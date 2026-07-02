Τα 3 νέα SUV που ετοιμάζει η Jeep για την Ευρώπη

Η Jeep αποκάλυψε τα σχέδιά της για την ευρωπαϊκή αγορά, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται δύο νέα SUV της κατηγορίας B, καθώς και ένα μεσαίου μεγέθους

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης του νέου παγκόσμιου πλάνου του ομίλου Stellantis, μια συγκεκριμένη διαφάνεια άφησε πολλούς αναλυτές με ερωτηματικά. Στην ενότητα που αφορούσε τα μελλοντικά μοντέλα της Jeep, εμφανιζόταν μόνο ένα όχημα: το Wrangler Scrambler, ένα μικρό pickup που τοποθετείται κάτω από το Gladiator. Για μια τόσο σημαντική μάρκα του ομίλου, αυτή η σύντομη αναφορά φάνηκε υπερβολικά περιορισμένη.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, αυτή η διαφάνεια ήταν απλώς μια μικρή πρόγευση των όσων σχεδιάζει η Jeep από τώρα έως το 2030. Σε μια ξεχωριστή ενημέρωση, η ηγεσία της μάρκας άφησε να εννοηθεί –χωρίς ακόμη να δώσει πολλές λεπτομέρειες– ότι έρχονται τρία νέα μοντέλα προορισμένα ειδικά για την Ευρώπη.

Η τρέχουσα γκάμα της Jeep στην Ευρώπη

Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή γκάμα της Jeep αποτελείται ουσιαστικά από δύο βασικά μοντέλα: το Avenger και το Compass. Το επερχόμενο Recon –ένα ηλεκτρικό off-roader που έχει αποκαλυφθεί εδώ και καιρό– αναμένεται να φτάσει στις αρχές του 2027. Αυτό το μοντέλο θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το θρυλικό Wrangler, το οποίο πρόκειται να αποχωρήσει οριστικά από την ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το τέλος του 2026.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την απόσυρση του Wrangler, σημειώνοντας ότι η διατήρησή του στην Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπό τους τρέχοντες αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας και εκπομπών ρύπων.

Τα τρία επόμενα μοντέλα

Κοιτάζοντας μπροστά, η ευρωπαϊκή γκάμα της Jeep πρόκειται να επεκταθεί με:

Δύο νέα μικρά SUV (B-Segment): Θα τοποθετηθούν δίπλα στο Avenger. Ενώ το Avenger έχει μήκος 4,10 μέτρα, τα νέα μοντέλα αναμένεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα, γύρω στα 4,20 μέτρα. Εσωτερικά, η Jeep αναφέρεται σε αυτά ως «B-SUV Compact» και «B-SUV Large». Αν και τα επίσημα ονόματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, φημολογείται έντονα η επιστροφή του ονόματος Renegade, το οποίο είχε καταργηθεί στο τέλος του 2025. Και τα δύο θα βασίζονται στη νέα πλατφόρμα STLA της Stellantis, υποστηρίζοντας κινητήρες εσωτερικής καύσης, full hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Ένα μεσαίο SUV (D-Segment): Το τρίτο μοντέλο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την κινεζική Dongfeng. Το όχημα θα κατασκευάζεται στην Κίνα τόσο για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια αγορά. Η Jeep ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρόκειται για ένα απλό «rebadge» (αλλαγή σημάτων σε υπάρχον κινεζικό μοντέλο), αλλά για ένα αυθεντικό Jeep, με δική του σχεδίαση και μηχανολογική ανάπτυξη, το οποίο θα προσφέρεται επίσης με εξηλεκτρισμένες και full electric εκδόσεις.

Πού θα κατασκευάζονται;

Προς το παρόν, η μόνη επιβεβαιωμένη τοποθεσία παραγωγής αφορά το μεσαίο SUV (D-SUV), το οποίο θα παράγεται στην Κίνα. Για τα δύο μικρότερα μοντέλα της κατηγορίας B, η Jeep δήλωσε απλώς ότι έχει «ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο» αλλά δεν είναι έτοιμη να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ωστόσο, άφησε αιχμές για το προτεινόμενο Industrial Acceleration Act της Ευρώπης, μια πολιτική που στοχεύει στην ενθάρρυνση της παραγωγής αυτοκινήτων εντός ευρωπαϊκού εδάφους για τη μείωση της εξάρτησης από τις αγορές του εξωτερικού.