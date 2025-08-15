Συνελήφθη νεαρός που συμμετείχε σε θανατηφόρα κόντρα – Πήγαινε να φύγει από τη χώρα με τη μάνα του

Ο νεαρός έκανε κόντρα με αποτέλεσμα να τρακάρει κι ένας επιβάτης να χάσει τη ζωή του.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι ένας 20χρονος που επιχείρησε να φύγει από τη χώρα μετά από θανατηφόρα κόντρα

Ο Alvi Limani έκανε κόντρα οδηγώντας μια BMW X3 και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα

Οι επιβάτες μια πτήσης από το Μαϊάμι έγιναν μάρτυρες μιας ασυνήθιστης σύλληψης, αφού στο αεροπλάνο τους επέβαιναν ο 20χρονος Alvi Limani και η μητέρα του, Vilma Vneshta. Ο Limani είχε προηγουμένως πάρει μέρος σε κόντρα με την BMW X3 του, «κυνηγώντας» μια BMW M5, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έναν επιβάτη του αυτοκινήτου του να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παραλίγο να «το σκάσει»

Ο 20χρονος παραλίγο να καταφέρει να το σκάσει από τη χώρα, ωστόσο, τώρα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Limani οδηγούσε την BMW X3 στις 29 Ιουνίου και έκανε κόντρα με μια M5 με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του SUV και αυτό να πέσει πάνω σε δύο άλλα οχήματα προτού φέρει αρκετές τούμπες.

Κατά τη διάρκεια του δραματικού ατυχήματος, δύο από τους επιβάτες της BMW εκτοξεύτηκαν μέσα από το αυτοκίνητο. Ένας από αυτούς ήταν ο 20χρονος Albion Hysenaj, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Η δεύτερη επιβάτιδα, Emily Harrington, διέφυγε πεζή από το σημείο μαζί με τον Limani, με τον τελευταίο να κατευθύνεται στη συνέχεια προς το Μαϊάμι με σκοπό να φύγει από τη χώρα μαζί με τη μητέρα του, σύμφωνα με το NBC Miami.

#airport #detencion #eeuu🇺🇸 ♬ sonido original – jhongb85 @jhongb85 Secuencia completa de cómo viví este momento y me doy cuenta que al llegar a New York veo toda esta policía , al salir del avión los estaban esperando , por lo visto estaban en busca y captura tras correr carrera ilegal y matar a una persona , su madre estaba intentando sacarlo del país pero como se ve no fue posible #newyorkcity

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok μπορούμε να δούμε τον 20χρονο δράστη να κατεβαίνει από το αεροπλάνο με χειροπέδες μαζί με τη μητέρα του. Ο Limani αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και παραποίηση δημόσιων αρχείων, μεταξύ άλλων, ενώ η μητέρα του κατηγορείται για παρεμπόδιση έρευνας.

Εναντίον του Limani αναμένεται να καταθέσουν τέσσερις μάρτυρες, μεταξύ τους και ο οδηγός της BMW M5, στις 28 Αυγούστου, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

Πηγή: Carscoops.com

