερα το αυτοκίνητό τους. Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένη καθοδήγηση εντός πίστας από επαγγελματίες οδηγούς της Ford και της Multimatic.

Την επομένη της εμπειρίας στην πίστα, κάθε Ford GT Mk IV θα υποβάλλεται σε πλήρη τεχνικό έλεγχο και προετοιμασία για μελλοντικές οδηγικές εξορμήσεις.

Μέχρι στιγμής, παραμένει διαθέσιμος μόνο ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός του Ford GT Mk IV, με τη δυνατότητα για προσωποποιημένες προδιαγραφές ανάλογα με τις προτιμήσεις των υποψήφιων αγοραστών.

Οι αιτήσεις για το Ford GT Mk IV θα γίνονται δεκτές έως και τις 15 Οκτωβρίου.

