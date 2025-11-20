Συνελήφθη από την τροχαία η Δήμητρα Ματσούκα – Σωρεία σοβαρών παραβάσεων

Η αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ συνέλαβαν τη Δήμητρα Ματσούκα σε μπλόκο που είχε στηθεί στη Βουλιαγμένη το βράδυ της Τετάρτης 19/11

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αφού ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε το όχημά της να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην οδό Αθηνάς, σημείο στο οποίο το ανώτατο όριο είναι τα 50 χλμ./ώρα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως η 51χρονη ηθοποιός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγούσε και χωρίς… δίπλωμα. Από το αυτοκίνητο της ηθοποιού είχαν αφαιρεθεί επίσης πριν λίγες ημέρες οι πινακίδες.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 23:40 το βράδυ της Τετάρτης 19/11 όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο της ηθοποιού επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 51χρονη «έτρεχε» με 97 χλμ./ώρα, ταχύτητα που ξεπερνούσε το ανώτατο όριο κατά 47 χλμ./ώρα.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως τις είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης στις 10 Οκτωβρίου, ενώ τις είχαν αφαιρεθεί και οι πινακίδες στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Το πρώτο αλκοτέστ έδειξε πως είχε ποσοστό 0,42 mg ανά λίτρο αίματος, ενώ η δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,38, με όριο το 0,25.

Η Δήμητρα Ματσούκα προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σήμερα το πρωί προσήλθε στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών προτού οδηγηθεί στον ανακριτή.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

