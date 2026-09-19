Τα 2 προσιτά Renault που κάνουν 1.450 km με ένα γέμισμα

Τα δύο νέα μοντέλα της Renault δίνουν λύση στην ακρίβεια των καυσίμων χάρη στο εργοστασιακό τους σύστημα βενζίνης-LPG

Τα νέα Renault Clio και Captur στις εκδόσεις Eco-G κινούνται με το πιο προσιτό καύσιμο της αγοράς και εξασφαλίζουν αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, με το Renault Group είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει μοντέλα με εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG).

Η τεχνολογία bi-fuel βασίζεται στην εμπειρία του Renault Group που ξεπερνά τα 15 χρόνια σε μοντέλα Renault και Dacia.

Τεχνολογία δοκιμασμένη πάνω από 15 χρόνια

Το σύστημα τοποθετείται εργοστασιακά στη γραμμή παραγωγής και καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση με τους υπόλοιπους κινητήρες της γκάμας.

Η δεξαμενή LPG τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας, χωρίς να μειώνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής βενζίνης ή τον χώρο αποσκευών. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη πάνω από 1.300 πρατήρια υγραερίου κίνησης.

Το σύστημα μειώνει το κόστος καυσίμου περίπου στο μισό (η τιμή του LPG είναι έως και 60% χαμηλότερη από τη βενζίνη) και τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 10% σε σχέση με τη βενζίνη.

Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC

Το Clio Eco-G turbo 120 συνδυάζει turbo κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού με εργοστασιακό σύστημα bi-fuel. Αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm ροπής, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 9,8 δευτερόλεπτα. Διαθέτει δύο δεξαμενές (39 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα LPG) και προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.450 χλμ. Διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 6 σχέσεων.

Η μέση κατανάλωση ξεκινά από 6,5 λτ./100 χλμ. σε λειτουργία LPG (εκπομπές CO₂ από 106 γρ./χλμ.) και 5,4 λτ./100 χλμ. με βενζίνη (122 γρ./χλμ. CO₂).

Renault Captur Eco-G turbo 120

Το Captur Eco-G turbo 120 βασίζεται στον ίδιο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων TCe. Σε λειτουργία LPG εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Η δεξαμενή LPG έχει αυξηθεί κατά 25% και φτάνει τα 50 λίτρα, ενώ η δεξαμενή βενζίνης είναι 48 λίτρα. Η συνολική αυτονομία φτάνει έως 1.400 χιλιόμετρα. Διατίθεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Η κατανάλωση ξεκινά από 7,2 λτ./100 χλμ. με LPG (εκπομπές από 116 γρ./χλμ.) και 5,9 λτ./100 χλμ. με βενζίνη (133 γρ./χλμ.).

Και τα δύο μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Οι τιμές ξεκινούν από 22.900 ευρώ για το Clio Eco-G turbo 120 EDC και από 22.700 ευρώ για το Captur Eco-G turbo 120. Και τα δύο καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση.