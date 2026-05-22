STLA One: Η νέα πλατφόρμα της Stellantis που θα χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 30 μοντέλα

Η Stellantis αποκάλυψε επίσημα τη νέα πλατφόρμα STLA One, μια νέα παγκόσμια modular αρχιτεκτονική που θα αποτελέσει τη βάση για δεκάδες μελλοντικά μοντέλα των Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo και των υπόλοιπων brands του ομίλου.

Η νέα πλατφόρμα σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει πέντε διαφορετικές υπάρχουσες αρχιτεκτονικές, μειώνοντας την πολυπλοκότητα στην εξέλιξη και την παραγωγή νέων μοντέλων. Σύμφωνα με τη Stellantis, η STLA One θα καλύπτει τα segments B, C και D, δηλαδή από μικρά και μικρομεσαία μοντέλα μέχρι μεγαλύτερα SUV και crossover.

Η εμπορική της σημασία είναι μεγάλη, καθώς η Stellantis θέλει να τη μετατρέψει σε μία από τις βασικές πλατφόρμες του ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Η αρχιτεκτονική θα κάνει ντεμπούτο το 2027, με στόχο να υποστηρίξει περισσότερα από 30 μοντέλα παγκοσμίως και παραγωγή άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων έως το 2035.

Για όλους τους τύπους κινητήριων συνόλων

Το βασικό πλεονέκτημα της STLA One είναι ότι έχει σχεδιαστεί ως πραγματική multi-energy πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους κινητήριων συνόλων, από αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά έως μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Stellantis υπογραμμίζει ότι η νέα αρχιτεκτονική δεν αντιμετωπίζει την πολυενεργειακή προσέγγιση ως απλή προσαρμογή, αλλά ως βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της. Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί από την αρχή ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, χωρίς να μεταφέρει περιττούς συμβιβασμούς από τη μία λύση στην άλλη.

Αυτό είναι κρίσιμο για έναν όμιλο με τόσο μεγάλη γκάμα μαρκών και αγορών. Άλλες περιοχές κινούνται γρηγορότερα προς την ηλεκτροκίνηση, άλλες παραμένουν πιο εξαρτημένες από θερμικά ή υβριδικά σύνολα. Η STLA One δίνει στη Stellantis τη δυνατότητα να προσαρμόζει πιο γρήγορα τα μοντέλα της ανάλογα με την αγορά και τις ανάγκες κάθε brand.

Υποστήριξη 800V και νέες μπαταρίες LFP

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, η STLA One θα μπορεί να υποστηρίξει αρχιτεκτονική 800V, στοιχείο που μπορεί να προσφέρει πιο ανταγωνιστικούς χρόνους φόρτισης και καλύτερη εμπειρία χρήσης σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Stellantis δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μπαταριών LFP, δηλαδή λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη μείωση του κόστους, αλλά και με τον περιορισμό της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σημαντικό στοιχείο είναι και η τεχνολογία cell-to-body, με την οποία η μπαταρία ενσωματώνεται στη δομή του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη λύση μπορεί να μειώσει βάρος, κόστος και πολυπλοκότητα, ενώ βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας.

STLA Brain, SmartCockpit και steer-by-wire

Η νέα πλατφόρμα δεν αφορά μόνο το μηχανολογικό υπόβαθρο. Η Stellantis επιβεβαιώνει ότι η STLA One θα είναι η πρώτη πλατφόρμα του ομίλου που προορίζεται να ενσωματώσει τις τεχνολογίες STLA Brain, STLA SmartCockpit και steer-by-wire.

Το STLA Brain αφορά τη νέα ηλεκτρονική και λογισμική αρχιτεκτονική του ομίλου, ενώ το SmartCockpit συνδέεται με τη νέα γενιά ψηφιακής εμπειρίας στο εσωτερικό. Από την άλλη, το steer-by-wire αντικαθιστά τη συμβατική μηχανική σύνδεση του τιμονιού με ηλεκτρονικό έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες δυνατότητες σχεδίασης, παραμετροποίησης και υποβοήθησης.

Η Stellantis θέλει με αυτόν τον τρόπο να περάσει πιο αποφασιστικά στην εποχή των software-defined vehicles, δηλαδή αυτοκινήτων που μπορούν να αναβαθμίζονται, να προσαρμόζονται και να αποκτούν νέες λειτουργίες μέσω λογισμικού.

Νέο χαρτί στη μάχη με τον ανταγωνισμό

Η STLA One αποτελεί βασικό κομμάτι της προσπάθειας της Stellantis να μειώσει κόστος, να απλοποιήσει την παραγωγή και να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά τόσο τους Κινέζους κατασκευαστές όσο και την Tesla.

Ο όμιλος θέτει ως στόχο 20% βελτίωση κόστους, μέσα από τη modular σχεδίαση και τις νέες επιλογές μπαταριών. Παράλληλα, μέχρι το 2030, η Stellantis θέλει το 50% της συνολικής παραγωγής της να βασίζεται σε μόλις τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες, με έως και 70% κοινά εξαρτήματα μεταξύ διαφορετικών μοντέλων και brands.

Η λογική είναι ξεκάθαρη: λιγότερη πολυπλοκότητα, ταχύτερη εξέλιξη νέων αυτοκινήτων, μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και καλύτερος έλεγχος κόστους. Σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκοί όμιλοι πιέζονται από την ταχύτητα και την τιμολογιακή επιθετικότητα των κινεζικών εταιρειών, η STLA One είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία άμυνας και αντεπίθεσης για τη Stellantis.

Πότε θα δούμε τα πρώτα μοντέλα

Η Stellantis αναφέρει ότι η STLA One θα λανσαριστεί το 2027. Τα πρώτα μοντέλα που θα βασιστούν πάνω της δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, όμως η κάλυψη των κατηγοριών B, C και D δείχνει ότι η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο μέρος της γκάμας του ομίλου.

Με δεδομένο το εύρος των brands της Stellantis, είναι πιθανό να τη δούμε σε μελλοντικά μοντέλα των Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS και Lancia, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μάρκας και αγοράς.

Η STLA One δεν είναι απλώς ακόμη μία νέα πλατφόρμα. Είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της στρατηγικής του ομίλου για την επόμενη δεκαετία.

