Συναγερμός από το αφεντικό της Ford: Ποιες πωλήσεις αυτοκινήτων θα πέσουν στις μισές;

Το τέλος των κρατικών επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων φέρνει τα πάνω κάτω στον κλάδο, βάζοντας τις εταιρείες σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το ανώτατο στέλεχος της Ford, Jim Farley, λέει πως η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ θα μπορούσε να «γκρεμιστεί» στο 50% ως αποτέλεσμα, κάτι που θα αποτελέσει μια θλιβερή υπενθύμιση του πόσο οι εν λόγω επιδοτήσεις έχουν διαμορφώσει τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

«Κατρακύλα» στο 5%

Μιλώντας στην εκδήλωση «Ford Pro Accelerate» στο Ντιτρόιτ, ο Farley είπε πως τα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί πολύ σύντομα να αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της αγοράς στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας σε εποχές 2022, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μερίδιο αγοράς μεταξύ 10 και 12%.

«Νομίζω ότι θα είναι μια βιομηχανία με μεγάλη δυναμική, αλλά θα είναι μικρότερη, πολύ μικρότερη από ό,τι νομίζαμε, ειδικά με την αλλαγή πολιτικής στις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και με την κατάργηση της επιδότησης των 7.500 δολαρίων για τους καταναλωτές», δήλωσε ο Farley. «Θα το μάθουμε σε ένα μήνα. Δεν θα με εξέπληττε αν οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ μειωθούν στο 5%.»

Σύμφωνα με τον Farley, η ομάδα Model e της Ford αναλύει συνεχώς τη ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα και η εταιρεία θα πρέπει να αλλάξει σχέδια και να αποφασίσει πώς θα πρέπει να αξιοποιήσει το πλεόνασμα ηλεκτρικών οχημάτων και τα εργοστάσια μπαταριών της.

Καλά αλλά ακριβά

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, ο Farley αναγνώρισε επίσης πως οι πελάτες της Ford δεν ενδιαφέρονται για ένα ακριβό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου, η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να κατασκευάσει φθηνότερα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά τώρα που δεν υπάρχουν οι κρατικές επιδοτήσεις, αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο από πριν.

«Οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται για το ηλεκτρικό όχημα των 75.000 δολαρίων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford. «Τα βρίσκουν ενδιαφέροντα. Είναι γρήγορα, είναι αποτελεσματικά, δεν πας στο βενζινάδικο, αλλά είναι ακριβά».

