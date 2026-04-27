quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμορία έκλεβε ηλεκτρικά μηχανάκια και τα έκρυβε σε διαμέρισμα – Τί βρήκε η αστυνομία;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.04.2026
Autotypos Team
Ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα χρησιμοποιούσε η συμμορία για να αποσυναρμολογεί και να αποθηκεύει τα κλεμμένα ηλεκτρικά μηχανάκια

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23 /4 /26) επτά αλλοδαπούς, ηλικίας 24, 31, 37, 39, 46 και 50 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για ρευματοκλοπή και κλοπή νερού.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν αρχικά στο σημείο για να διερευνήσουν επεισόδιο μεταξύ ατόμων. Κατά τον έλεγχο όμως που πραγματοποίησαν μέσα στο διαμέρισμα, βρέθηκε μεγάλος αριθμός δικύκλων διαφόρων τύπων, τα οποία οι δράστες φαίνεται πως αποθήκευαν και αποσυναρμολογούσαν συστηματικά, με σκοπό να μεταπωλήσουν τα ανταλλακτικά τους.

Στη συνέχεια, μετά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση πλήθους αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

  • 9 ηλεκτρικά μηχανάκια (από τα οποία τα 3 είχαν δηλωθεί κλεμμένα)
  • 24 ηλεκτρικά πατίνια
  • 15 ποδήλατα
  • 1 ηλεκτρικό ποδήλατο
  • 21 κινητά τηλέφωνα
  • 8 τάμπλετ
  • 6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • 34 ρολόγια
  • 11 τηλεοράσεις
  • διάφορα κοσμήματα

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ηλεκτρικά#Ηλεκτρικά ποδήλατα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

psifistikan-ta-ilektrika-taxi-poious-afora-prota-poso-einai-i-epidotisi-797382

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.03.2026

Ψηφίστηκαν τα ηλεκτρικά Ταξί – Ποιους αφορά πρώτα, πόσο είναι η επιδότηση;
i-volkswagen-proeidopoiei-tous-agorastes-gia-pseftika-site-metacheirismenon-pou-xafrizoun-anypopsiastous-761599

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.02.2026

Η Volkswagen προειδοποιεί τους αγοραστές για ψεύτικα site μεταχειρισμένων που “ξαφρίζουν” ανυποψίαστους
i-ameriki-eftiaxe-1-ekat-ilektrika-to-2025-kai-afti-i-evropaiki-chora-katafere-na-tin-xeperasei-748719

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.02.2026

Η Αμερική έφτιαξε 1 εκατ. ηλεκτρικά το 2025 και αυτή η ευρωπαϊκή χώρα κατάφερε να την ξεπεράσει
i-epitychimeni-marka-pou-3-stous-4-odigous-sti-germania-apofevgei-i-megali-ptosi-kai-ta-aitia-792522

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.02.2026

Η επιτυχημένη μάρκα που 3 στους 4 οδηγούς στη Γερμανία αποφεύγει – Η μεγάλη πτώση και τα αίτια
to-fthinotero-montelo-tis-mercedes-benz-fevgei-i-paragogi-tou-apo-ti-germania-pou-tha-kataskevazetai-770439

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Το φθηνότερο μοντέλο της Mercedes-Benz: Φεύγει η παραγωγή του από τη Γερμανία – Πού θα κατασκευάζεται;
ekptosi-5-000-evro-gia-to-crossover-tis-dacia-sti-germania-tora-xekina-apo-11-900-evro-778112

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Έκπτωση 5.000 ευρώ για το crossover της Dacia στη Γερμανία – Τώρα ξεκινά από 11.900 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις