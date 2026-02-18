Συνεχίζεται η απεργία στα Ταξί – Για απεργίες διαρκείας κάνουν λόγο οι οδηγοί

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι απεργιακές κινητοποιήσεις των οδηγών Ταξί στην Αττική και έπεται και συνέχεια

Χειρόφρενο έχουν τραβήξει τα ταξί σε όλη την Ελλάδα λόγω της 48ωρης απεργίας που ισχύει για σήμερα (18/02) και αύριο (19/02). Υπενθυμίζεται πως οι οδηγοί ταξί στην Αττική, απεργούν από χθες, (17/02) από τις 6:00 π.μ. έως και Παρασκευή (20/02) στις 6:00 π.μ. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Για σήμερα οι οδηγοί ταξί της Αττικής έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ για αύριο Πέμπτη συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου. Χθες, Τρίτη, πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών ενώ η συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη αποδείχθηκε «άκαρπη», σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, και προειδοποιούν για απεργίες διαρκείας μέχρι την απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου και την άρση της απόφασης για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική 16/02/2026 - 11:49

Δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας: Η παράβαση “Red Flag” που σημειώθηκε 212 φορές στην Αττική το Σαββατοκύριακο 09/02/2026 - 15:48

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το ΣΑΤΑ, ο αναπληρωτής υπουργός αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα» τον πρόεδρό του, Θύμιο Λυμπερόπουλο, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τροποποιήσεις στο επίμαχο νομοσχέδιο. Η φράση αυτή λειτούργησε ως σπίθα σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, με τους εκπροσώπους των ταξί να μιλούν για «πρωτοφανή προσβολή» και «ρητορική πεζοδρομίου» που δεν συνάδει με θεσμικό διάλογο. «Αυτή η αλαζονεία δεν είναι απλώς προσωπική επίθεση -είναι η επίσημη γραμμή των συμφερόντων που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος υπουργός εναντίον όλων των εργαζομένων στον κλάδο των ταξί. Το νομοσχέδιο αυτό, είναι γεμάτο παγίδες για τα ταξί και δώρα για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό και την αγαπημένη του ψηφιακή πλατφόρμα», αναφέρει το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του. Τα κύρια αιτήματα του κλάδου

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο.

Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ). Το ΣΑΤΑ ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της μετά από το Κλαδικό Συμβούλιο στην Αθήνα, που συνεδρίασε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, τονίζει πως ο κλαδικός αγώνας θα συνεχιστεί στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή. «Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr