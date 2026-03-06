quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Suzuki Vitara και S-Cross: Οι Special εκδόσεις τους ήρθαν στην Ελλάδα – Τιμές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.03.2026
AutoTypos Team
suzuki-vitara-kai-s-cross-oi-special-ekdoseis-tous-irthan-stin-ellada-times-795129

Νέα Suzuki Vitara και S-Cross Special Edition στην Ελλάδα. Τι προσφέρει ο εξοπλισμός, με τι κινητήρες έρχονται και πόσο κοστίζουν;

Η Suzuki εμπλουτίζει τη γκάμα των Vitara και S-Cross στην Ελλάδα με τις νέες εκδόσεις Special Edition, οι οποίες βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και προσθέτουν στοχευμένες σχεδιαστικές παρεμβάσεις. Η λογική είναι ξεκάθαρη. Διατηρούνται τα βασικά στοιχεία που έχουν ήδη εμπορική απήχηση, δηλαδή η mild hybrid τεχνολογία του 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, οι επιλογές μετάδοσης και η διαθέσιμη τετρακίνηση, ενώ το αισθητικό πακέτο και ο εξοπλισμός “δένουν” σε πιο συγκεκριμένο προφίλ.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Suzuki.

Τι αλλάζει στις Special Edition σε εμφάνιση και καμπίνα

Η διαφοροποίηση των Special Edition προκύπτει κυρίως από μαύρες λεπτομέρειες και επιλεγμένα στοιχεία που δίνουν πιο δυναμική εικόνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Vitara Special Edition έχουμε μαύρες ράγες οροφής, μαύρο κάλυμμα καθρεφτών και λαβές θυρών, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος. Επιπλέον, το Vitara Special Edition διατίθεται στάνταρ ως δίχρωμο με μαύρη οροφή Cosmic Black Pearl Metallic.

Στο S-Cross Special Edition η εικόνα ενισχύεται επίσης με μαύρες ράγες οροφής, μαύρους καθρέφτες, μαύρες λαβές θυρών και μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ προστίθενται εμπρός προβολείς ομίχλης LED. Σε αντίθεση με το Vitara, το S-Cross Special Edition προσφέρεται αποκλειστικά σε μονόχρωμο αμάξωμα.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές κινούνται σε πιο “sport” τόνο, με μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες σε κεντρική κονσόλα, επενδύσεις θυρών και ταμπλό, σε συνδυασμό με πορτοκαλί ραφές σε καθίσματα, τιμόνι και μοχλό επιλογής ταχυτήτων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Βάση GLX με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας

Η Suzuki επισημαίνει ότι η βάση των Special Edition είναι το επίπεδο GLX, το οποίο περιλαμβάνει ήδη εξοπλισμό που καλύπτει άνεση και ασφάλεια.

Ενδεικτικά αναφέρονται Full LED φώτα, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, Dual Sensor Brake Support II με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος.

Suzuki

Κινητήρας, κιβώτιο και τετρακίνηση

Τα Vitara και S-Cross Special Edition συνδυάζουν την αποδοτικότητα του 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων 6AT όπου διατίθεται.

Για το Vitara αναφέρεται ότι οι Special Edition εκδόσεις διατίθενται τόσο σε 2WD όσο και σε 4WD με τετρακίνηση ALLGRIP.

Χρώματα διαθέσιμα στις Special Edition

Οι εκδόσεις Special Edition αναφέρονται διαθέσιμες σε αποχρώσεις όπως Savanna Ivory, Sphere Blue, Ice Grayish Blue και Titan Dark Gray. Για το S-Cross σημειώνεται ότι το Savanna Ivory προστίθεται ως νέο χρώμα στη γκάμα του.

Τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές εκκίνησης που δίνονται είναι οι εξής.

Vitara Special Edition από 26.680 € για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.
S-Cross Special Edition από 27.480 € για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 km μέσω του προγράμματος Suzuki Care+.

Τι κρατάμε;

  • Νέες εκδόσεις Vitara και S-Cross Special Edition στην Ελλάδα, με βάση τον εξοπλισμό GLX

  • Τιμή από 26.680 € για Vitara 1.4 GLX 2WD και από 27.480 € για S-Cross 1.4 GLX 2WD

  • Μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες, ζάντες 17 ιντσών, και πορτοκαλί ραφές στην καμπίνα

  • Το Vitara Special Edition διατίθεται και σε 4WD με τετρακίνηση ALLGRIP, το S-Cross Special Edition σε μονόχρωμο αμάξωμα

  • Εγγύηση 5 έτη ή 100.000 km, με επέκταση έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω Suzuki Care+

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#B SUV#C SUV#SUV#Suzuki#Suzuki S-Cross#Suzuki Vitara
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-no1-aftokinito-se-poliseis-to-fevrouario-stin-ellada-792949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.03.2026

Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις το Φεβρουάριο στην Ελλάδα
giati-oli-i-ellada-agorazei-afto-to-b-suv-792956

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.02.2026

Γιατί όλη η Ελλάδα αγοράζει αυτό το B-SUV;
afta-einai-ta-138-iaponika-suv-pou-pire-to-limeniko-des-poso-kostisan-792746

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Αυτά είναι τα 138 ιαπωνικά SUV που πήρε το Λιμενικό – Δες πόσο κόστισαν
i-renault-fernei-tin-koryfaia-ekdosi-tou-b-suv-tis-gia-tin-elliniki-agora-1-400-km-me-ena-gemisma-792128

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.02.2026

Η Renault φέρνει την κορυφαία έκδοση του B-SUV της για την ελληνική αγορά – 1.400 km με ένα γέμισμα
to-aftokinito-pou-xeperase-to-toyota-yaris-cross-se-poliseis-ton-ianouario-kostizei-18-300-evro-770421

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.02.2026

Το αυτοκίνητο που ξεπέρασε το Toyota Yaris Cross σε πωλήσεις τον Ιανουάριο – Κοστίζει 18.300 ευρώ
to-suv-tis-opel-pou-egine-best-seller-stin-ellada-mesa-se-7-mines-xekina-apo-22-900-evro-772016

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.01.2026

Το SUV της Opel που έγινε best-seller στην Ελλάδα μέσα σε 7 μήνες – Ξεκινά από 22.900 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις