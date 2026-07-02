quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα 3 νέα SUV που ετοιμάζει η Jeep για την Ευρώπη

ΠΕΜΠΤΗ | 02.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ta-3-nea-suv-pou-etoimazei-i-jeep-gia-tin-evropi-808725
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Jeep αποκάλυψε τα σχέδιά της για την ευρωπαϊκή αγορά, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται δύο νέα SUV της κατηγορίας B, καθώς και ένα μεσαίου μεγέθους

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης του νέου παγκόσμιου πλάνου του ομίλου Stellantis, μια συγκεκριμένη διαφάνεια άφησε πολλούς αναλυτές με ερωτηματικά. Στην ενότητα που αφορούσε τα μελλοντικά μοντέλα της Jeep, εμφανιζόταν μόνο ένα όχημα: το Wrangler Scrambler, ένα μικρό pickup που τοποθετείται κάτω από το Gladiator. Για μια τόσο σημαντική μάρκα του ομίλου, αυτή η σύντομη αναφορά φάνηκε υπερβολικά περιορισμένη.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, αυτή η διαφάνεια ήταν απλώς μια μικρή πρόγευση των όσων σχεδιάζει η Jeep από τώρα έως το 2030. Σε μια ξεχωριστή ενημέρωση, η ηγεσία της μάρκας άφησε να εννοηθεί –χωρίς ακόμη να δώσει πολλές λεπτομέρειες– ότι έρχονται τρία νέα μοντέλα προορισμένα ειδικά για την Ευρώπη.

Η τρέχουσα γκάμα της Jeep στην Ευρώπη

Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή γκάμα της Jeep αποτελείται ουσιαστικά από δύο βασικά μοντέλα: το Avenger και το Compass. Το επερχόμενο Recon –ένα ηλεκτρικό off-roader που έχει αποκαλυφθεί εδώ και καιρό– αναμένεται να φτάσει στις αρχές του 2027. Αυτό το μοντέλο θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το θρυλικό Wrangler, το οποίο πρόκειται να αποχωρήσει οριστικά από την ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το τέλος του 2026.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την απόσυρση του Wrangler, σημειώνοντας ότι η διατήρησή του στην Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπό τους τρέχοντες αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας και εκπομπών ρύπων.

Τα τρία επόμενα μοντέλα

Κοιτάζοντας μπροστά, η ευρωπαϊκή γκάμα της Jeep πρόκειται να επεκταθεί με:

  1. Δύο νέα μικρά SUV (B-Segment): Θα τοποθετηθούν δίπλα στο Avenger. Ενώ το Avenger έχει μήκος 4,10 μέτρα, τα νέα μοντέλα αναμένεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα, γύρω στα 4,20 μέτρα. Εσωτερικά, η Jeep αναφέρεται σε αυτά ως «B-SUV Compact» και «B-SUV Large». Αν και τα επίσημα ονόματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, φημολογείται έντονα η επιστροφή του ονόματος Renegade, το οποίο είχε καταργηθεί στο τέλος του 2025. Και τα δύο θα βασίζονται στη νέα πλατφόρμα STLA της Stellantis, υποστηρίζοντας κινητήρες εσωτερικής καύσης, full hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.
  2. Ένα μεσαίο SUV (D-Segment): Το τρίτο μοντέλο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την κινεζική Dongfeng. Το όχημα θα κατασκευάζεται στην Κίνα τόσο για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια αγορά. Η Jeep ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρόκειται για ένα απλό «rebadge» (αλλαγή σημάτων σε υπάρχον κινεζικό μοντέλο), αλλά για ένα αυθεντικό Jeep, με δική του σχεδίαση και μηχανολογική ανάπτυξη, το οποίο θα προσφέρεται επίσης με εξηλεκτρισμένες και full electric εκδόσεις.

Πού θα κατασκευάζονται;

Προς το παρόν, η μόνη επιβεβαιωμένη τοποθεσία παραγωγής αφορά το μεσαίο SUV (D-SUV), το οποίο θα παράγεται στην Κίνα. Για τα δύο μικρότερα μοντέλα της κατηγορίας B, η Jeep δήλωσε απλώς ότι έχει «ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο» αλλά δεν είναι έτοιμη να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Ωστόσο, άφησε αιχμές για το προτεινόμενο Industrial Acceleration Act της Ευρώπης, μια πολιτική που στοχεύει στην ενθάρρυνση της παραγωγής αυτοκινήτων εντός ευρωπαϊκού εδάφους για τη μείωση της εξάρτησης από τις αγορές του εξωτερικού.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Jeep#SUV#Ευρώπη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ta-2-simantika-oikogeneiaka-suv-tis-stellantis-pou-perimenoume-mesa-sto-2025-769315

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Τα 2 σημαντικά οικογενειακά SUV της Stellantis που περιμένουμε μέσα στο 2025
i-thryliki-maska-tis-jeep-allazei-protes-eikones-801228

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.04.2026

Η θρυλική μάσκα της Jeep αλλάζει – Πρώτες εικόνες
neo-jeep-compass-irthe-stin-ellada-analytika-times-kai-exoplismos-795975

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Νέο Jeep Compass: Ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός
to-jeep-pou-xepoulaei-sti-geitoniki-chora-tis-elladas-poso-kostizei-795242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Το Jeep που ξεπουλάει στη γειτονική χώρα της Ελλάδας – Πόσο κοστίζει;
odigise-dorean-to-fthinotero-yvridiko-44-tis-jeep-sto-chionodromiko-kentro-parnassou-795095

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2026

Οδήγησε δωρεάν το φθηνότερο υβριδικό 4×4 της Jeep στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
apati-agorase-ena-jeep-gia-30-000-kai-meta-i-antiprosopeia-to-pire-kai-to-edose-allou-788253

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.01.2026

Απάτη: Αγόρασε ένα Jeep για 30.000 και μετά η αντιπροσωπεία το πήρε και το έδωσε αλλού

Πρόσφατες Ειδήσεις