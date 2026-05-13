Στο στόχαστρο τα ηλεκτρικά πατίνια: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος και αλκοόλ

Κλήσεις σε εκατοντάδες οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ε.Π.Η.Ο. για μη χρήση κράνος κι οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας απέναντι στους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), καθώς η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένη επιχείρηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Η ειδική εξόρμηση οργανώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαΐου έως και την 11 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε βασικές οδικές αρτηρίες και περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν πως η κατάσταση στους δρόμους παραμένει ιδιαίτερα προβληματική. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 340 έλεγχοι, ενώ βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις.

Η μεγάλη πλειονότητα αφορούσε μη χρήση προστατευτικού κράνους, με 206 παραβάσεις να καταγράφονται μόνο για αυτόν τον λόγο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και 8 οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. να κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές, καθώς τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν εξελιχθεί πλέον σε ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης για χιλιάδες πολίτες.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στους δρόμους της Αθήνας δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών αντιμετωπίζει τα ηλεκτρικά πατίνια περισσότερο ως «παιχνίδι» και λιγότερο ως όχημα που απαιτεί υπευθυνότητα και τήρηση κανόνων ασφαλείας.

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξάπλωση των Ε.Π.Η.Ο. έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην αστική κινητικότητα, όμως παράλληλα έχει αυξήσει και τα περιστατικά ατυχημάτων, αρκετά από τα οποία σχετίζονται με απουσία κράνους, υπερβολική ταχύτητα ή επικίνδυνη συμπεριφορά σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Η Τροχαία εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους, στέλνοντας μήνυμα ότι η χρήση ηλεκτρικών πατινιών δεν βρίσκεται πλέον σε «γκρίζα ζώνη» ανοχής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και το επόμενο διάστημα, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές με αυξημένη χρήση Ε.Π.Η.Ο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην υποχρεωτική χρήση κράνους αλλά και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι η αύξηση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους απαιτεί σαφώς πιο αυστηρή επιτήρηση ώστε να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα και οι επικίνδυνες συμπεριφορές.

