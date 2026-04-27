Συμμορία έκλεβε ηλεκτρικά μηχανάκια και τα έκρυβε σε διαμέρισμα – Τί βρήκε η αστυνομία;

Ένα διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα χρησιμοποιούσε η συμμορία για να αποσυναρμολογεί και να αποθηκεύει τα κλεμμένα ηλεκτρικά μηχανάκια

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23 /4 /26) επτά αλλοδαπούς, ηλικίας 24, 31, 37, 39, 46 και 50 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για ρευματοκλοπή και κλοπή νερού.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν αρχικά στο σημείο για να διερευνήσουν επεισόδιο μεταξύ ατόμων. Κατά τον έλεγχο όμως που πραγματοποίησαν μέσα στο διαμέρισμα, βρέθηκε μεγάλος αριθμός δικύκλων διαφόρων τύπων, τα οποία οι δράστες φαίνεται πως αποθήκευαν και αποσυναρμολογούσαν συστηματικά, με σκοπό να μεταπωλήσουν τα ανταλλακτικά τους.

Στη συνέχεια, μετά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση πλήθους αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 ηλεκτρικά μηχανάκια (από τα οποία τα 3 είχαν δηλωθεί κλεμμένα)

24 ηλεκτρικά πατίνια

15 ποδήλατα

1 ηλεκτρικό ποδήλατο

21 κινητά τηλέφωνα

8 τάμπλετ

6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

34 ρολόγια

11 τηλεοράσεις

διάφορα κοσμήματα

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr