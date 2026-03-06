Suzuki Vitara και S-Cross: Οι Special εκδόσεις τους ήρθαν στην Ελλάδα – Τιμές

Νέα Suzuki Vitara και S-Cross Special Edition στην Ελλάδα. Τι προσφέρει ο εξοπλισμός, με τι κινητήρες έρχονται και πόσο κοστίζουν;

Η Suzuki εμπλουτίζει τη γκάμα των Vitara και S-Cross στην Ελλάδα με τις νέες εκδόσεις Special Edition, οι οποίες βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και προσθέτουν στοχευμένες σχεδιαστικές παρεμβάσεις. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Διατηρούνται τα βασικά στοιχεία που έχουν ήδη εμπορική απήχηση, δηλαδή η mild hybrid τεχνολογία του 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, οι επιλογές μετάδοσης και η διαθέσιμη τετρακίνηση, ενώ το αισθητικό πακέτο και ο εξοπλισμός “δένουν” σε πιο συγκεκριμένο προφίλ.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Suzuki.

Τι αλλάζει στις Special Edition σε εμφάνιση και καμπίνα

Η διαφοροποίηση των Special Edition προκύπτει κυρίως από μαύρες λεπτομέρειες και επιλεγμένα στοιχεία που δίνουν πιο δυναμική εικόνα.

Στο Vitara Special Edition έχουμε μαύρες ράγες οροφής, μαύρο κάλυμμα καθρεφτών και λαβές θυρών, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος. Επιπλέον, το Vitara Special Edition διατίθεται στάνταρ ως δίχρωμο με μαύρη οροφή Cosmic Black Pearl Metallic.

Στο S-Cross Special Edition η εικόνα ενισχύεται επίσης με μαύρες ράγες οροφής, μαύρους καθρέφτες, μαύρες λαβές θυρών και μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ προστίθενται εμπρός προβολείς ομίχλης LED. Σε αντίθεση με το Vitara, το S-Cross Special Edition προσφέρεται αποκλειστικά σε μονόχρωμο αμάξωμα.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές κινούνται σε πιο “sport” τόνο, με μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες σε κεντρική κονσόλα, επενδύσεις θυρών και ταμπλό, σε συνδυασμό με πορτοκαλί ραφές σε καθίσματα, τιμόνι και μοχλό επιλογής ταχυτήτων.

Βάση GLX με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας

Η Suzuki επισημαίνει ότι η βάση των Special Edition είναι το επίπεδο GLX, το οποίο περιλαμβάνει ήδη εξοπλισμό που καλύπτει άνεση και ασφάλεια.

Ενδεικτικά αναφέρονται Full LED φώτα, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, Dual Sensor Brake Support II με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος.

Κινητήρας, κιβώτιο και τετρακίνηση

Τα Vitara και S-Cross Special Edition συνδυάζουν την αποδοτικότητα του 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων 6AT όπου διατίθεται.

Για το Vitara αναφέρεται ότι οι Special Edition εκδόσεις διατίθενται τόσο σε 2WD όσο και σε 4WD με τετρακίνηση ALLGRIP.

Χρώματα διαθέσιμα στις Special Edition

Οι εκδόσεις Special Edition αναφέρονται διαθέσιμες σε αποχρώσεις όπως Savanna Ivory, Sphere Blue, Ice Grayish Blue και Titan Dark Gray. Για το S-Cross σημειώνεται ότι το Savanna Ivory προστίθεται ως νέο χρώμα στη γκάμα του.

Τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές εκκίνησης που δίνονται είναι οι εξής.

Vitara Special Edition από 26.680 € για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.

S-Cross Special Edition από 27.480 € για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 km μέσω του προγράμματος Suzuki Care+.

Τι κρατάμε;