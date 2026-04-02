EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεχίζεται το κυνήγι της Τροχαίας μέσω social media – Ταυτοποίησαν ακόμη 2 οδηγούς

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Autotypos Team
Οι οδηγοί ανέβαζαν βίντεο στο διαδίκτυο στα οποία εμφανίζονταν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και να κάνουν επίδειξη ικανοτήτων

Στην ταυτοποίηση 2 οδηγών μοτοσυκλέτας οι οποίοι εμφανίζονταν σε βίντεο να κάνουν σούζες και να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα ή ακόμα και αντίθετα στην κυκλοφορία σε Αττική, Ρόδο και Ναύπλιο προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κι έναν 29χρονο, οι οποίοι όχι μόνο δεν δίσταζαν να παραβιάζουν κάθε κανόνα του ΚΟΚ, αλλά αναρτούσαν τα εν λόγω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Πιάστηκαν» χάρη στα ίδια τους τα βίντεο

Στα βίντεο εμφανίζονται οδηγοί μοτοσυκλετών, οι οποίοι προέβαιναν σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες), αναπτύσσοντας παράλληλα υπερβολική ταχύτητα και κινούμενοι σε αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες κυρίως της Ρόδου, αλλά και της Αττικής και του Ναυπλίου, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο και 29χρονο ως τους οδηγούς των μοτοσυκλετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος και δήμευση κατ’ εξακολούθηση.

Για τον εντοπισμό τόσο των οδηγών όσο και των δίκυκλων τους πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά δύο οχήματα, τύπου βαν, ένα από τα οποία αφίχθηκε από τη Ρόδο, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι επίμαχες μοτοσυκλέτες. Κατασχέθηκε επιπλέον κάρτα μνήμης, περιέχουσα οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος στερούνταν κατάλληλης κατηγορίας άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πηγή: Astynomia.gr

Πρόσφατες Ειδήσεις