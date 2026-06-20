Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Θα πέσουν τελικά οι τιμές στα καύσιμα;

Η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έριξε το πετρέλαιο, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα δεν είναι δεδομένη

Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης που ταλαιπώρησε τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά που είχαν καταγράψει κατά τη διάρκεια της έντασης, με το Brent και το WTI να κινούνται πλέον κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογες προσδοκίες για φθηνότερη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές της αγοράς, η εικόνα είναι πιο σύνθετη και η αγορά απέχει ακόμη από μια πραγματική επιστροφή στην κανονικότητα.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κρίσιμος παράγοντας

Μπορεί η συμφωνία απομάκρυνε τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, ωστόσο δεν εξάλειψε τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί αυξημένη επιρροή στην περιοχή και ιδιαίτερα στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Παρότι η ναυσιπλοΐα έχει αποκατασταθεί και οι αγορές αντέδρασαν θετικά, οι ανησυχίες για τη μελλοντική σταθερότητα της περιοχής παραμένουν. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αρκετά κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί οριστικά.

Εν ολίγοις, οι εξελίξεις είναι σαφώς θετικές, ωστόσο η αγορά δεν θα αντιδράσει τόσο άμεσα σε αυτό, αφού πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί η σταθερότητα της περιοχής σε μήκος χρόνου και αυτό μόνο μετά από το πέρας ενός εύλογου διαστήματος, θα αποδειχθεί ως «σταθερά».

Γιατί το πετρέλαιο δεν κατέρρευσε

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της κρίσης ήταν ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, αλλά δεν εκτοξεύθηκαν όπως φοβούνταν πολλοί αναλυτές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επάρκεια αποθεμάτων και στη δυνατότητα της αγοράς να ανακατευθύνει προμήθειες από άλλες περιοχές.

Παράλληλα, η μείωση της κινεζικής ζήτησης βοήθησε στη διατήρηση μιας σχετικής ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο, εάν η Κίνα επανέλθει δυναμικά στις αγορές ενέργειας, η πίεση στις τιμές ενδέχεται να αυξηθεί ξανά.

Μικρή αποκλιμάκωση στα πρατήρια

Μπορεί οι τιμές βενζίνης και diesel να υποχωρούν σταδιακά μετά τη συμφωνία και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές δεν αναμένουν θεαματική πτώση.

Οι εκτιμήσεις τους, είναι πως το πετρέλαιο θα παραμείνει πιθανότατα στην περιοχή των 80-90 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι το φθινόπωρο, καθώς οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αβεβαιότητες. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να σταθεροποιηθούν σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

Η επόμενη ημέρα

Παρότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ενεργειακή αγορά έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί, το Ιράν διατηρεί ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή και η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για τις μεταφορές και την κινητικότητα.

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