Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή στην οδό Λιοσίων

Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης – Προσπάθειες συγκάλυψης και σύλληψη άλλων τριών ατόμων

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 16χρονο Σουδανικής καταγωγής, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (18 Απριλίου 2026) παρέσυρε με μοτοσυκλέτα και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη μια 16χρονη πεζή στην οδό Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του ΚΟΚ που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα με τους δύο επιβάτες παρέσυρε την 16χρονη πεζή και οι οδηγοί της την εγκατέλειψαν βαριά τραυματισμένη. Η κοπέλα μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο.

Χειροπέδες σε άλλα τρία άτομα

Μαζί με τον 16χρονο συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα: μια 20χρονη, ένας 20χρονος και ένας 22χρονος. Αργότερα το βράδυ του ατυχήματος, η 20χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου και ο 20χρονος, στον οποίο είχε παραχωρηθεί το όχημα, προσήλθαν σε αστυνομική υπηρεσία ισχυριζόμενοι ότι η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί, σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού οδηγού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Μετά από προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, αξιοποιώντας μαρτυρίες και άλλα στοιχεία, οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 16χρονο οδηγό και τον 22χρονο συνεπιβάτη του. Ο 16χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr