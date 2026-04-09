Συνελήφθησαν 3 μέλη συμμορίας που έκλεβαν ανυποψίαστους οδηγούς προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη του δικού τους οχήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε 3 άτομα που παγίδευαν οδηγούς στο Χαϊδάρι, προσποιούμενοι βλάβη στο όχημά τους για να τους αποσπούν χρήματα.

Μια υπόθεση που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να στηθεί παγίδα στον δρόμο, ειδικά όταν ο οδηγός προσπαθεί να βοηθήσει, αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. στο Χαϊδάρι. Οι αστυνομικοί διακρίβωσαν τη δράση συμμορίας, τα μέλη της οποίας σταματούσαν διερχόμενους οδηγούς με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης στο δικό τους αυτοκίνητο και στη συνέχεια τους αποσπούσαν χρήματα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 32, 48 και 61 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Πώς δρούσε η συμμορία

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι στάθμευαν το όχημά τους σε κεντρικό οδικό δίκτυο του Χαϊδαρίου και καλούσαν σε βοήθεια διερχόμενους οδηγούς, λέγοντας ότι είχαν υποτιθέμενη βλάβη, συνήθως σε ελαστικό.

Ο οδηγός που σταματούσε για να βοηθήσει πλησίαζε ανυποψίαστος. Εκεί, τα μέλη της συμμορίας του ζητούσαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι τα χρειάζονταν για να αντιμετωπίσουν τη βλάβη. Στην περίπτωση που δεν έπαιρναν το ποσό που ζητούσαν, η κατάσταση κλιμακωνόταν.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στο περιστατικό που οδήγησε στις συλλήψεις. Όταν ο οδηγός δεν παρέδωσε το ποσό των 100 ευρώ που του ζήτησαν, οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με απειλή χρήσης μαχαιριού του αφαίρεσαν 50 ευρώ που είχε πάνω του.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στις συλλήψεις

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Απριλίου 2026. Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινητοποιήθηκαν έπειτα από συντονισμό του Κέντρου της Άμεσης Δράσης και πραγματοποίησαν στοχευμένες αναζητήσεις.

Οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν τελικά στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συνελήφθησαν. Η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου να συνδέσει την ομάδα και με άλλες υποθέσεις.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή τους και μέσα στο όχημά τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

2 ζεύγη πλαστών πινακίδων

1.200 ευρώ

60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας

4 κινητά τηλέφωνα

σουγιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το εύρημα με τα δαχτυλίδια, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες τα προσέφεραν στα θύματά τους ως αντάλλαγμα για τα χρήματα που ζητούσαν, πείθοντάς τα ότι επρόκειτο για κοσμήματα αξίας. Αυτό δείχνει ότι η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο σε ευθεία απειλή ή ληστεία, αλλά κινούνταν και στο πεδίο της εξαπάτησης.

Από πότε δρούσαν

Η έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από το 2023. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί ακόμη δύο υποθέσεις με παρόμοιο μοτίβο δράσης, κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλα περιστατικά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, όπως προέκυψε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες φέρονται να οδηγούσαν τα θύματά τους ακόμη και σε ΑΤΜ, προκειμένου να τους αποσπάσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι υπενθύμιση ότι η καλή πρόθεση στον δρόμο μπορεί να γίνει εύκολα αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας οδηγός δεν πρέπει να βοηθά, αλλά ότι χρειάζεται προσοχή όταν μια κατάσταση φαίνεται ύποπτη ή όταν υπάρχει πίεση για άμεση καταβολή χρημάτων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η επικοινωνία με την Άμεση Δράση ή με την Οδική Βοήθεια, αντί για προσωπική εμπλοκή με αγνώστους που ζητούν μετρητά στην άκρη του δρόμου.

