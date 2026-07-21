SUV της Skoda έφτασε τις 1.000.000 μονάδες – Στην Ελλάδα κοστίζει 27.650 ευρώ με 10 χρόνια εγγύηση

Σημαντικό ορόσημο για το πιο επιτυχημένο SUV της Skoda, του οποίου το νούμερο 1.000.000 κομμάτι βγήκε από το εργοστάσιο

Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Karoq πέτυχε η Skoda, καθώς από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της στο Kvasiny βγήκε το εκατομμυριοστό Karoq. Το αυτοκίνητο που σηματοδοτεί αυτό το επίτευγμα είναι ένα Karoq 1.5 TSI 110 kW σε χρώμα Graphite Grey, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιτυχία ενός μοντέλου που από το 2017 αποτελεί βασικό πυλώνα της γκάμας SUV της τσεχικής μάρκας.

Πρωταγωνιστής στη γκάμα της Skoda

Από την πρώτη του εμφάνιση πριν από σχεδόν μία δεκαετία, το Karoq κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις της Skoda στην κατηγορία των compact SUV. Συνδυάζοντας ευρύχωρη καμπίνα, πρακτικότητα, πλούσιο εξοπλισμό και επιλογές τόσο με κίνηση στους εμπρός όσο και στους τέσσερις τροχούς, το μοντέλο έχει αποκτήσει φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα διατίθεται σε περίπου 60 αγορές, ενώ η Skoda έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η διάδοχη γενιά του θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, διασφαλίζοντας τη συνέχεια ενός από τα πιο επιτυχημένα SUV στην ιστορία της εταιρείας.

Όταν παρουσιάστηκε το 2017, το Karoq ήταν το τρίτο SUV της Skoda. Έκτοτε η οικογένεια των SUV της εταιρείας αναπτύχθηκε σημαντικά, με τη Skoda να διαθέτει πλέον 14 σειρές μοντέλων, εκ των οποίων οι εννέα ανήκουν στην κατηγορία των SUV. Μέσα σε αυτή τη διευρυμένη γκάμα, το Karoq παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα, αποτελώντας σήμερα το τρίτο πιο δημοφιλές SUV της μάρκας.

Η ανανέωση που δέχθηκε λίγα χρόνια μετά το λανσάρισμά του βοήθησε ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά που το έκαναν δημοφιλές: την πρακτικότητα, την ευελιξία στην καθημερινή χρήση και τους αποδοτικούς κινητήρες.

Πλούσια γκάμα κινητήρων

Το Karoq προσφέρεται με μια ευρεία γκάμα κινητήρων βενζίνης και diesel, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Οι διαθέσιμοι βενζινοκινητήρες είναι οι 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI και 2.0 TSI, ενώ στη γκάμα παραμένει και ο 2.0 TDI diesel. Η ισχύς κυμαίνεται από 85 έως 140 kW (114 – 188 hp), με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις των αγοραστών. Περίπου το 73% των πελατών επιλέγει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το 27% εξακολουθεί να προτιμά χειροκίνητο κιβώτιο.

Οι σημαντικότερες αγορές για το Karoq παραμένουν η Γερμανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διακρίσεις από κοινό και ειδικούς

Η εμπορική επιτυχία του Karoq συνοδεύτηκε και από σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ξεχωρίζει το Red Dot Award στην κατηγορία Product Design, επιβραβεύοντας τη σχεδίαση του μοντέλου. Παράλληλα, το Karoq αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς στην Τσεχία το 2018, ενώ το 2023 απέσπασε τον τίτλο Best Value Family SUV στα βραβεία του βρετανικού περιοδικού What Car?.

Ο Andreas Dick, υπεύθυνος Παραγωγής και Logistics της Skoda Auto, δήλωσε: «Από την έναρξη της παραγωγής του το 2017, το Skoda Karoq έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό μέλος της γκάμας μας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο για το εργοστάσιο του Kvasiny. Η επίτευξη του ενός εκατομμυρίου οχημάτων αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και τη συνεργασία πολλών ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στο Kvasiny για την αφοσίωσή τους, καθώς και τον κοινωνικό μας εταίρο KOVO για τη μακροχρόνια, εποικοδομητική και σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει».

Με ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα να έχουν ήδη βγει από τη γραμμή παραγωγής και τη νέα γενιά να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το Skoda Karoq συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εμπορικές επιτυχίες της Skoda και έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των compact SUV.

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