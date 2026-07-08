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Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταδίωξη, με δύο παράνομους μετανάστες στο πορτμπαγκάζ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.07.2026
Autotypos Team
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Στη σύλληψή του προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι αστυνομικοί μετά από καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Ο δράστης προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει από τις αρχές, ενώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μετάφερε δύο παράνομους μετανάστες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή της Μενεμένης. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε. Κατά τη σύλληψή του, ο 36χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αλλοδαπούς κρυμμένους στον χώρο αποσκευών, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος μεταφοράς και ενός κινητού τηλεφώνου, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#Θεσσαλονίκη#καταδίωξη
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