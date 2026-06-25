Στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 θα δεις τα νέα Toyota RAV4 και Hilux Electric

Toyota Hellas στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Από το υδρογόνο μέχρι την ηλεκτροκίνηση, η Multi-Path στρατηγική στην πράξη

Η Toyota Hellas δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ως Proud Mobility Sponsor, φέρνοντας στον κορυφαίο ελληνικό αγώνα του WRC μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, 52 οχήματα διαφορετικών τεχνολογιών – Full Hybrid, Plug-in Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικά και υδρογόνου – συμμετέχουν στη διοργάνωση, αναδεικνύοντας στην πράξη τη στρατηγική Multi-Pathway της ιαπωνικής εταιρείας.

Μεταξύ τους, τα νέα Toyota RAV4 και Hilux Electric, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το υδρογονοκίνητο πρωτότυπο GR Yaris ICE H2.

Νέα εποχή στις «πράσινες» επιδόσεις

Για την Toyota, η πορεία προς την ουδετερότητα ρύπων δεν περνά μέσα από μία μόνο τεχνολογία. Αντίθετα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε διαφορετικές λύσεις, θεωρώντας ότι κάθε αγορά και κάθε οδηγός έχουν διαφορετικές ανάγκες. Και το Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί το ιδανικό πεδίο για να παρουσιαστούν αυτές οι τεχνολογίες κάτω από πραγματικά απαιτητικές συνθήκες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το πρωτότυπο GR Yaris ICE H2, ένα από τα πιο ιδιαίτερα project της Toyota Gazoo Racing. Το μοντέλο χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί με υδρογόνο αντί για συμβατικά καύσιμα, διατηρώντας τα στοιχεία που αγαπούν οι φίλοι των αγώνων – επιδόσεις, αίσθηση και ήχο – ενώ ταυτόχρονα διερευνά μια διαφορετική διαδρομή προς τη μείωση των εκπομπών.

Hilux Electric & RAV4 Plug-in σε ρόλο πλοηγού

Δίπλα στο GR Yaris H2, η Toyota παρουσιάζει και άλλες τεχνολογικές προτάσεις που εκφράζουν τη φιλοσοφία της Multi-Pathway στρατηγικής. Ως πλοηγοί στην Υπερειδική Διαδρομή θα εμφανιστούν το νέο Hilux All-Electric 9ης γενιάς, η νέα γενιά Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+.

Το ηλεκτρικό Hilux έρχεται να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να βρει θέση ακόμη και σε μία από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες οχημάτων, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά αντοχής και αξιοπιστίας που έχουν κάνει το όνομα Hilux σημείο αναφοράς παγκοσμίως.

Το νέο RAV4 Plug-in Hybrid εκπροσωπεί την επόμενη γενιά της plug-in hybrid τεχνολογίας της Toyota, συνδυάζοντας ηλεκτρική οδήγηση για την καθημερινότητα με την ευελιξία που απαιτούν τα μεγάλα ταξίδια. Από την άλλη, το Toyota C-HR+ αναδεικνύει τη στρατηγική Battery Confidence της μάρκας, προσφέροντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover με έμφαση στις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η Υπερειδική Διαδρομή μεταφέρεται για πρώτη φορά στο The Ellinikon Sports Park, συνδέοντας έναν από τους πιο ιστορικούς σταθμούς του WRC με ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Με κεντρικό μήνυμα «The Future is No Joke», η Toyota θέλει να δείξει ότι το μέλλον της κινητικότητας δεν αποτελεί μια υπόσχεση για αύριο, αλλά μια πραγματικότητα που εξελίσσεται και δοκιμάζεται σήμερα, εκεί όπου οι απαιτήσεις είναι οι μεγαλύτερες: στους αγώνες.