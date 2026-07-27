Suzuki: Το φθηνό αυτοκίνητο πόλης που ετοιμάζει για την Ευρώπη

Η Suzuki φαίνεται πως σχεδιάζει δυναμική επιστροφή στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά

Μετά την αποχώρησή της από την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, με το τέλος παραγωγής του Ignis, η Ιαπωνική μάρκα ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί στην αγορά με τιμή λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το νέο μοντέλο παραγωγής θα βασιστεί στο πρωτότυπο Vision e-Sky, το οποίο η Suzuki παρουσίασε πρόσφατα, δείχνοντας τις προθέσεις της για την ανάπτυξη ενός προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Σχεδίαση με επιρροές από τα kei cars

Το Vision e-Sky δημιουργήθηκε με στόχο να διεκδικήσει μερίδιο στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά των οικονομικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων (kei cars), αρχικά στην Ασία, όπου θα βρεθεί απέναντι σε προτάσεις όπως το νέο Honda Super-N.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο αντλεί έμπνευση από τα δημοφιλή ιαπωνικά kei cars, ωστόσο δεν περιορίζεται στις διαστάσεις τους. Αντίθετα, υιοθετεί μια μεγαλύτερη και πιο πρακτική φιλοσοφία, που το καθιστά πιο κατάλληλο και για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών.

Έρχεται το 2027

Προς το παρόν, η Suzuki δεν έχει αποκαλύψει τεχνικά χαρακτηριστικά ή αναλυτικές προδιαγραφές για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο. Το μόνο που φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει είναι το χρονοδιάγραμμα, καθώς η παρουσίασή του αναμένεται μέσα στο 2027.

Παρόλα αυτά, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μπαταρία χωρητικότητας περίπου 29 kWh, η οποία θα προσφέρει πραγματική αυτονομία που θα ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Ένα τέτοιο πακέτο χαρακτηριστικών θα το καταστήσει ιδανική επιλογή για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, όπου η οικονομία χρήσης και η ευκολία φόρτισης παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Έρχονται κι άλλα ηλεκτρικά Suzuki

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μικρό ηλεκτρικό δεν θα αποτελέσει τη μοναδική νέα πρόταση της Suzuki στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η ιαπωνική εταιρεία φέρεται να εξελίσσει και ένα δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αυτή τη φορά στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των B-SUV.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στην ευρωπαϊκή αγορά έως το 2029, διευρύνοντας σημαντικά τη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων της Suzuki και σηματοδοτώντας την πιο ενεργή παρουσία της στην κατηγορία των EV τα επόμενα χρόνια.