Σύγκρουση τιτάνων: Land Rover Defender OCTA vs Mercedes-AMG G63 (video)

Άλλη μια «τιτανομαχία» φέρνει στις οθόνες μας το carwow, με δυο σκληρά off-road οχήματα να αναμετρώνται στην ευθεία.

Ο αγαπημένος μας Mat και το carwow μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε άλλη μια εντυπωσιακή κόντρα, αυτή τη φορά μεταξύ δυο κορυφαίων ονομάτων στον χώρο των off-road οχημάτων: της Mercedes-AMG G63 και του Land Rover Defender OCTA.

Ας δούμε πρώτα πως συγκρίνονται τα δύο αυτοκίνητα στα χαρτιά προτού τα δούμε να «σφάζονται» στην ευθεία!

Ξεκινώντας από το Defender Octa, αυτό κρύβει έναν twin-turbo V8 4,4 λίτρων της BMW κάτω από το καπό. Αυτός αποστέλλει 626 ίππους και 750 Nm ροπής και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, ενώ το συνολικό του βάρος είναι 2.510 κιλά και κοστίζει περίπου 171.500 ευρώ.

Το Octa πρώτα θα αναμετρηθεί με ένα Land Rover Defender 110, το οποίο τροφοδοτείται από έναν supercharged V8 κινητήρα 5,0 λίτρων με απόδοση 525 ίππων και 625 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, ενώ το βάρος του είναι 2.603 κιλά. Παράλληλα, η τιμή του είναι κοντά στα 126.350 ευρώ.

Στη συνέχεια, το Octa έχει να αντιμετωπίσει μια Mercedes-AMG G63, η οποία τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V8 4,0 λίτρων με απόδοση 585 ίππων και 850 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων, το βάρος της είναι 2.550 κιλά και το κόστος της είναι περίπου 219.000 ευρώ.

Στα χαρτιά, το Octa φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ας δούμε την κόντρα!

