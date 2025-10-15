Συνελήφθησαν δύο άτομα που ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Οι ομάδες είχαν πάνω από 200.000 μέλη

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025 στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 55 ετών, σε περιοχές της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες φέρονται να διαχειρίζονταν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη ενημερώνονταν για σημεία αστυνομικών ελέγχων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις της οδικής συγκοινωνίας, ενώ ανεστάλη η λειτουργία τριών κοινοτήτων που διαχειρίζονταν.

201.000 μέλη σε όλη τη χώρα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα που διενήργησε η υπηρεσία, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κοινότητες λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας στα μέλη ακριβή σημεία και χρόνους διενέργειας τροχονομικών και άλλων ελέγχων.

Από την έρευνα και καταγγελίες πολιτών, καθώς και από διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε ότι τρεις κοινότητες συγκέντρωναν περισσότερα από 201.000 μέλη. Οι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες για ελέγχους τροχαίας, ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε., δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση στο έργο της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Ο 29χρονος φερόταν να είναι υπερδιαχειριστής (Super Admin), ενώ ο 55χρονος είχε ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα με πάνω από 173.000 μέλη. Ο νεότερος από τους δύο διαχειριζόταν επιπλέον δύο κοινότητες με περίπου 28.000 μέλη, που κάλυπταν περιοχές Κρήτης και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ομάδες αυτές λειτουργούσαν ως “κέντρο πληροφόρησης” για παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπονόμευαν την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των δραστών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία περιείχαν τις συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης. Οι συσκευές θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενδεχόμενων συνεργών και τη χαρτογράφηση του δικτύου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Full Hybrid B-SUV: Toyota Yaris Cross ή Renault Captur – Ποιο προτιμάς;

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»