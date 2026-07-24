Τα 12.545.250 ευρώ έφτασαν τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα – Οι ενστάσεις θα εξετάζονται με Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανασφάλιστα οχήματα: Νέος γύρος προστίμων – Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει για πρώτη φορά στην εξέταση των ενστάσεων

Ξεκίνησε η αποστολή νέων πράξεων επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ για πρώτη φορά η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων θα υποστηρίζεται από σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό ανακοίνωσαν με κοινό δελτίο Τύπου τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και η ΑΑΔΕ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αξιοποιείται υποστηρικτικά κατά την αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και για οχήματα με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πάνω από 32.000 νέα πρόστιμα

Στον νέο κύκλο ελέγχων αποστέλλονται συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Από αυτές:

30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα

1.553 αφορούν νομικά πρόσωπα

Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ, ενώ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι βασίστηκαν σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026. Οι νέες πράξεις ακολουθούν την ήδη πραγματοποιηθείσα κοινοποίηση 297.561 πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών γίνεται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Όσοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) λαμβάνουν ειδοποίηση με SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται μέσω email από την ΑΑΔΕ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, η κοινοποίηση αποστέλλεται συστημένη ταχυδρομικά.

Οι πράξεις επιβολής προστίμων και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», είτε μέσω του oximata.gov.gr με κωδικούς Taxisnet είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» → «Οχήματα».

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της ίδιας εφαρμογής, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση. Η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Πώς θα βοηθά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ με τη συνδρομή αυτοματοποιημένων ψηφιακών διαδικασιών και διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.

Το νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης και συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η εισήγηση περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ωστόσο, η τελική απόφαση εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, καθώς η εισήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι δεσμευτική.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση και με SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης, γνωστοποιείται και η αιτιολογία της απόφασης.