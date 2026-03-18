«Συνεπιβάτης» από… μπουφάν –  Το φθηνό τέχνασμα που χρησιμοποίησε ένας οδηγός για να ξεγελάσει τις αρχές

Ένα απίστευτο περιστατικό στην Καλιφόρνια αποκαλύπτει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εφευρετικότητα των οδηγών για να αποφύγουν την κίνηση

Σε μια από τις πιο παράξενες υποθέσεις παραβίασης κανονισμών κυκλοφορίας, ένας οδηγός στην Καλιφόρνια επιχείρησε να ξεγελάσει τις αρχές χρησιμοποιώντας… ένα μπουφάν ως ψεύτικο συνεπιβάτη.

Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να αποκτήσει πρόσβαση στη λωρίδα carpool (HOV), η οποία επιτρέπεται μόνο σε οχήματα με περισσότερους από έναν επιβάτες.

Το «κόλπο» που δεν έπεισε

Ο οδηγός είχε τοποθετήσει το μπουφάν στο κάθισμα του συνοδηγού, προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει δεύτερο άτομο στο όχημα.

Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική. Για την ακρίβεια ήταν γελοία, πόσο μάλλον όταν πλέον οι κάμερες καταγραφής της κυκλοφορίας έχουν πολύ υψηλή ανάλυση και τα δεδομένα επεξεργάζονται με την βοήθεια AI.

Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν την κυκλοφορία εντόπισαν γρήγορα την απάτη και σταμάτησαν το αυτοκίνητο για έλεγχο, επιβάλλοντας στον εφευρετικό αλλά όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα εφέ οδηγό, το ανάλογο πρόστιμο.

Οι λωρίδες HOV και οι… ευρηματικοί οδηγοί

Οι λεγόμενες carpool λωρίδες έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενθαρρύνοντας την κοινή χρήση αυτοκινήτων. Πριν λίγες ημέρες μάλιστα, γράψαμε ότι το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στην Γαλλία, ενώ αναμένεται να το υιοθετήσουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Στην πράξη όμως, αρκετοί οδηγοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα με διάφορα τεχνάσματα και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι αρχές έχουν εντοπίσει οδηγούς που βάζουν κούκλες βιτρίνας, ανδρείκελα και ότι άλλο μπορεί να προσομοιώσει έναν ενήλικα στο κάθισμα του συνοδηγού, μόνο και μόνο για να έχουν πρόσβαση στην «γρήγορη» λωρίδα.