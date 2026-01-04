Supercar μπήκε σε αυλή που λίγο πριν έπαιζαν παιδιά – Τι έφταιξε;

Ο οδηγός του supercar έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να μπει μέσα σε αυλή σπιτιού – Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε

«Μαύρη» παραμονή Χριστουγέννων παραλίγο να έχει μια οικογένεια στο Palmetto της Φλόριντα, όταν μια Corvette πέρασε μέσα από τον ξύλινο φράχτη και τράκαρε πάνω σε σταθμευμένο σκάφος. Συναγερμός στη γειτονιά, αφού στην αυλή του σπιτιού λίγα λεπτά πριν έπαιζαν τα παιδιά της οικογένειας, ενώ αυτό δεν είναι το πρώτο αντίστοιχο τροχαίο στο συγκεκριμένο σημείο.

Παραλίγο Χριστουγεννιάτικη τραγωδία

Ένα ήσυχο απόγευμα παραλίγο να εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη για την οικογένεια στη Φλόριντα, αφού, όπως αναφέρουν οι γονείς, τα παιδιά τους έπαιζαν στην αυλή λίγα λεπτά πριν το περιστατικό. Η κάμερα ασφαλείας απαθανάτισε τη στιγμή που η μαύρη Corvette C8 βγαίνει εκτός δρόμου και περνάει μέσα από τον ξύλινο φράχτη του σπιτιού, λίγο πριν καταλήξει πάνω σε ένα σταθμευμένο σκάφος που βρισκόταν στην αυλή.

Ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε, η πρόσκρουση ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να σημάνει συναγερμό στη γειτονιά. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, οι αξιωματούχοι εξετάζουν τώρα διάφορα μέτρα για να βοηθήσουν στην πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, με τον οδηγό (o οποίος επρόκειτο για γείτονα), τον συνοδηγό και τα μέλη της οικογένειας να είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές

Οι ζημιές ήταν μεγάλες, τόσο για τo αμερικάνικο supercar, όσο και για το σκάφος, ενώ η οικογένεια θα χρειαστεί και νέο – πιθανότατα ενισχυμένο – φράχτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της οικογένειας, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού περίπου πριν 6 μήνες ένα άλλο αυτοκίνητο είχε πέσει πάνω στο pick-up του συζύγου της Villar ενώ αυτός έβγαινε από το γκαράζ.

Ο Αντιδήμαρχος του Palmetto Bay, Mark Merwitzer, επιβεβαίωσε ότι η πόλη εξετάζει ενεργά τρόπους για τη μείωση της ταχύτητας και τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι τα σαμαράκια ή ακόμα και ένας μικρός κυκλικός κόμβος.

Οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα αυτή η οικογένεια, ελπίζουν ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση προτού υπάρξουν θύματα.

Τι κρατάμε:

Corvette πέρασε μέσα από φράχτη και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο σκάφος

Έντρομη η οικογένεια λέει πως τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή λίγα λεπτά πριν

Δεν είναι το πρώτο παρόμοιο περιστατικό στο σημείο, με τον Δήμο να ψάχνει τρόπους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Πηγή: Carscoops.com