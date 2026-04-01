EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις 9 Απριλίου η Cupra αποκαλύπτει το φθηνότερο μοντέλο στη γκάμα της

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.04.2026
Autotypos Team
Η αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα πιο αναμενόμενα CUPRA έχει ξεκινήσει – Αποκάλυψη στις 9 Απριλίου για το φθηνότερο μοντέλο της γκάμας

Η CUPRA ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα πιο αναμενόμενα μοντέλα της: το CUPRA Raval θα αποκαλυφθεί επίσημα στις 9 Απριλίου στις 9:30 π.μ. CEST (10:30 ώρα Ελλάδας).

Cupra Raval

Μοντέλο-ορόσημο για την Cupra

Το Raval αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ηλεκτρική στρατηγική της μάρκας. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αστική κινητικότητα, συνδυάζοντας τολμηρό design, δυναμικές επιδόσεις και μια διαφορετική, μη συμβατική προσέγγιση.

Με το χαρακτηριστικό «challenger DNA» της CUPRA, το μοντέλο στοχεύει να προσφέρει μια πιο συναισθηματική και συναρπαστική εμπειρία σε μια νέα γενιά οδηγών.

Cupra Raval

 

Τους τελευταίους μήνες, μια καμουφλαρισμένη έκδοση προ-παραγωγής του Cupra Raval έχει ήδη βγει στους δρόμους, δίνοντας την ευκαιρία σε επιλεγμένους συνεργάτες και καλεσμένους να το οδηγήσουν. Κατά τις πρώτες αυτές δοκιμές, το μοντέλο εντυπωσίασε με τον σπορ χαρακτήρα του, την οδηγική του συμπεριφορά και τις δυναμικές του επιδόσεις, δείχνοντας από νωρίς τις πραγματικές του ικανότητες.

Με την αποκάλυψη στις 9 Απριλίου, η CUPRA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ένα αυτοκίνητο που αμφισβητεί τα καθιερωμένα και φέρνει φρέσκο αέρα στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων πόλης.


Εκδόσεις

Θυμίζουμε πως στο λανσάρισμα θα υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Η Dynamic αποδίδει 155 kW (210 PS) και στοχεύει στη μεγαλύτερη αυτονομία που φτάνει τα 450 km. Η Dynamic Plus κρατά την ίδια ισχύ (155 kW / 210 PS) αλλά ανεβάζει τον πήχη σε τεχνολογία/άνεση με πλήρες πακέτο ADASMatrix LED, αυτόματο παρκάρισμα και ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων—επίσης με 450 km αυτονομία. Η κορυφαία VZ Extreme φτάνει τους 226 PS, υιοθετεί το DCC Sport με +5% σκληρότερα αμορτισέρ, μπλοκέ διαφορικό με ηλεκτρονικό έλεγχο ροπής, ζάντες 19” με πιο φαρδιά ελαστικά 235 και λειτουργία ESC OFF. Η αυτονομία της στοχεύει στα 400 km. Και στις τρεις περιπτώσεις η κίνηση είναι εμπρός, με έμφαση στην πρόσφυση στην έξοδο στροφής και στη σταθερότητα σε υψηλότερες ταχύτητες.

Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τον ειδικό Τύπο.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο Cupra Raval θα αποκαλυφθεί στις 9 Απριλίου
  • Πρόκειται για το φθηνότερο μοντέλο στην ηλεκτρική γκάμα της μάρκας
  • Το Raval συνδυάζει τολμηρό design, δυναμικές επιδόσεις και μια διαφορετική προσέγγιση
  • Το νέο μοντέλο εντυπωσίασε όσους το οδήγησαν με τον σπορ χαρακτήρα του

