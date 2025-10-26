Suzuki Leasing: Δες το προνομιακό πρόγραμμα – Τα μοντέλα που αφορά

O Όμιλος Σφακιανάκη παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Suzuki Leasing, ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου

«Leasing στα Μέτρα σου»

Με αυτό το μήνυμα η Suzuki εισάγει μια νέα εποχή στη μίσθωση αυτοκινήτου (Leasing), προσφέροντας στον πελάτη να καθορίζει ο ίδιος το μηνιαίο μίσθωμα, επιλέγοντας τα χιλιόμετρα, την προκαταβολή και τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η Suzuki κάνει τη διαδικασία του Leasing πιο απλή, δίνοντάς της μεγαλύτερη διαφάνεια και προσαρμόζοντάς την πλήρως στις οικονομικές δυνατότητες και τον τρόπο ζωής του κάθε πελάτη.

Το Suzuki Leasing καθιστά την απόκτηση ενός νέου μοντέλου της ιαπωνικής μάρκας πιο εύκολη από ποτέ, καθώς το σταθερό μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει το σύνολο των βασικών εξόδων που συνήθως επιβαρύνουν τον οδηγό.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Η τακτική συντήρηση και οι επισκευές σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία Suzuki Η μικτή ασφάλεια και η οδική βοήθεια Τα τέλη κυκλοφορίας Η αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χιλιόμετρα Η παροχή οχήματος αντικατάστασης σε περίπτωση επισκευής

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οδηγός γνωρίζει εξαρχής το συνολικό κόστος χρήσης, χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις.

Η συντήρηση των οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Suzuki, ενώ στις επισκευές χρησιμοποιούνται πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά. Τις εργασίες αναλαμβάνουν πάντα εξειδικευμένοι και άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια του κάθε οχήματος.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη αλλαγή ελαστικών διασφαλίζει τη βέλτιστη οδική συμπεριφορά του οχήματος, ενώ η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και η 24ωρη οδική βοήθεια προσφέρουν απόλυτη σιγουριά και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Σε περίπτωση επισκευής, ο κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει όχημα αντικατάστασης εντός 24 ωρών, διατηρώντας απρόσκοπτα την καθημερινότητά του στις μετακινήσεις.

Leasing για όλους

Το νέο πρόγραμμα Suzuki Leasing απευθύνεται, τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, ευελιξία και ευκολία. Η διαδικασία ενημέρωσης είναι πλήρως ψηφιακή: ο ενδιαφερόμενος διαμορφώνει online το Suzuki της επιλογής του, συμπληρώνει την αίτηση και λαμβάνει την προσφορά του μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο τέλος της μίσθωσης, έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το όχημα, να ανανεώσει το συμβόλαιο με ένα καινούργιο Suzuki ή να εξαγοράσει αυτό που ήδη οδηγεί.

Το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρη τη γκάμα της ιαπωνικής μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα:

Με τόσες επιλογές, ο καθένας μπορεί να βρει το υβριδικό μοντέλο, τον κινητήρα και τον εξοπλισμό που του ταιριάζει.

