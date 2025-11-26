Στo Golden Hall θα δεις το ηλεκτρικό SUV που φουλάρει σαν βενζινοκίνητο – Δες τον εντυπωσιακό χρόνο φόρτισης

Nέα μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων εισέρχεται στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει το ηλεκτρικό της SUV στο Golden Hall

Η Xpeng εισέρχεται στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το νέο ηλεκτρικό SUV, Xpeng G6. To G6 βρίσκεται στο γνωστό εμπορικό κέντρο, Golden Hall, από τις 20 Νοεμβρίου, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής, επιτρέποντάς σας να δείτε από κοντά το προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρικό SUV της Xpeng.

Το G6 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική, την ποιότητα, την AI τεχνολογία, καθώς και την καινοτομία που χαρακτηρίζει κάθε στοιχείο της κατασκευής του.

Αυτό είναι το Xpeng G6

Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό SUV που μπορεί να φορτίσει από 10 έως 80% σε μόλις 12 λεπτά, υποστηρίζοντας ταχύτητες φόρτισης έως και 451 kW σε ταχυφορτιστή. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική 800V, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία 535 χλμ., ενώ προσφέρεται σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω ή και τους τέσσερις τροχούς.

«Το Golden Hall επιλέχθηκε ως σημείο της πρώτης δημόσιας παρουσίασης στην χώρα μας, γιατί αποτελεί ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον, ιδανικό για να συστηθούν η XPENG και το G6 στο ελληνικό κοινό. Θέλουμε η γνωριμία αυτή να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική και αισθητική ταυτότητα της XPENG», δήλωσε ο Brand Director της XPENG Ελλάδας κ. Χάρης Δάνδουρας.

