Τα 2 πρώτα σε πωλήσεις SUV στην Ευρώπη είναι από την ίδια μάρκα – Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Καθολική η κυριαρχία των SUV στην Ευρώπη, εκτόπισαν παραδοσιακές best -seller κατηγορίες – Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή μοντέλα του 2025

Για δεκαετίες, τα μικρά αυτοκίνητα ήταν βασιλιάδες στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ωστόσο, τα τελευταία πέντε χρόνια, τα SUV έχουν κατακλύσει την αγορά με εντυπωσιακό ρυθμό. Σήμερα, περισσότερο από το μισό των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη είναι SUV, μια τεράστια αύξηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αυτή η μεταμόρφωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε δημοφιλή μοντέλα crossover όπως το VW T-Roc και το Toyota Yaris Cross.

Η Αλλαγή στη Νοοτροπία των Ευρωπαίων

Τα SUV, δεν θεωρούνται πλέον απλώς αναίτια μεγάλα και «πεινασμένα» για καύσιμα οχήματα, αλλά πρακτικές και ευέλικτες επιλογές για την πόλη με ευρύτερη λειτουργικότητα. Οι Volkswagen, Renault, Ford και Toyota, έχουν επαναπροσδιορίσει την κατηγορία με compact μοντέλα που προσφέρουν ελαφρώς υψηλότερη θέση οδήγησης και απόσταση από το έδαφος, χωρίς όμως να θυσιάζουν τη δυνατότητα να χωρούν στους αστικούς χώρους που κάποτε κυριαρχούσαν τα μικρά hatchbacks.

Το μοντέλο που κρατά ψηλά τη σημαία μια κατηγορίας που φθίνει

Μπορεί τα άλλοτε δημοφιλή hatchback να φθίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι όμως ένα μοντέλο της κατηγορία αυτής που αναμένεται να αναδειχθεί best seller της χρονιάς στην Ευρώπη. Εκτός απροόπτου όταν επεξεργαστούν τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, είναι το ο Dacia Sandero που θα αναδειχτεί best seller στην Γηραιά Ήπειρο. Η προσιτή τιμή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Sandero. Με τιμή εκκίνησης κάτω από 13.000€ στη Γερμανία, έχει γίνει η πρώτη επιλογή για όσους θέτουν ως βασική προτεραιότητα το value for money και απ΄ότι φαίνεται, δεν είναι λίγοι.

Τα Best Seller SUV στην Ευρώπη

Συγκεντρωτικά, σε όγκο πωλήσεων, είναι όμως τα SUV που κυριαρχούν στις ταξινομήσεις και για το 2025, η πρώτη δεκάδα, όπως διαμορφώθηκε από τις πωλήσεις τους, έχει ως εξής:

1. VW T-ROC 192.246 μονάδες

2. VW Tiguan 180.683

3. Toyota Yaris Cross 174.567

4. Peugeot 2008 160.104

5. Dacia Duster157.004

6. Citroen C3 144.191

7. Ford Puma 141.423

8. KIA Sportage 139.428

9. Hyundai Tuscon 136.359

10. Nissan Qashqai 128.919

H VW λοιπόν βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση όπου δύο μοντέλα της καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα best seller της πιο δημοφιλούς κατηγορίας. Σε ότι αφορά στο T-Roc αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά η νέα, ανανεωμένη έκδοση του αυτοκινήτου και προφανώς οι πωλήσεις αφορούν την υφιστάμενη που ακόμα διατίθεται προς πώληση με τις τιμές του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, να ξεκινούν από 25.980 €.

Το Tiguan από την άλλη έχει υποστεί την καθιερωμένη ανανέωση βάση χρονοδιαγράμματος και διατίθεται στην ελληνικά αφορά με τις τιμές να ξεκινούν 35.980 €.