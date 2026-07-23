Τα 10 κορεατικά SUV που πήρε η Ελληνική Αστυνομία

Δέκα νέα SUV δωρεά της Wide Media Group στην Ελληνική Αστυνομία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Δέκα νέα Hyundai Tucson παραδόθηκαν επίσημα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των πρώην Σχολών της Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τα οχήματα, που αποτελούν δωρεά της Wide Media Group, θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Διεύθυνσης, ενισχύοντας σημαντικά την κινητικότητα και τις δυνατότητες των αστυνομικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων»

Κατά την τελετή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της Wide Media Group για την προσφορά τους, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Η δωρεά αυτή αποτελεί σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η προσπάθειά μας είναι να προσφέρουμε ασφάλεια σε κάθε γειτονιά της χώρας και ταυτόχρονα να διαλύσουμε τις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που υποσκάπτουν τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δωρεές βοηθούν ουσιαστικά την Ελληνική Αστυνομία να εκπληρώνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την αποστολή της, ιδιαίτερα σε έναν τομέα τόσο κρίσιμο όσο η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΑΟΕ και της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχής ενίσχυση της Αστυνομίας

Η παράδοση των δέκα SUV της Hyundai έρχεται σε μια περίοδο που η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει συνεχώς τον εξοπλισμό και τις υποδομές της για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας. Τα νέα οχήματα, με τις προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές τους, θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες να ανταποκρίνονται καλύτερα σε απαιτητικές επιχειρήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στο προσωπικό.

Η Wide Media Group, με αυτή την κίνηση, αποδεικνύει έμπρακτα την εταιρική της υπευθυνότητα και τη στήριξή της στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται, με στόχο την ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία των πολιτών και την καταπολέμηση κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr