Τα 10 νέα οχήματα του ΟΣΥ που θα παρέχουν δωρεάν μετακινήσεις – Ποιους αφορά;

Η ΟΣΥ αυξάνει από 3 σε 10 τα ειδικά οχήματα για δωρεάν μετακινήσεις ΑμεΑ στην Αττική. Δες ποιους αφορά και τι αλλάζει στην πράξη.

Η Αττική αποκτά πλέον ενισχυμένο στόλο ειδικής μετακίνησης για πολίτες με αναπηρία, καθώς η ΟΣΥ αυξάνει τα οχήματα ειδικής εξυπηρέτησης από 3 σε 10. Πρόκειται για μια αλλαγή με πρακτικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα, αφού το μέτρο στοχεύει να αυξήσει αισθητά τα διαθέσιμα δρομολόγια και να εξυπηρετήσει περισσότερους ανθρώπους που μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες επιλογές μετακίνησης.

Τα νέα οχήματα παρουσιάστηκαν στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με την κυβέρνηση και τους συγκοινωνιακούς φορείς να δίνουν έμφαση στο ότι η προσβασιμότητα πρέπει να φαίνεται στην πράξη και όχι μόνο στο θεσμικό πλαίσιο. Το κρίσιμο εδώ είναι ότι η υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν και ότι η ενίσχυση του στόλου αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τις διαθέσιμες μετακινήσεις.

Τι αλλάζει στην πράξη

Μέχρι σήμερα, η ειδική αυτή υπηρεσία λειτουργούσε με 3 οχήματα, εξυπηρετώντας πάνω από 3.000 ανθρώπους τον χρόνο. Με την αύξηση στα 10 οχήματα, ο στόχος είναι να γίνουν πολύ περισσότερα δρομολόγια μέσα στην ημέρα και να διευρυνθεί το εύρος εξυπηρέτησης για πολίτες που χρειάζονται οργανωμένη και προσβάσιμη μεταφορά.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι συμπολίτες με κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες θα μπορούν να μετακινούνται για:

εργασία

προσωπικές υποχρεώσεις

κοινωνικές ανάγκες

καθημερινά ραντεβού και εξυπηρετήσεις

Η βασική διαφορά δεν είναι μόνο αριθμητική. Είναι ότι η υπηρεσία αποκτά πλέον πιο σοβαρή επιχειρησιακή δυνατότητα και παύει να στηρίζεται σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Ποιους αφορά

Η νέα υπηρεσία αφορά άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες στην Αττική, τα οποία έχουν ανάγκη από ειδικά διαμορφωμένη μετακίνηση. Το κράτος και οι συγκοινωνιακοί φορείς επιχειρούν έτσι να καλύψουν ένα πρακτικό κενό. Την ασφαλή και οργανωμένη μεταφορά ανθρώπων που δεν μπορούν πάντα να εξυπηρετηθούν με τον συμβατικό τρόπο από το γενικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.

Το Υπουργείο τονίζει ότι οι μετακινήσεις αυτές θα παρέχονται δωρεάν, συνεχίζοντας τη γενικότερη πολιτική ελεύθερης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από εδώ και πέρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες στην Αττική θα μπορούν να καλούν τηλεφωνικά για να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους, ενώ σύντομα η διαδικασία θα περνά και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προοπτική είναι να μπορεί κάποιος να κλείνει το ραντεβού του και να εξυπηρετείται μέσα στη διάρκεια της ημέρας, είτε πρόκειται για μετάβαση στην εργασία είτε για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μετατρέπει την υπηρεσία από μια περιορισμένη παροχή σε ένα πιο λειτουργικό εργαλείο καθημερινής ζωής.

Δεν αφορά μόνο τα νέα οχήματα

Η ενίσχυση αυτή δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένη κίνηση. Συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα αλλαγών στην προσβασιμότητα των δημόσιων συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν:

η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΜ είναι δωρεάν

η Κάρτα Αναπηρίας έχει συνδεθεί με το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΑ

ο στόλος της ΟΣΥ διαθέτει πλέον ράμπες για αμαξίδια

και το προσωπικό, δηλαδή οδηγοί και ελεγκτές, έχει εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να υποστηρίζει επιβάτες με αναπηρία

Με αυτή τη λογική, τα 10 νέα οχήματα έρχονται να προστεθούν σε μια συνολική προσπάθεια βελτίωσης της προσβασιμότητας και όχι να λειτουργήσουν αποσπασματικά.

Τι κρατάμε;