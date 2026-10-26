Suzuki Swift CVT: Καίει ελάχιστα και ίσως είναι το ιδανικό μικρό

Tο Suzuki Swift Hybrid CVT έγραψε πραγματική κατανάλωση 5,6 lt/100 km με απαιτητική χρήση. Γιατί το χαμηλό βάρος κάνει τη διαφορά;

Σε μια εποχή που τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν, βαραίνουν και γίνονται ολοένα πιο σύνθετα, το Suzuki Swift επιμένει σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Παραμένει μικρό, ελαφρύ και ευχάριστο στην οδήγηση, χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κινητήρα ή εξεζητημένες τεχνολογίες για να πετύχει τον σκοπό του. Και στην αυτόματη έκδοση CVT, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα για την καθημερινότητα, την ευκολία.

Περάσαμε αρκετό χρόνο πίσω από το τιμόνι του Suzuki Swift 1.2 Hybrid CVT των 81 PS, με σκοπό να διαπιστώσουμε πόσο οικονομικό μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη. Η ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εμπειρίας μας.

Μόλις 5,6 lt/100 km, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια οικονομικής οδήγησης. Αντίθετα, η χρήση ήταν αρκετά απαιτητική, με τρόπο οδήγησης που δεν είχε ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση καυσίμου. Και κάπου εκεί αρχίζεις να εκτιμάς ακόμη περισσότερο αυτό που έχει καταφέρει η Suzuki.

Κατανάλωση 5,6 lt/100 km χωρίς να προσπαθήσουμε να κάνουμε οικονομία

Η Suzuki ανακοινώνει για το Swift 1.2 Hybrid CVT μέση κατανάλωση 4,7 lt/100 km σύμφωνα με τον κύκλο WLTP. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ακόμη και για τα δεδομένα των σύγχρονων μικρών αυτοκινήτων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η κατανάλωση ενός αυτοκινήτου εξαρτάται από πολύ περισσότερους παράγοντες. Η κίνηση, η ταχύτητα, οι συνεχείς επιταχύνσεις, οι ανηφόρες και κυρίως ο τρόπος οδήγησης μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Στη δική μας περίπτωση, ο υπολογιστής ταξιδιού έδειξε 5,6 lt/100 km, έπειτα από χρήση που μόνο οικονομική δεν θα χαρακτηρίζαμε. Δεν προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία για χαμηλότερη κατανάλωση, ούτε προσαρμόσαμε τον ρυθμό μας με στόχο κάποιο εντυπωσιακό νούμερο. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη επίδοση ενδιαφέρουσα. Παρά την απαιτητική οδήγηση, η απόκλιση από την εργοστασιακή τιμή περιορίστηκε στα 0,9 lt/100 km.

Φυσικά, πρόκειται για ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού και όχι για εργαστηριακή μέτρηση ή υπολογισμό από διαδοχικά γεμίσματα του ρεζερβουάρ. Ωστόσο, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο της δικής μας χρήσης, το οποίο έχουμε καταγράψει και φωτογραφικά. Το σημαντικότερο είναι ότι το Swift δεν απαιτεί από τον οδηγό να αλλάξει τις συνήθειες του για να διατηρεί το κόστος καυσίμου σε χαμηλό επίπεδο.

Το μυστικό βρίσκεται και στα κιλά

Η χαμηλή κατανάλωση δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του μικρού κινητήρα και της υβριδικής υποβοήθησης. Ένα μεγάλο μέρος της εξηγείται από ένα χαρακτηριστικό που συχνά παραβλέπεται στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Το βάρος.

Το Suzuki Swift Hybrid CVT ζυγίζει περίπου 984 kg, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο του ενός τόνου. Πρόκειται για μια επίδοση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε πόσο έχουν αυξηθεί οι διαστάσεις και το βάρος των περισσότερων αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια.

Και αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό στοιχείο που διαβάζουμε στον πίνακα προδιαγραφών. Γίνεται αντιληπτό σε κάθε μετακίνηση. Ένα ελαφρύτερο αυτοκίνητο χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να επιταχύνει, επιβαρύνει λιγότερο τα φρένα κατά την επιβράδυνση και απαιτεί μικρότερη προσπάθεια για να αλλάξει κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας κινητήρας περιορισμένης ισχύος μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες.

Στο Swift, η προσέγγιση αυτή θυμίζει κάτι από τη φιλοσοφία των μικρών αυτοκινήτων προηγούμενων δεκαετιών, όταν η οδηγική ευχαρίστηση δεν εξαρτιόταν απαραίτητα από εκατοντάδες ίππους, αλλά από το πόσο σωστά είχαν συνδυαστεί το βάρος, οι διαστάσεις και η μηχανολογική απλότητα.

Μόλις 81 PS, αλλά με χαρακτήρα που δύσκολα βρίσκεις σήμερα

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.197 cc, ο οποίος αποδίδει 81 PS στις 5.700 rpm και 109 Nm στις 3.000 rpm. Συνεργάζεται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 12V, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης.

Δεν πρόκειται για ένα full hybrid σύστημα που επιτρέπει εκτεταμένη αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση. Η προσέγγιση της Suzuki είναι πιο απλή και επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα ενός μικρού συνόλου βενζίνης. Οι αριθμοί δεν εντυπωσιάζουν σε επίπεδο απόλυτων επιδόσεων. Τα 0-100 km/h ολοκληρώνονται σε 11,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 km/h.

Ωστόσο, η συνολική αίσθηση του αυτοκινήτου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από αυτούς τους αριθμούς. Το μικρό βάρος κάνει το Swift να δείχνει πρόθυμο στις αλλαγές κατεύθυνσης και ευχάριστο στην οδήγηση, διατηρώντας έναν χαρακτήρα που συναντάμε όλο και σπανιότερα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γρήγορα για να το απολαύσεις. Η αμεσότητα των αντιδράσεών του και η ευκολία με την οποία το τοποθετείς στον δρόμο είναι στοιχεία που δίνουν ενδιαφέρον ακόμη και σε μια συνηθισμένη διαδρομή.

Το CVT είναι ιδανικό για την καθημερινότητα

Στην έκδοση που οδηγήσαμε, ο κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης CVT, το οποίο μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του γίνεται εμφανές στην πόλη.

Σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, όπου οι συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις αποτελούν καθημερινότητα, η απουσία συμπλέκτη και χειροκίνητων αλλαγών κάνει τη μετακίνηση αισθητά πιο ξεκούραστη. Το CVT επιτρέπει ομαλή μεταφορά της ισχύος, χωρίς τις διακριτές αλλαγές σχέσεων ενός συμβατικού αυτόματου κιβωτίου.

Από την άλλη, ο συγκεκριμένος τύπος μετάδοσης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Σε έντονη επιτάχυνση μπορεί να διατηρεί τον κινητήρα σε υψηλές στροφές, κάτι που διαφοροποιεί την ηχητική εμπειρία σε σχέση με ένα κιβώτιο σταθερών σχέσεων.

Όμως το Swift CVT δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως σπορ μικρό. Προτεραιότητά του είναι η εύκολη και οικονομική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ευχάριστο χαρακτήρα του πλαισίου. Και σε αυτόν τον συνδυασμό βρίσκεται μεγάλο μέρος της γοητείας του.

Με μήκος 3,86 μέτρα, η πόλη είναι το φυσικό του περιβάλλον

Το Suzuki Swift έχει μήκος μόλις 3.860 mm, πλάτος 1.735 mm και μεταξόνιο 2.450 mm. Σε μια αγορά όπου ακόμη και πολλά αυτοκίνητα της μικρής κατηγορίας έχουν μεγαλώσει αισθητά, οι διαστάσεις του αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Η ευκολία με την οποία κινείται σε στενούς δρόμους, αλλάζει κατεύθυνση ή αναζητά μια μικρή θέση στάθμευσης είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο πόλης. Και εδώ το μικρό βάρος λειτουργεί προς όφελός του, καθώς ενισχύει την αίσθηση ευελιξίας.

Παρά τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις, το Swift διατηρεί πεντάθυρο αμάξωμα και κανονική διάταξη καθισμάτων, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες από εκείνες ενός αυστηρά διθέσιου αυτοκινήτου πόλης.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 265 lt, μια χωρητικότητα επαρκή για καθημερινές μετακινήσεις, ψώνια και μικρές αποσκευές, όχι όμως συγκρίσιμη με εκείνη μεγαλύτερων supermini ή μικρών SUV. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία ο αγοραστής θα πρέπει να σταθμίσει τις ανάγκες του. Το Swift δίνει προτεραιότητα στην ευκολία και στην οδηγική αίσθηση, αντί να προσπαθεί να προσφέρει χώρους αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η έκδοση GL+ CVT έχει όσα χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω

Το αυτοκίνητο της εμπειρίας μας ήταν το Suzuki Swift 1.2 GL+ Hybrid CVT, μια έκδοση με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σχέση εξοπλισμού και τιμής. Ήδη από το βασικό επίπεδο GL, η Suzuki προσφέρει στοιχεία που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι προβολείς LED, η οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση και κάμερα οπισθοπορείας, οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Suzuki Safety Support.

Η έκδοση GL+ προσθέτει:

Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Δερμάτινο τιμόνι

Φιμέ πίσω κρύσταλλα

Δύο θύρες USB Type-A και μία Type-C

Ειδικά τα θερμαινόμενα καθίσματα είναι μια ευχάριστη προσθήκη σε μια κατηγορία όπου αρκετά μοντέλα περιορίζουν τέτοιες ευκολίες στις ακριβότερες εκδόσεις.

Υπάρχει επίσης η πλουσιότερη GLX, με δίχρωμες ζάντες 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Πόσο κοστίζει το Suzuki Swift Hybrid CVT;

Η τιμή του Suzuki Swift 1.2 GL+ Hybrid CVT διαμορφώνεται στα 19.890 ευρώ. Σε αυτό το ποσό ο αγοραστής αποκτά ένα πεντάθυρο υβριδικό αυτοκίνητο, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και ανέσεων, αλλά και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος καυσίμου.

Η τιμή του δεν είναι αμελητέα για ένα μικρό αυτοκίνητο. Άλλωστε, στην περιοχή των 20.000 ευρώ υπάρχουν πλέον αρκετές επιλογές, ακόμη και από μεγαλύτερες κατηγορίες. Το Swift όμως προσφέρει ένα διαφορετικό σύνολο χαρακτηριστικών. Αυτόματο κιβώτιο, χαμηλό βάρος, περιορισμένη κατανάλωση και έναν πραγματικά ευχάριστο οδηγικό χαρακτήρα. Για κάποιον που αναζητά ένα εύκολο αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση, χωρίς να θέλει να θυσιάσει την ευχαρίστηση της οδήγησης, ο συγκεκριμένος συνδυασμός αξίζει προσοχής.

Τι κρατάμε;