Subaru: Επιστρέφουν τα STI – Δες τα 2 νέα concept

Όχι ένα, αλλά δύο νέα μοντέλα STI ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Subaru στο φετινό Japan Mobility Show.

To κοινό διψάει για νέα STI και η Subaru έρχεται να σβήσει τη δίψα με δύο νέα μοντέλα. Ο λόγος για τα Subaru STI Performance-E και Performance-Β, με το πρώτο να ανοίγει τον δρόμο για τη νέα γενιά ηλεκτρικών της Subaru και το δεύτερο να είναι ένα κλασσικό θερμικό hot-hatch που θα συνεχίσει την παράδοση που άφησε πίσω του το STI του 2008.

Η Subaru χωρίζει τη νέα της γκάμα σε δύο κατηγορίες: Performance και Adventure, με τα STI να συγκαταλέγονται στην πρώτη και τη δεύτερη να περιέχει τα νέο crossover, Trailseeker, και τα νέα Forester και Outback Wilderness.

Παγκόσμιο ντεμπούτο για τα νέα STI

Ξεκινώντας από το νέο ηλεκτρικό Performance-E, αυτό θα είναι το πρώτο της νέας ηλεκτρικής γενιάς της Subaru, που σύμφωνα με την εταιρεία «συνδυάζει συναρπαστικές αναλογίες με εξαιρετική αεροδυναμική και πρακτικότητα». Στα teasers βλέπουμε πως το νέο ηλεκτρικό STI διαθέτει αυστηρές γραμμές, νέους προβολείς LED και μεγάλες εισαγωγές αέρα, ενώ το αμάξωμά του είναι τύπου hatchback/fastback.

Διαβάστε επίσης: Επίσημο: Ξέρουμε πότε θα παρουσιαστεί το supercar της Toyota

Η νέα ηλεκτρική έκδοση του STI υπόσχεται μια «φιλική προς τον οδηγό διάταξη και ένα άνετο, ευρύχωρο εσωτερικό», ενσωματώνοντας παράλληλα «διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες» για «διαισθητικές, συναρπαστικές εμπειρίες οδήγησης».

Από την άλλη πλευρά, το νέο θερμικό STI διαθέτει τους ίδιους προβολείς και το ίδιο καπό τον χαρακτηριστικό αεραγωγό με το τρέχον WRX. Ωστόσο, το νέο bodykit προσθέτει φαρδύτερους θόλους, νέα γρίλια και ένα μεγάλο σταθερό φτερό στο πίσω μέρος. Ο τετρακύλινδρος Boxer κινητήρας παραμένει κάτω από το καπό και συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης, συνεχίζοντας την παράδοση.

Κατηγορία Adventure

Εκτός από τα δύο νέα STI, στο Japan Mobility Show η Subaru θα παρουσιάσει τρία μοντέλα της σειράς Adventure: το αμιγώς ηλεκτρικό Trailseeker, τα νέα Forester και Outback Wilderness, αλλά και μια special έκπληξη!

Η Subaru θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά το Family Huckster, μια ακραία ειδική έκδοση του Subaru GL Wagon του 1983. Φυσικά πρόκειται για το απίθανο αυτοκίνητο που οδήγησε με το δικό του μοναδικό στυλ ο Travis Pastrana στους δρόμους της Φλόριντα πριν μερικά χρόνια, στην πιθανότατα κορυφαία παραγωγή της Hoonigan.

